Coral Travel nagrodził najlepszych sprzedawców. W tym roku osiągnie milion klientów

Starway to coroczne wydarzenie, na które Coral Travel Group zaprasza najlepszych partnerów biznesowych. Jego tegoroczna polska edycja odbyła się od 15 do 22 października w regionie Belek na Riwierze Tureckiej – informuje Coral Travel w komunikacie.

Na zaproszenie polskiego Coral Travel do Turcji przyleciało ponad 220 agentów turystycznych ze stu biur z całej Polski. Tradycyjnie w wydarzeniu uczestniczył również zarząd Coral Travel Poland z menadżerami i przedstawicielami hoteli.

Goście wypoczywali w ośrodkach Ethno Belek i Regnum Carya z oferty touroperatora.

Foto: Coral Travel Poland

Program pobytu obejmował zarówno część wypoczynkową i wycieczkową, jak i uroczystą galę, podczas której agenci odebrali statuetki i dyplomy „za największe sprzedaże, zaangażowanie i lojalność wobec marki Coral Travel”.