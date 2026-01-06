Ceny tegorocznych wakacji coraz bardziej podobne do zeszłorocznych

Porównanie średniej ceny imprez turystycznych z ceną sprzed roku pokazało, że średnia cena z ostatniego tygodnia była wyższa od średniej dla poprzedniego sezonu o 72 złote. To stosunkowo niewielka różnica, skoro w minionych tygodniach wynosiła ona dużo więcej: 95, 137, 143, 113, 144, 219 i 194 złote.

„Największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie odnotowano na Półwyspie Chalcydyckim – o średnio 1001 złotych, a mniejsze miały miejsce w Maroku i na Krecie – o 357 i 300 złotych. Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów odnotowano w Kalabrii – o 389 złotych oraz w Albanii i na Costa del Sol - o 386 i 272 złote” – wyjaśniają auotrzy z Traveldaty.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego i kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja kształtowała się w dalszym ciągu korzystniej w porównaniu „z takim samym okresem ubiegłego sezonu, choć nadal w mniejszej skali niż w wielu miesiącach pierwszej połowy sezonu lato 2025”.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 2,73 zł/litr wobec 2,98 zł/litr, czyli była o 8,4 procent niższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 18,2 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 14,8 procent). Z kolei w porównaniu z dolarem i euro krajowa waluta pozostawała w ostatnim tygodniu silniejsza w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a mianowicie o ponad 4,5 procent, podczas gdy przed tygodniem była silniejsza o 4,1 procent, a przed dwoma o 4 procent – wyliczają autorzy raportu.

Wspólny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek zawierał się w przedziale od -170 do -180 złotych (przed tygodniem wyniósł od -200 do -210, a przed dwoma tygodniami od -185 do -195 złotych).