Rainbow unowocześnia salony sprzedaży. Wkrótce klienci będą finalizować zakupy na tabletach

Biuro podróży Rainbow otworzyło setny salon sprzedaży, o czym informuje w komunikacie. Oprócz własnego kanału sprzedaży bezpośredniej ma również 64 salony franczyzowe. Równorzędną do nich rolę pełnią kanały sprzedaży online i kanał sprzedaży agencyjnej.

Zdecydowana większość salonów własnych Rainbowa znajduje się w największych centrach handlowych, takich jak Manufaktura Łódź, Złote Tarasy czy Wroclavia. Takie lokalizacje zapewniają dużą dostępność placówek i dobrze dostosowaną infrastrukturę.

– Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat aż jedna czwarta naszych salonów przeszła gruntowy remont. Dbamy, by wszystkie nasze placówki były wygodne, nowoczesne i dostosowane do zmieniających się oczekiwań – zarówno zwiększonego ruchu turystycznego, jak też do potrzeb naszych pracowników – mówi dyrektor działu sprzedaży Tomasz Florczak, cytowany w komunikacie.

– Stopniowo zwiększamy również liczbę stanowisk, by usprawnić obsługę i zredukować do minimum czas oczekiwania na kontakt z doradcą. Wiele salonów także relokujemy, by znajdowały się w możliwie jak najkorzystniejszej lokalizacji w danej przestrzeni, często zmieniamy lokale na takie o większym metrażu czy bliższej odległości od wejścia – dodaje.