Aktualizacja: 18.08.2025 06:00 Publikacja: 18.08.2025 02:25
Warto rezerwować wakacje 2026 już teraz – przekonuje Traveldata
Foto: Aleksander Kramarz
Traveldata: Rezerwuj wakacje 2026 już dzisiaj. „Ekstremalnie korzystna inwestycja”
Traveldata podaje w dużym skrócie generalne warunki, jakimi organizatorzy wyjazdów zachęcają klientów do kupienia już teraz wyjazdu na przyszłoroczny sezon letni. Trzy są wspólne dla wszystkich, to: ceny imprez na podobnym poziomie jak ceny przed rokiem (w przekroju wszystkich kierunków), pierwsza wpłata na poziomie 5-10 procent ceny imprezy i dopłata do całości ceny dopiero na około 25 dni przed wylotem.
Czytaj więcej
Grecja, Turcja, Wyspy Kanaryjskie, Egipt – w tych kierunkach padły w biurach podróży nowe rekordy...
Oznacza to, że angażując zaledwie 5-10 procent ceny imprezy można zyskać prawo (z pewnymi zastrzeżeniami) do wyjazdu po określonej cenie.
Eksperci Traveldaty przypominają, że w mijającym już sezonie letnim ceny w lipcu i sierpniu 2024 roku wyniosły około 4900 złotych. Takie same wycieczki po 10 miesiącach biura oferowały już za średnio 5600 złotych, czyli około 14 procent drożej.
„Na pierwszy rzut oka taki rezultat nie jest nadzwyczajny. W tym samym okresie główny indeks giełdowy WIG20 zyskał 21,4 procent-a, a indeks uwzględniający również dochody inwestorów z otrzymywanych dywidend, czyli WIG20TR zyskał 27,4 procent
Kluczową kwestią jest jednak to, że kupujący wycieczkę inwestuje obecnie jedynie od do 10 procent jej ceny na około 10 miesięcy, a całość kwoty jedynie na miesiąc przed wylotem, czyli średnie zaangażowanie wynosi nawet niecałe 14 procent na okres 11 miesięcy. Ta niska kwota wpłaconych środków pozwala jednak osiągać korzyści ze zmian ceny całej imprezy, które z reguły są znaczące” – czytamy we wstępie do najnowszego raportu Traveldaty z monitorowania cen w biurach podróży.
Jak dalej zauważają autorzy, gdyby wzrost cen wycieczek w okresie od tak zwanego first minute do wakacji był w sezonie lato 2026 podobny jak w sezonie 2025 (co jest dość prawdopodobne), to 11-miesięczna stopa zwrotu z przedpłaconej za imprezę kwoty (średnio dla wiodących kierunków) wyniosłaby prawie dokładnie okrągłe 100 procent-a, a zatem czterokrotnie więcej niż nawet z bardzo dynamicznego WIG20TR.
Biorąc pod uwagę, że ponad 80 procent swoich oszczędności gotówkowych Polacy trzymają na nieoprocentowanych kontach bankowych, a pozostałą część na bankowych depozytach oprocentowanych na kilka procent. W tym wypadku przewaga zwrotu z „inwestycji” w zakup imprezy turystycznej wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu razy.
„Dlatego warto rozważyć wydanie 200-300 złotych (na wyjazd) na zabezpieczenie sobie wakacyjnego wypoczynku już teraz, bo będą to najprawdopodobniej ekstremalnie korzystnie zainwestowane pieniądze”.
A jakie są ceny przyszłorocznych wakacji? Traveldata daje pierwszy raport z przeglądu ofert*.
W minionym tygodniu, średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku spadła o 9 złotych.
Przy czym największą zniżkę w ostatnim tygodniu odnotowano w ofertach wyjazdów na Maltę – o 456 złotych. Znacząco mniejsze spadki objęły koszty wypoczynku w Kalabrii i na Korfu – o 101 i 87 złotych.
Największy wzrost średnich cen wycieczek miał z kolei miejsce w wypadku Majorki, o 159 złotych, Cypru, o 152 złote, i Bułgarii – o 118 złotych – relacjonują eksperci z Traveldaty.
Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu Traveldata ilustruje grafikami z danymi.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Okazuje się, że pierwsze notowanie cen nowego sezonu przyniosło pierwsze zaskoczenia. Z pięciu najpopularniejszych kierunków najbardziej zdrożała, bo o 118 złotych, Bułgaria. Egipt też podrożał, ale symbolicznie – o 2 złote.
Trzy pozostałe kierunki, czyli Grecja, Turcja i Wyspy Kanaryjskie odnotowały spadek ceny. Kolejno o: 40 złotych, o 9 złotych i o złotówkę.
Porównanie średniej ceny imprezy turystycznej do ceny sprzed roku pokazało, że była ona w minionym tygodniu niższa o 44 złote.
Największe roczne zniżki cen wycieczek w nowym sezonie odnotowano na Sardynii – o 1186 złotych, a w mniejszej skali na Sycylii i Malcie – o 1039 i 667 złotych. Z kolei największy roczny wzrost cen miał miejsce w wypadku Majorki, o 581 złotych, na Korfu o 417 złotych i na Półwyspie Chalcydyckim – o 384 złote.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Miniony tydzień przyniósł też informację o relacji cen paliwa lotniczego i kursu złotego w porównaniu rok do roku. Była ona kolejny raz korzystna dla organizatorów wyjazdów.
