Dwa tysiące złotych oszczędności na jednej wycieczce? To możliwe – pokazują eksperci

Jeśli chodzi o wakacje 2026, to nie ma co czekać na last minute. Dlaczego? Bo oszczędności, jakie dają zakupy wycieczek w first minute idą w setki złotych, a nawet sięgają dwóch tysięcy złotych – pokazuje najnowsze badanie ofert w biurach podróży.

Publikacja: 17.11.2025 04:23

Foto: Aleksander Kramarz

Filip Frydrykiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego zakup wycieczek w formule first minute może przynieść duże oszczędności.
  • Jakie zmiany w cenach wycieczek odnotowano w ostatnim czasie w różnych kierunkach turystycznych.
  • Jakie są różnice w cenach wyjazdów rok do roku dla poszczególnych miejsc wakacyjnych.
  • W których biurach podróży można znaleźć najtańsze oferty na różne kierunki.
  • Które biura podróży oferują najkorzystniejsze cenowo czterogwiazdkowe hotele?

W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku spadła o 10 złotych – podaje w najnowszym, cotygodniowym podsumowaniu wyników obserwowania rynku biur podróży Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.

Dla porównania – średnia cena wcześniej wzrosła o 40, o 2 i o 17 złotych, a wcześniej spadła o 3 złote, rosła o 28, 2 i o 17 złotych, a jeszcze wcześniej spadła o 22 i 28 złotych. Ostatnia zmiana była więc zaledwie kosmetyczna. Co nie znaczy, że nie było dużo większych ruchów cen.

Czytaj więcej

Nowości z biur podróży: ceny wakacji w Egipcie szybują, nowy rekord Grecji
Biura Podróży
Nowości z biur podróży: ceny wakacji w Egipcie szybują, nowy rekord Grecji

I tak największą zniżkę cen w ostatnim tygodniu odnotowano w ofertach wyjazdów do Egiptu, do Szarm el-Szejk – o 689 złotych. Zdecydowanie mniejsze były spadki cen wypoczynku na Lanzarote i Korfu – o 114 i 100 złotych.

Z drugiej strony największy zanotowany przez Traveldatę wzrost średnich cen wycieczek miał miejsce w wypadku Portugalii, o 161 złotych, Sardynii, o 97 złotych, i Sycylii - o 77 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazują dołączone poniżej zestawienia.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu ceny wycieczek z wylotem od 3 do 9 sierpnia 2026 roku z Warszawy zniżkowały na wszystkich kluczowych kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków. Największy spadek cen miał miejsce w Egipcie - o średnio 108 złotych. Na pozostałych głównych kierunkach spadki cen były mniej okazałe i wyniosły w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Bułgarii i Turcji odpowiednio 37, 30, 22 i 20 złotych – relacjonują autorzy raportu

Prawie 200 złotych różnicy rok do roku w cenach wakacji

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2026 pokazało, że średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 194 złote (poprzednio była wyższa o 226 złotych, a wcześniej 211 złotych).

Największe w ujęciu rok do roku zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie eksperci Traveldaty odnotowali na Półwyspie Chalcydyckim – o 1130 złotych, a nieco mniejsze w Maroku i na Teneryfie – o 610 i 459 złotych.

Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów ponownie odnotowano na hiszpańskim wybrzeżu Costa del Sol – o 396 złotych, w Kalabrii i na Costa dela Luz – o 349 i 158 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego i kursów głównych walut, w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja kształtowała się na bardziej korzystnych poziomach w relacji z takim samym okresem ubiegłego sezonu – donoszą dalej eksperci Traveldaty.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 2,98 zł/litr wobec 3,32 zł/litr, czyli była o 10,2 procent niższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 10,9 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 13,8 procent). Natomiast w relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta pozostawała w ostatnim tygodniu nadal silniejsza w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a mianowicie o prawie 4,9 procent (przed tygodniem była silniejsza o 3,3 procent, a przed dwoma o 3,6 procent).

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek od ponad dwóch lat sprzyja organizatorom – informują autorzy analizy. Tym razem zawierał się on w bardziej korzystnym niż poprzednio przedziale od -195 do -205 złotych, wobec sytuacji sprzed tygodnia, gdy wyniósł między -150 a -160 złotych, oraz przed dwoma tygodniami, gdy wyniósł od -170 do -180 złotych.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu średnie roczne wzrosty cen wycieczek miały miejsce na czterech z najważniejszych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków, w tym najbardziej okazałe w Grecji i Bułgarii - o 292 i 247 złotych, a tylko nieco skromniejsze na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji - o 223 i 164 złote. Symboliczny spadek cen wyjazdów rok do roku, czyli średnio o 3 złote odnotowano natomiast w Egipcie – opisuje sytuację raport.

Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w Maroku, na Majorce i w Portugalii - o 610, 457 i 356 złotych, mniejsze na Cyprze, Malcie, Tunezji i w Albanii - o 268, 262, 212 i 190 złotych, a spadły ceny wycieczek do Hiszpanii kontynentalnej i Włoch – o 277 i 120 i złotych – czytamy dalej.

Oszczędzanie przed last minute

W kolejnym wątku analizy autorzy wskazują na „skalę teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2026 nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na dwa, trzy tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2025 roku”.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

„Obecnie ceny są jeszcze średnio o około 413 złotych, czyli o około 6,7 procent niższe od cen last minute z początku wakacji 2025 roku, ale zwraca też uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Najmniej spektakularnie mogą wypaść wzrosty cen na całorocznych kierunkach masowych jakimi są Egipt i Tunezja, a największe zmiany mogą występować na mniej masowych sezonowych kierunkach premiowych takich jak Malta, Portugalia, czy Włochy”.

W którym biurze podróży najtańsza Turcja, w w którym Grecja?

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów ceny wyjazdów w szczycie sezonu 2026 spadły w biurze Rego-Bis – o około 260 złotych. W pozostałych biurach wystąpiły roczne zwyżki cen – od 30 (Nekera) aż do ponad 800 złotych – informują eksperci Traveldaty.

W liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajął kolejny raz TUI Poland z liczbą 57 ofert. Drugi był Rainbow z 38. ofertami, a trzecia Itaka z liczbą 36 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów wakacyjnych do Egiptu Traveldata znalazła w ofercie TUI Poland i Anexu Tour (po 6) i Coral Travel (4), do Grecji w TUI Poland (7), Itaki i Rainbowa (po 6), na Wyspy Kanaryjskie w TUI Poland (12) i Itace (4), w Turcji w TUI Poland (6), Itace i Rainbowle (po 3 oferty), w Tunezji w Rainbowle, Coralu Travel i Anexie Tour (po 3), a w Bułgarii w TUI Poland- (3 oferty).

„W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, biuro Rainbow na Tunezji, a biuro Itaka w Grecji” – konkluduje Traveldata.

Czterogwiazdkowe hotele najtańsze w Itace

W tej części materiału przedstawiamy tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

W piętnastym zestawieniu w tym sezonie letnim w zakresie składu biur podróży w czołowej piątce odnotowano jedną zmianę. Do tabeli weszło biuro Onholidays (na pozycję czwartą), a opuściło ją biuro Join Up. Na miejsce lidera awansowało biuro Anex, a miejsca drugie i trzecie zajmowały biura TUI Poland i Grecos.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Przed ostatnią tabelą autorzy raportu wyjaśniają, że ponieważ szczegółowo badają kierunki wyjazdów i hotele, które najczęściej są oferowane przez organizatorów, przedstawiają zestawienia „liderów cen” (z badanego tygodnia) na niektórych kierunkach wybieranych przez klientów biur podróży z podziałem na wyjazdy do hoteli trzygwiazdkowych, czterogwiazdkowych i pięciogwiazdkowych. Według nich liderami cen są organizatorzy, którzy oferują wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z najatrakcyjniejszymi dla klientów średnimi cenami, czyli takimi, których „średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”.

W tym tygodniu snop światła rzucili na wyjazdy do hoteli cztero- i czteroipółgwiazdkowych w popularnych kierunkach wakacyjnych. W zestawieniu najczęściej powtarza się nazwa biura podróży Itaka.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 12 listopada 2025 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 5 listopada 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – oraz z cenami zebranymi 14 listopada 2024 roku w ujęciu rok do roku.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Bułgaria Grecja Turcja Afryka Egipt Firmy TUI biuro podróży Itaka Coral Travel cena Rainbow Tours Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku spadła o 10 złotych – podaje w najnowszym, cotygodniowym podsumowaniu wyników obserwowania rynku biur podróży Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.

Dla porównania – średnia cena wcześniej wzrosła o 40, o 2 i o 17 złotych, a wcześniej spadła o 3 złote, rosła o 28, 2 i o 17 złotych, a jeszcze wcześniej spadła o 22 i 28 złotych. Ostatnia zmiana była więc zaledwie kosmetyczna. Co nie znaczy, że nie było dużo większych ruchów cen.

