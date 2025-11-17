Dwa tysiące złotych oszczędności na jednej wycieczce? To możliwe – pokazują eksperci

Prawie 200 złotych różnicy rok do roku w cenach wakacji

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2026 pokazało, że średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 194 złote (poprzednio była wyższa o 226 złotych, a wcześniej 211 złotych).

Największe w ujęciu rok do roku zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie eksperci Traveldaty odnotowali na Półwyspie Chalcydyckim – o 1130 złotych, a nieco mniejsze w Maroku i na Teneryfie – o 610 i 459 złotych.

Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów ponownie odnotowano na hiszpańskim wybrzeżu Costa del Sol – o 396 złotych, w Kalabrii i na Costa dela Luz – o 349 i 158 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego i kursów głównych walut, w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja kształtowała się na bardziej korzystnych poziomach w relacji z takim samym okresem ubiegłego sezonu – donoszą dalej eksperci Traveldaty.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 2,98 zł/litr wobec 3,32 zł/litr, czyli była o 10,2 procent niższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 10,9 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 13,8 procent). Natomiast w relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta pozostawała w ostatnim tygodniu nadal silniejsza w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a mianowicie o prawie 4,9 procent (przed tygodniem była silniejsza o 3,3 procent, a przed dwoma o 3,6 procent).

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek od ponad dwóch lat sprzyja organizatorom – informują autorzy analizy. Tym razem zawierał się on w bardziej korzystnym niż poprzednio przedziale od -195 do -205 złotych, wobec sytuacji sprzed tygodnia, gdy wyniósł między -150 a -160 złotych, oraz przed dwoma tygodniami, gdy wyniósł od -170 do -180 złotych.