Cena paliwa lotniczego wyniosła bowiem 2,77 złotego za litr wobec 3,37 złotego za litr rok wcześniej, czyli była o 17,8 procent niższa (przed tygodniem cena była również niższa o 17,8 procent-a, a przed dwoma tygodniami była niższa o 18,4 procent), a złoty wobec dolara i euro „dla uśrednionych rozliczeń turystycznych” zyskał, licząc rok do roku 1,6 procent (przed tygodniem złoty był silniejszy o 2,3 procent-a, a przed dwoma o 2,4 procent).
Wspólny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek „od ponad dwóch lat sprzyja organizatorom. Tym razem zawierał się on w odczuwalnie mniej korzystniejszym przedziale -125/-135 złotych, niż w sytuacji sprzed tygodnia, gdy wyniósł -160/-170 złotych i przed 2 tygodniami, gdy wyniósł -190/-200 złotych”.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
W minionym tygodniu wzrosły ceny wycieczek do trzech z pięciu najważniejszych kierunków wypoczynkowych Polaków, a mianowicie do Turcji, do Bułgarii i do Grecji – o 311, 210 i 188 złotych
Spadki wystąpiły zaś w wypadku Wysp Kanaryjskich i Egiptu – o 140 i 374 złote.
Z mniej uczęszczanych kierunków zwyżki cen w ujęciu rocznym tym razem odnotowano w Majorce i w Albanii – o 581 i 186 złotych. Nieco spadły ceny w Tunezji, Hiszpanii kontynentalnej – o 60 i 68 złotych, a bardziej znacząco w Maroku, Portugalii, na Cyprze, Malcie i we Włoszech – o 226, 278, 356, 667 i 840 złotych.
W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek na szczyt sezonu 2026 roku autorzy raportu zauważyli, że najmocniej obniżyły je biura Anex Tour, TUI Poland i Itaka – o 250, 150 i 80 złotych. W pozostałych biurach roczne zmiany cen były mniejsze – od około 50 złotych (Rainbow), aż do zwyżek o prawie 650 złotych.
W liczbie najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego i trzech kategorii hoteli, w pierwszym porównaniu dotyczącym szczytu sezonu letniego 2026 roku pierwszą pozycję zajął TUI Poland z liczbą 55 ofert, a drugie miejsce Rainbow z liczbą 30 ofert.
Najwięcej najtańszych ofert na kierunkach egipskich proponowały Coral Travel, TUI Poland i Join Up! W Grecji przodowały Grecos, TUI Poland (po 9), Rainbow (8) i Itaka (7). Jeśli chodzi o Wyspy Kanaryjskie, to były to TUI Poland i Itaka, a w wypadku Turcji Itaka, Rainbow i Coral Travel (wszystkie po 4). W wyjazdach do Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały Coral Travel i TUI Poland (po 5), a do Bułgarii Coral Travel i TUI Poland (po 3 oferty) – wylicza Traveldata.
„W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji, Turcji i Bułgarii, a Rainbow w Grecji, Turcji i Tunezji” – podsumowuje.
W przedostatniej części materiału autorzy opracowania zamieszczają tabelę z biurami podróży, które oferowały w ostatnim tygodniu wyjazdy wakacyjne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach.
Do tabeli wszedł Anex Tour (na pozycję piątą), a opuścił ją Join Up! Przewodził jej Grecos.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Raport kończą tabele pokazujące „liderów cen”, czyli firmy, które na pierwszy pełny tydzień sierpnia 2026 roku z wylotem z Warszawy do hoteli all inclusive mają najniższe ceny względem „cen wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”. Tym razem pod lupę wzięli ceny wyjazdów do hoteli od trzech do pięciu gwiazdek, ale tylko w Grecji.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 14 sierpnia 2025 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 7 sierpnia 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – oraz z cenami zebranymi 15 sierpnia 2024 roku w ujęciu rok do roku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Traveldata: Rezerwuj wakacje 2026 już dzisiaj. „Ekstremalnie korzystna inwestycja”
Traveldata podaje w dużym skrócie generalne warunki, jakimi organizatorzy wyjazdów zachęcają klientów do kupienia już teraz wyjazdu na przyszłoroczny sezon letni. Trzy są wspólne dla wszystkich, to: ceny imprez na podobnym poziomie jak ceny przed rokiem (w przekroju wszystkich kierunków), pierwsza wpłata na poziomie 5-10 procent ceny imprezy i dopłata do całości ceny dopiero na około 25 dni przed wylotem.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Apelujemy o rzetelność i uczciwość w relacjonowaniu tematu KPO. Za każdą dotacją stoi przedsiębiorca, jego praco...
Uczciwi przedsiębiorcy stanowią większość w każdej branży. Rząd powinien wspierać tych, którzy podejmują ryzyko...
Turystyka to jedno z kół zamachowych gospodarki Unii Europejskiej. W 2023 roku zapewniła jej około 10 procent P...
W odpowiedzi na rosnące niezadowolenie konsumentów związane z opóźnieniami w zwrotach kosztów anulowanych lotów,...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas