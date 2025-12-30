Biuro podróży Rego-Bis bez gwarancji. Nie sprzedaje już ofert pakietowanych

O biurze podróży Rego-Bis z Katowic głośno było ostatnio z powodu ujawnienia przez jednego z jego wierzycieli dużego długu, o którego spłatę się upominał. Chodziło o zapłatę za wynajęcie na sezon letni 2023 roku grupy animatorów prowadzących na zlecenie biura podróży zajęć dla dzieci w hotelach wakacyjnych. Oskarżenie opublikowane w mediach społecznościowych spowodowało wiele niechętnych touroperatorowi komentarzy. Jednocześnie o swoje pieniądze upomniało się wiele innych podmiotów. Wśród nich agenci turystyczni, którzy twierdzili, że nie dostali prowizji za sprzedane wyjazdy tego organizatora (według naszych informacji chodziło o sumy od kilkuset do nawet 30 tysięcy złotych). Okazało się też, że jedna z linii lotniczych domaga się od Rego-Bisu kar umownych i odsetek za odwołanie wyczarterowanego samolotu. To roszczenie opiewać miało na ponad milion złotych.

Kumulacja doniesień o zaległych rozliczeniach mogła wskazywać na kłopoty finansowe biura podróży. Jego właścicielka, Gabriela Mańka-Sokullu, zadeklarowała w swoim komunikacie będącym odpowiedzią na oskarżenia, że podejmie rozmowy w sprawie spornej zapłaty za usługi animatorów. Obiecała też spłacić zaległe prowizje.

Biuro podróży Rego-Bis bez obowiązkowej gwarancji

27 grudnia skończyło się zabezpieczenie biura podróży „Rego-Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa” uzyskane w towarzystwie ubezpieczeniowym UNIQA na 15 milionów złotych. W tym samym terminie wygasło też zabezpieczenie w wysokości 1,2 miliona złotych założonej w tym roku przez tę samą przedsiębiorczynię „Rego-Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Co ciekawe, obie firmy nadal widnieją w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, dostępnej na stronie prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który odpowiada między innymi za Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Przy obu widnieje adnotacja „status działalności: aktywna”. Zarazem zniknęły informacje dotyczące gwarancji obu podmiotów – te rubryki (wysokość zabezpieczenia i termin jego obowiązywania) pozostają puste.