Traveldata: Rezerwuj wakacje 2026 już dzisiaj. „Ekstremalnie korzystna inwestycja”

„Na pierwszy rzut oka taki rezultat nie jest nadzwyczajny. W tym samym okresie główny indeks giełdowy WIG20 zyskał 21,4 procent-a, a indeks uwzględniający również dochody inwestorów z otrzymywanych dywidend, czyli WIG20TR zyskał 27,4 procent

Kluczową kwestią jest jednak to, że kupujący wycieczkę inwestuje obecnie jedynie od do 10 procent jej ceny na około 10 miesięcy, a całość kwoty jedynie na miesiąc przed wylotem, czyli średnie zaangażowanie wynosi nawet niecałe 14 procent na okres 11 miesięcy. Ta niska kwota wpłaconych środków pozwala jednak osiągać korzyści ze zmian ceny całej imprezy, które z reguły są znaczące” – czytamy we wstępie do najnowszego raportu Traveldaty z monitorowania cen w biurach podróży.

Jak dalej zauważają autorzy, gdyby wzrost cen wycieczek w okresie od tak zwanego first minute do wakacji był w sezonie lato 2026 podobny jak w sezonie 2025 (co jest dość prawdopodobne), to 11-miesięczna stopa zwrotu z przedpłaconej za imprezę kwoty (średnio dla wiodących kierunków) wyniosłaby prawie dokładnie okrągłe 100 procent-a, a zatem czterokrotnie więcej niż nawet z bardzo dynamicznego WIG20TR.

Zamiast trzymać oszczędności w skarpecie, lepiej zainwestować, rezerwując sobie wakacje

Biorąc pod uwagę, że ponad 80 procent swoich oszczędności gotówkowych Polacy trzymają na nieoprocentowanych kontach bankowych, a pozostałą część na bankowych depozytach oprocentowanych na kilka procent. W tym wypadku przewaga zwrotu z „inwestycji” w zakup imprezy turystycznej wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu razy.

„Dlatego warto rozważyć wydanie 200-300 złotych (na wyjazd) na zabezpieczenie sobie wakacyjnego wypoczynku już teraz, bo będą to najprawdopodobniej ekstremalnie korzystnie zainwestowane pieniądze”.

Pierwszy spadek cen wakacji 2026

A jakie są ceny przyszłorocznych wakacji? Traveldata daje pierwszy raport z przeglądu ofert*.