Biuro podróży Rego-Bis bez gwarancji. Nie sprzedaje już ofert pakietowanych

Gabriela Mańka-Sokullu, twórczyni biura podróży Rego-Bis, została uhonorowana w 2022 roku za swoje dokonania w turystyce wyjazdowej tytułem Orła Turystyki "Rzeczpospolitej"
O biurze podróży Rego-Bis z Katowic głośno było ostatnio z powodu ujawnienia przez jednego z jego wierzycieli dużego długu, o którego spłatę się upominał. Chodziło o zapłatę za wynajęcie na sezon letni 2023 roku grupy animatorów prowadzących na zlecenie biura podróży zajęć dla dzieci w hotelach wakacyjnych. Oskarżenie opublikowane w mediach społecznościowych spowodowało wiele niechętnych touroperatorowi komentarzy. Jednocześnie o swoje pieniądze upomniało się wiele innych podmiotów. Wśród nich agenci turystyczni, którzy twierdzili, że nie dostali prowizji za sprzedane wyjazdy tego organizatora (według naszych informacji chodziło o sumy od kilkuset do nawet 30 tysięcy złotych). Okazało się też, że jedna z linii lotniczych domaga się od Rego-Bisu kar umownych i odsetek za odwołanie wyczarterowanego samolotu. To roszczenie opiewać miało na ponad milion złotych.
Kumulacja doniesień o zaległych rozliczeniach mogła wskazywać na kłopoty finansowe biura podróży. Jego właścicielka, Gabriela Mańka-Sokullu, zadeklarowała w swoim komunikacie będącym odpowiedzią na oskarżenia, że podejmie rozmowy w sprawie spornej zapłaty za usługi animatorów. Obiecała też spłacić zaległe prowizje.
27 grudnia skończyło się zabezpieczenie biura podróży „Rego-Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa” uzyskane w towarzystwie ubezpieczeniowym UNIQA na 15 milionów złotych. W tym samym terminie wygasło też zabezpieczenie w wysokości 1,2 miliona złotych założonej w tym roku przez tę samą przedsiębiorczynię „Rego-Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
Co ciekawe, obie firmy nadal widnieją w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, dostępnej na stronie prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który odpowiada między innymi za Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Przy obu widnieje adnotacja „status działalności: aktywna”. Zarazem zniknęły informacje dotyczące gwarancji obu podmiotów – te rubryki (wysokość zabezpieczenia i termin jego obowiązywania) pozostają puste.
Jak wyjaśnia nam dyrektor Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego Renata Mentlewicz, administrowanie Centralną ewidencją leży w gestii marszałków poszczególnych województw. Tylko oni mają możliwość nanosić zmiany i aktualizować wcześniejsze wpisy.
Co więcej – Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, odpowiedniego w wypadku biura podróży z Katowic, o wykreślenie z Ewidencji spółki komandytowej Rego-Bis. Powód – zaleganie ze składkami na poczet funduszy TFG i TFP. Według naszej informacji, Rego-Bis nie płaci składek od czterech miesięcy.
Jak wyjaśnia nam Beata Kapuścik z Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, status obu spółek może wydawać się niejasny ze względu na to, że dopóki toczą się wobec nich postępowania nie ma powodu zmieniać ich danych w Centralnej ewidencji.
Kapuścik ujawniła w rozmowie z Turystyka.rp.pl, że właścicielka wystąpiła do urzędu marszałkowskiego o wykreślenie z ewidencji młodszej ze spółek – Rego-Bis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Marszałek wydał już decyzję w tej sprawie, urząd formalnie czeka jeszcze jednak na potwierdzenie samej przedsiębiorczyni, że tę decyzję odebrała i nie zamierza jej podważać.
– W sprawie drugiej ze spółek, komandytowej, toczy się postępowanie – dodaje Kapuścik. Jakie postępowanie, czy chodzi o wniosek TFG o stwierdzenie zakazu działalności? Tego urzędniczka nie chce powiedzieć, wskazując, że zgodnie z zasadami, nie może udzielać takich informacji osobom nie będącym stronami w postępowaniu. Zarazem urzędniczka przyznaje, że na jej biurko nie trafiła nowa gwarancja touroperatora. Jeśli tak by było, znalazłoby to odzwierciedlenie w zapisach Centralnej ewidencji.
Towarzystwo ubezpieczeniowe UNIQA nie chce komentować nieprzedłużenia umowy na gwarancję Rego-Bisu. Z naszych informacji wynika, że biuro podróży próbowało uzyskać zabezpieczenie u innych specjalizujących się w tego typu usługach na polskim rynku firmach ubezpieczeniowych, ale bez powodzenia.
Rego-Bis zaprzestał sprzedawania wyjazdów, które wymagałyby ustawowej gwarancji. Wycofał się z systemu rezerwacyjnego MerlinX, którym posługuje się większość agentów turystycznych i innych sprzedawców pakietów turystycznych w kraju, a na jego stronie w internecie można jedynie znaleźć wyjazdy „z dojazdem własnym”, czyli de facto jedynie ofertę noclegów. Taki zakres działalności nie wymaga posiadania przez sprzedawcę gwarancji.
Założycielka i prezeska Rego-Bisu, Gabriela Mańka-Sokullu nie odpowiedziała na przesłane jej wczoraj nasze pytania o plany związane z prowadzeniem biura podróży.
Nie są znane wyniki ostatniego sezonu Rego-Bisu, ale według danych za 2024 rok firma wielkością sprzedaży i liczbą klientów plasowała się w pierwszej piętnastce największych touroperatorów w Polsce.
Jej zysk netto w wysokości 3,5 miliona złotych dawał jej 12. miejsce, rentowność na poziomie 3,5 procent nawet wyższe, bo dziewiąte. Firma na koniec 2024 roku miała zgromadzonych 11,1 miliona kapitałów własnych.
Rok 2024 zamknęła przychodami w wysokości 90,1 miliona złotych (wzrost o 1 procent wobec roku 2023) i liczbą 31,1 tysiąca obsłużonych klientów (mniej o 2,2 procent rok do roku).
