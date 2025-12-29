Koniec roku pod znakiem obniżek w biurach podróży

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Ceny wszystkich pięciu najpopularniejszych kierunków wyjazdów zorganizowanych w minionym tygodniu spadły. I tak Grecji o 65 złotych, Wysp Kanaryjskich o 46 złotych, Turcji o 42 złote, Bułgarii o 26 złotych, a Egiptu o 15 złotych.

Zmniejsza się różnica cen wakacji w porównaniu rok do roku

Porównanie średniej ceny imprez turystycznych z ceną sprzed roku pokazało, że średnia z ostatniego tygodnia była wyższa od średniej z poprzedniego sezonu o 95 złotych, co nie było dużą różnicą w porównaniu z poprzednimi tygodniami, kiedy wynosiła ona 137 złotych, 143, 113, 144, 219 i 194 złote.

Największe roczne zwyżki cen wycieczek w ujęciu rok do roku w nowym sezonie Traveldata odnotowała na Półwyspie Chalcydyckim – o 1036 złotych. Mniejsze dotyczyły Maroka i w Portugalii – o 440 i 353 złotych.

Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów autorzy raportu zauważyli w wypadku Costa del Sol, o 485 złotych, Kalabrii, o 423 złote, i Costa de la Luz – o 258 złotych.

Jeśli chodzi o wpływ cen paliwa lotniczego i kursy głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów wyjazdów „sytuacja kształtowała się w dalszym ciągu na bardziej korzystnych poziomach w porównaniu z takim samym okresem ubiegłego sezonu, choć nadal w mniejszej skali niż w wielu miesiącach pierwszej połowy sezonu lato 2025”.