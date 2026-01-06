Reklama

Ceny wakacji w biurach podróży coraz bardziej przypominają te sprzed roku

W ostatnim tygodniu średnia cena wyjazdu z biurem podróży na wakacje za granicę zbliżona była bardzo do średniej sprzed roku. Różnica wyniosła tylko 75 złotych na plus. Co ciekawe, wcześniej różnice sięgały nawet 220 złotych – pokazuje Traveldata.

Publikacja: 06.01.2026 13:47

Cena wakacji w Bułgarii w ostatnich tygodniach rośnie, najnowsza to 3725 złotych

Cena wakacji w Bułgarii w ostatnich tygodniach rośnie, najnowsza to 3725 złotych

Foto: Aleksander Kramarz

Filip Frydrykiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak zmieniały się średnie ceny wycieczek na poszczególne destynacje w ostatnim tygodniu.
  • Jak wypada porównanie tegorocznych cen wakacji z cenami sprzed roku.
  • Jak kursy walutowe i ceny paliwa lotniczego wpłynęły na koszty wyjazdów turystycznych.
  • Które biura podróży oferują najbardziej konkurencyjne ceny w sezonie letnim 2026?

W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła o 18 złotych – to wniosek jaki z obserwowania ofert największych biur podróży wysnuł i zapisał w najnowszym raporcie Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.

Czytaj więcej

Koniec roku pod znakiem obniżek w biurach podróży
Biura Podróży
Koniec roku pod znakiem obniżek w biurach podróży

Zmiana ceny jest niewielka, przypomnijmy bowiem, że tydzień wcześniej średnia cena spadła o 37 złotych, a wcześniej rosła o 16 i o 80 złotych, malała o 14, 47, 30 i 10 złotych, rosła o 40, 2 i 17 złotych, spadła o 3 złote, rosła o 28, 2 i 17 złotych, spadła o 22 i o 28 złotych.

Największą zniżkę cen w ostatnim tygodniu autorzy badania odnotowali w ofertach wyjazdów do Portugalii, o 91 złotych, na Kos, o 33 złote, i na Maltę – o 25 złotych.

Z drugiej strony największy wzrost miał miejsce w wypadku wyjazdów na Costa de la Luz, o 635 złotych, na Fuerteventurę, o 87 złotych, i do Dalamanu – o 64 złote.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazują dołączone przez Traveldatę zestawienia w formie infografik.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu wzrosły ceny wycieczek do czterech z pięciu kluczowych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków. Najbardziej podniosły się one na Wyspach Kanaryjskich i w Bułgarii – o 39 i 13 złotych, mniejsze były zwyżki w Turcji i w Grecji – o 6 i 4 złote, a niewiele, bo o 11 złotych spadły średnie ceny w Egipcie – relacjonują eksperci z Traveldaty.

Ceny tegorocznych wakacji coraz bardziej podobne do zeszłorocznych

Porównanie średniej ceny imprez turystycznych z ceną sprzed roku pokazało, że średnia cena z ostatniego tygodnia była wyższa od średniej dla poprzedniego sezonu o 72 złote. To stosunkowo niewielka różnica, skoro w minionych tygodniach wynosiła ona dużo więcej: 95, 137, 143, 113, 144, 219 i 194 złote.

„Największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie odnotowano na Półwyspie Chalcydyckim – o średnio 1001 złotych, a mniejsze miały miejsce w Maroku i na Krecie – o 357 i 300 złotych. Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów odnotowano w Kalabrii – o 389 złotych oraz w Albanii i na Costa del Sol - o 386 i 272 złote” – wyjaśniają auotrzy z Traveldaty.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego i kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja kształtowała się w dalszym ciągu korzystniej w porównaniu „z takim samym okresem ubiegłego sezonu, choć nadal w mniejszej skali niż w wielu miesiącach pierwszej połowy sezonu lato 2025”.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 2,73 zł/litr wobec 2,98 zł/litr, czyli była o 8,4 procent niższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 18,2 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 14,8 procent). Z kolei w porównaniu z dolarem i euro krajowa waluta pozostawała w ostatnim tygodniu silniejsza w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a mianowicie o ponad 4,5 procent, podczas gdy przed tygodniem była silniejsza o 4,1 procent, a przed dwoma o 4 procent – wyliczają autorzy raportu.

