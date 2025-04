Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Trzeci rok z rzędu - co się w turystyce zwykle nie zdarza, na co zwrócił uwagę wiceprezes Itaki Piotr Henicz, komentując wyniki podsumowania przygotowanego przez Traveldatę podczas debaty touroperatorów - rosły zyski biur podróży. To efekt kilku czynników, które zbiegły się w jednym czasie. Po pierwsze dużego popytu na zagraniczne wyjazdy, rosnącej zamożności Polaków, stabilnej sytuacji na rynku pracy (pewność zatrudnienia), ale także korzystnej relacji złotego do dolara i euro, w których z zagranicznymi kontrahentami rozliczają się organizatorzy wyjazdów, oraz stabilnej ceny paliwa, głównie paliwa samolotowego.

Ostatni sezon turystyczny charakteryzował się też - mówił Henicz - brakiem zewnętrznych czynników, jakie często wpływają na przebieg i nastroje konsumentów. Touroperatorzy zaliczają do nich wszelkie kataklizmy naturalne (pożary, susze, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów), ale także nastroje rewolucyjne w kluczowych krajach, zamachy stanu lub akcje terrorystyczne. To wszystko branża turystyczna odczuła na własnej skórze w poprzednich latach.