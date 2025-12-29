Koniec roku pod znakiem obniżek w biurach podróży

Aktualizacja: 29.12.2025 08:09 Publikacja: 29.12.2025 00:10
Foto: Aleksander Kramarz
Jak informuje w najnowszym badaniu Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata, w minionym tygodniu średnia cena wycieczki z biurem podróży z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku spadła o 37 złotych*. W ten sposób wahadło zmian cen wychyliło się w stronę spadków po tym jak dwa razy z rzędu odchylało się w stronę wzrostów. Średnia cena w dwóch poprzednich tygodniach rosła bowiem o 16 i o 80 złotych, ale wcześniej malała o 14, 47, 30 i 10 złotych, a przedtem wzrastała o 40, 2 i 17 złotych, spadła o 3 złote, rosła o 28, 2 i 17 złotych, spadła o 22 i o 28 złotych.
Największą zniżkę cen w ostatnim tygodniu Traveldata odnotowała w wypadku Dalamanu – o 199 złotych. Nieco mniej spadły ceny wakacji na Korfu i na Costa del Sol – o 157 i 115 złotych. Z kolei największy wzrost średnich cen objął wycieczki na Sardynię, o 158 złotych, do Maroka, o 84 złote, i do Kalabrii – o 69 złote.
Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazują graficzne zestawienia przygotowane przez Traveldatę.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Ceny wszystkich pięciu najpopularniejszych kierunków wyjazdów zorganizowanych w minionym tygodniu spadły. I tak Grecji o 65 złotych, Wysp Kanaryjskich o 46 złotych, Turcji o 42 złote, Bułgarii o 26 złotych, a Egiptu o 15 złotych.
Porównanie średniej ceny imprez turystycznych z ceną sprzed roku pokazało, że średnia z ostatniego tygodnia była wyższa od średniej z poprzedniego sezonu o 95 złotych, co nie było dużą różnicą w porównaniu z poprzednimi tygodniami, kiedy wynosiła ona 137 złotych, 143, 113, 144, 219 i 194 złote.
Największe roczne zwyżki cen wycieczek w ujęciu rok do roku w nowym sezonie Traveldata odnotowała na Półwyspie Chalcydyckim – o 1036 złotych. Mniejsze dotyczyły Maroka i w Portugalii – o 440 i 353 złotych.
Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów autorzy raportu zauważyli w wypadku Costa del Sol, o 485 złotych, Kalabrii, o 423 złote, i Costa de la Luz – o 258 złotych.
Jeśli chodzi o wpływ cen paliwa lotniczego i kursy głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów wyjazdów „sytuacja kształtowała się w dalszym ciągu na bardziej korzystnych poziomach w porównaniu z takim samym okresem ubiegłego sezonu, choć nadal w mniejszej skali niż w wielu miesiącach pierwszej połowy sezonu lato 2025”.
Cena paliwa lotniczego wyniosła w minionym tygodniu 2,66 zł/litr wobec 3,25 zł/litr rok wcześniej, czyli była o 18,2 procent niższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 14,8 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 12,5 procent). Z kolei wobec dolara i euro złoty pozostawał w ostatnim tygodniu nadal silniejszy rok do roku „dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a mianowicie o prawie 4,1 procent” (przed tygodniem była silniejsza o 4 procent, a przed dwoma o 3,9 procent) – opisują wynik swojego badania eksperci z Traveldaty.
Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek zawierał się w przedziale od -200 do -210 złotych (przed tygodniem było to między -185 a -195, a przed dwoma tygodniami od -170 do -180 złotych).
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
W minionym tygodniu średni wzrost cen wycieczek w ujęciu rok do roku miał miejsce w czterech z najważniejszych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków, w tym najbardziej w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich – o 203 i 121 złotych, a mniejszy w Egipcie i w Turcji – o 82 i 48 złote. Spadły natomiast średnie ceny wyjazdów do Bułgarii – o 52 złote.
Z mniej uczęszczanych kierunków największe zwyżki cen w ujęciu rok do roku odnotowano w Maroku, w Portugalii i na Malcie – o 440, 353 i 297 złotych, mniejsze na Majorce i Cyprze – o 161 i 93 złotych, a spadły ceny wycieczek do Hiszpanii kontynentalnej, Albanii, Włoch i Tunezji – o 372, 225, 59 i 41 złotych.
Autorzy raportu pokazują też, ile klienci biur podróży mogą zyskać rezerwując sobie podróż na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku, już teraz. „Przedstawiamy zestawienie dla zobrazowania skali teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2026 nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na dwa, trzy tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026, gdyby drożały one w tempie podobnym, jak w czasie sezonu 2025” - piszą.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Jak dodają, obecnie ceny są jeszcze średnio o 465 złotych, czyli o 7,5 procent, niższe od cen last minute z początku wakacji roku 2025, ale „zwraca też uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności”. Najmniej spektakularnie mogą wypaść wzrosty cen na całorocznych kierunkach masowych jak na przykład Egipt, „a największe zmiany mogą występować na mniej masowych sezonowych kierunkach premiowych takich jak Malta, Włochy czy Portugalia”.
W kolejnej części raportu eksperci z Traveldaty przechodzą do porównania cen rok do roku w ujęciu poszczególnych biur podróży. Okazuje się, że najbardziej obniżyły je Exim Tours, ETI i Rainbow – o 360, 290 i 200 złotych. W pozostałych biurach zniżki były mniejsze – od około 180 złotych (Sun & Fun), lub biura wręcz podniosły ceny, nawet o prawie 800 złotych.
W liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 56 ofert, drugie Rainbow z liczbą 42 ofert, a trzecie Coral Travel z liczbą 32 ofert.
Najwięcej najtańszych wakacji w Egipcie pokazywało się w ostatnim tygodniu w ofercie Anexu Tour, Join UP!(po 6 ofert) i Corala Travel (5), w Grecji przodował Rainbow (11), TUI Poland (6), TOP Touristik (5) i Itaka (4), w Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (11), Itaka i Rainbow (po 4), w Turcji Anex Tour (5) i TUI Poland (3), w Tunezji Coral Travel (4) i Rainbow (3), a w Bułgarii TUI Poland (3) i Anex Tour (2 oferty).
W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Grecji, Rainbow w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i w Turcji, a Coral Travel w Egipcie, Grecji i Turcji – podają autorzy analizy.
Na koniec raportu zostawili dwie informacje. Pierwsza to lista biur podróży, które „w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach”.
Od poprzedniego tygodnia do tabeli weszło biuro Oasis (na pozycję piątą), a opuścił ją Coral Travel. Na trzech pierwszych miejscach nadal pozostawały Grecos, Anex Tour i TUI Poland.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Druga informacja polega na przedstawieniu biur podróży będących „liderami cen” wyjazdów do hoteli pięciogwiazdkowych w popularnych kierunkach wakacyjnych.
Jak wyjaśniają, liderami nazywają organizatorów, którzy oferują wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z najniższymi średnimi cenami „względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”.
Można tylko dodać, że widać w tabeli duże rozproszenie, zarówno jeśli chodzi o kierunki, jak i o touroperatorów tam figurujących, ale jeden zdobywa niewielką przewagę – to Rainbow, który ma pięć pozycji na zielono wśród dwudziestu wybranych ofert.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 23 grudnia 2025 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 17 grudnia 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 27 grudnia 2024 roku w ujęciu rok do roku.