Wspólny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek zawierał się w przedziale od -170 do -180 złotych (przed tygodniem wyniósł od -200 do -210, a przed dwoma tygodniami od -185 do -195 złotych).

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu średni roczny wzrost cen wycieczek miał miejsce na wszystkich najważniejszych kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków, w tym najbardziej w Grecji i w Egipcie – o 188 i 107 złotych, a skromniejsze w Bułgarii na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji – o 63, 44 i 23 złote.

Na mniej uczęszczanych kierunkach zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w Maroku, na Malcie, Cyprze, w Portugalii i na Majorce – o 357, 228, 188, 161 i 112 złotych, a spadły ceny wycieczek do Albanii, Hiszpanii kontynentalnej, Włoch i Tunezji – o 386, 233, 48 i 38 złotych.

450 złotych – tyle jeszcze można zaoszczędzić kupując wakacje teraz

Eksperci Traveldaty pokazują też w swoim raporcie „skalę teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2026”, ale kupowanych już teraz, w porównaniu z cenami, jakich można się spodziewać na podstawie historycznych danych na dwa, trzy tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026, „gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2025”.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Jak wyjaśniają autorzy analizy, obecnie ceny są jeszcze średnio o około 448 złotych, czyli o około 7,2 procent, niższe od cen last minute z początku wakacji 2025 roku. „Ale zwraca też uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności – najmniej spektakularnie mogą wypaść wzrosty cen na całorocznych kierunkach masowych, jakim jest na przykład Egipt, a największe zmiany mogą występować w wypadku mniej masowych sezonowych kierunków premium, takich jak Malta, Włochy czy Portugalia”.

Analitycy pokazują też jak zmieniły się ceny w poszczególnych biurach podróży w ujęciu rok do roku. Największe przeceny pokazały Best Reisen, ETI i Sun & Fun - o około 370, 280 i 170 złotych. W pozostałych biurach zniżki były mniejsze, bo od około 100 złotych (Rainbow). Ale były też firmy turystyczne, w których wycieczki zdrożały w ciągu roku, nawet o 300 złotych.

Jak dalej piszą, w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 57 ofert, drugie Rainbow z liczbą 40 ofert, a trzecie Coral Travel z liczbą 33 ofert.

Najwięcej najtańszych wakacji w Egipcie proponowały Anex Tour, Join UP! (po 6) i Coral Travel (5), w Grecji Rainbow (9), TUI Travel (8 ), TOP Touristik (7) i Itaka (4), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (11), Itaka (4) i Rainbow (3), w Turcji Anex Tour (8) i TUI Poland (4), w Tunezji Coral Travel (4) i Join UP! (3), w Bułgarii TUI Poland i Best Reisen (po 2 oferty).

„W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Grecjii na Wyspach Kanaryjskich, biuro Rainbow w Egipcie, na Wyspach Kanaryjskich i w Tunezji, a biuro Coral Travel w Egipcie” - dzieli się z czytelnikami raportu wnioskiem Traveldata.

Rainbow mocny w niskich cenach za hotele czterogwiazdkowe

Pod koniec materiału eksperci Traveldaty pokazują tabelę z biurami podróży, które oferowały imprezy turystyczne w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Tym razem do tabeli wszedł Coral Travel (na pozycję piatą), a opuścił ją Oasis. Na trzech pierwszych miejscach pozostawały Grecos, TUI Poland i Anex Tour.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Ostatnią tabelę w swojej analizie jej autorzy poświęcają przedstawieniu biur podróży organizatorom, którzy oferowali w ostatnim tygodniu wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z najniższymi średnimi cenami „względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”.

W tym tygodniu przyglądali się wyjazdom do hoteli czterogwiazdkowych w popularnych miejscach wakacyjnych. Co ciekawe, w aż sześciu na osiemnaście przykładach pojawia się w tabeli nazwa biura podróży Rainbow.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 30 grudnia 2025 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 23 grudnia 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 2 stycznia 2025 roku w ujęciu rok do roku.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Bułgaria Grecja Turcja Afryka Egipt Tunezja Firmy TUI biuro podróży Itaka Coral Travel cena wakacje Rainbow Tours
