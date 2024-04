Ranking Biur Podróży 2024

Ranking biur podróży — ile można zarobić na turyście?

Traveldacie udało się też na podstawie uzyskanych danych obliczyć rentowność największych touroperatorów. Okazuje się, że – pomijając firmy, zajmujące się turystyką na zdecydowanie mniejszą skalę, których rentowność z natury jest większa – stosunek zysków netto do przychodów szczególnie korzystnie wypadł w Sun&Funie i wyniósł 8,7 procent. Wynik Grecosa to 6,5 procent, Itaki 5,5 procent, Rainbowa 5,3 procent, Eximu Tours 3 procent, a TUI Poland 2,3 procent. Rego-Bis zanotował rentowność w wysokości 1,9 procent, Best Reisen – 1,2 procent, a Coral Travel – 1,1 procent.

Co to oznacza w praktyce? Łatwo obliczyć, że Sun & Fun zarobił na każdym kliencie 297 złotych, Rainbow 273 złote, Grecos 236 złotych, Itaka 234 złote, Exim Tours 97 złotych, TUI Poland 84 złote, Rego-Bis 46 złotych, Coral Travel 38 złotych, a Best Reisen 30 złotych. Warto powtórzyć – to wyjątkowo dobre wyniki, bywały bowiem lata, w których 50 złotych zarobione na turyście uchodziło za szczyt możliwości, a nierzadko trzeba było dopłacać do biznesu i pokrywać z zapasów gotówki straty. Jednym z trudniejszych, niechętnie wspominanym do dziś, był pod tym względem przedostatni rok przed pandemią - 2018.

Zyski najczęściej zasiliły kapitały własne biur podróży – zwracał uwagę prezes Traveldaty Andrzej Betlej. – To o tyle cenne, że odłożona gotówka pomaga stabilizować sytuację ekonomiczną firmy, stworzyć poduszkę finansową na trudniejsze czasy, albo też zainwestować w rozwój.

Dobrym przykładem jest Itaka, która część zysków już ulokowała, kupując i remontując dwa budynki z apartamentami dla turystów na Wyspach Kanaryjskich i wynajmując (leasing) dwa airbusy 320 na potrzeby swoich klientów.

*Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata zebrał dane dotyczące najważniejszych wyników działalności biur podróży. Na ankietę odpowiedziało (nie wszystkie ujawniły wszystkie dane) dwadzieścia pięć podmiotów, w tym największe, które odpowiadają za większą część obsługi klientów. Są wśród nich firmy stricte polskie i firmy działające w Polsce, lecz założone przez podmioty zagraniczne, często mające też oddziały w innych krajach. Traveldata posiłkowała się też danymi z własnych badań (głównie dotyczącymi cen), pochodzących z Turystycznego Fundusz Gwarancyjnego i z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Chociaż zdecydowana większość danych jest już opracowana, konieczne jest zastrzeżenie, że nie mają one jeszcze charakteru ostatecznego – biura podróży mają do końca czerwca czas na złożenie sprawozdań do KRS.

