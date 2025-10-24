Coral Travel nagrodził najlepszych sprzedawców. W tym roku osiągnie milion klientów

Aktualizacja: 24.10.2025 16:35 Publikacja: 24.10.2025 12:52
Foto: Coral Travel Poland
Starway to coroczne wydarzenie, na które Coral Travel Group zaprasza najlepszych partnerów biznesowych. Jego tegoroczna polska edycja odbyła się od 15 do 22 października w regionie Belek na Riwierze Tureckiej – informuje Coral Travel w komunikacie.
Na zaproszenie polskiego Coral Travel do Turcji przyleciało ponad 220 agentów turystycznych ze stu biur z całej Polski. Tradycyjnie w wydarzeniu uczestniczył również zarząd Coral Travel Poland z menadżerami i przedstawicielami hoteli.
Goście wypoczywali w ośrodkach Ethno Belek i Regnum Carya z oferty touroperatora.
Foto: Coral Travel Poland
Program pobytu obejmował zarówno część wypoczynkową i wycieczkową, jak i uroczystą galę, podczas której agenci odebrali statuetki i dyplomy „za największe sprzedaże, zaangażowanie i lojalność wobec marki Coral Travel”.
Przyznano je w czterech kategoriach: biura niesieciowe, autoryzowani agenci, salony franczyzowe oraz portale i biura sieciowe, a wręczyli je dyrektor generalny Coral Travel Poland Burkan Cem Tapan i zastępca dyrektora generalnego ds. sprzedaży i marketingu Erdem Fidan.
Czytaj więcej
– Drodzy Partnerzy, Przyjaciele, dzisiaj celebrujemy nie tylko nasz wspólny sukces sezonu, ale także 26 lat efektywnej współpracy. Jesteście tymi, którzy dają siłę naszej marce, napędzają ją i mają udział w naszych osiągnięciach. Razem piszemy historię tego sukcesu – powitał gości dyrektor operacyjny Coral Travel Kaan Ergün, cytowany w komunikacie.
– Przez ostatnie 26 lat stawialiśmy czoła wyzwaniom, dostosowywaliśmy się do zmian i wspieraliśmy się nawzajem. Każdy z Was na tej sali jest częścią tego zaufania i pracy zespołowej. Dziś to nie jest tylko świętowanie, to przede wszystkim serdeczne podziękowanie dla Was. Dziękuję za wiarę i zaufanie, wysiłek i zaangażowanie. Będziemy dalej wspólnie iść naprzód, ponieważ nie jesteśmy tylko zespołem, jesteśmy przyjaciółmi. Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych. Czeka nas kolejne 26 lat wspólnych sukcesów – dodał Kaan Ergün.
Sezon 2025 zgodnie z założeniami Coral Travel Poland zamknie liczbą ponad miliona obsłużonych turystów. W zeszłym roku, jak pokazuje Ranking Biur Podróży 2025, miał ich 937 tysięcy, wzrost wyniesie więc 7-8 procent.
Czytaj więcej
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
