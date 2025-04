Ryanair i Grupa eSky przedłużyły umowę o współpracy na kolejne dwa lata

Współpraca z Ryanairem wspiera długoterminową strategię Grupy eSky, która zakłada transformację z platformy głównie lotniczej w internetowe biuro podróży.

- Cieszymy się z przedłużenia współpracy z Grupą eSky, zwłaszcza w kontekście naszego nieustannego rozwoju na polskim rynku. To świetna wiadomość dla klientów eSky, którzy mogą rezerwować bilety do ponad 230 miejsc w Europie, mając pełną przejrzystość cenową, bez dodatkowych opłat i ukrytych prowizji, oraz bezpośredni dostęp do rezerwacji na myRyanair. Współpraca z eSky jest dowodem, że transparentne partnerstwo linii lotniczych z autoryzowanymi OTA jest możliwe - podkreśla dyrektor ds. marketingu w Ryanairze Dara Brady, cytowany w komunikacie.

- Przedłużenie umowy pokazuje wartość, jaką niesie bezpośrednia współpraca między liniami lotniczymi a internetowymi biurami podróży, której celem jest dostarczenie klientowi sprawnego procesu rezerwacji, a co za tym idzie bezstresowego podróżowania. Nasi użytkownicy zyskują natychmiastowy dostęp do rezerwacji i aktualne informacje o lotach Ryanaira - wszystko w jednym, intuicyjnym procesie. Mamy nadzieję, że coraz więcej firm w branży pójdzie naszym śladem i postawi komfort klientów na pierwszym miejscu. Jednocześnie przedłużenie współpracy wzmacnia naszą strategię rozwoju jako biura podróży na miarę 21. wieku, umożliwiającego klientom eSky i Thomas Cook rezerwację lotów, city breaków i wakacji w jednym miejscu - dodaje dyrektor ds. produktu w Grupie eSky Jakub Bajorski.