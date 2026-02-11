Rainbow unowocześnia salony sprzedaży. Wkrótce klienci będą finalizować zakupy na tabletach

Aktualizacja: 11.02.2026 18:10 Publikacja: 11.02.2026 15:00
Wnętrze salonu sprzedaży Rainbowa w krakowskim centrum handlowym Bonarka City Center
Foto: Materiały prasowe Rainbowa
Biuro podróży Rainbow otworzyło setny salon sprzedaży, o czym informuje w komunikacie. Oprócz własnego kanału sprzedaży bezpośredniej ma również 64 salony franczyzowe. Równorzędną do nich rolę pełnią kanały sprzedaży online i kanał sprzedaży agencyjnej.
Zdecydowana większość salonów własnych Rainbowa znajduje się w największych centrach handlowych, takich jak Manufaktura Łódź, Złote Tarasy czy Wroclavia. Takie lokalizacje zapewniają dużą dostępność placówek i dobrze dostosowaną infrastrukturę.
– Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat aż jedna czwarta naszych salonów przeszła gruntowy remont. Dbamy, by wszystkie nasze placówki były wygodne, nowoczesne i dostosowane do zmieniających się oczekiwań – zarówno zwiększonego ruchu turystycznego, jak też do potrzeb naszych pracowników – mówi dyrektor działu sprzedaży Tomasz Florczak, cytowany w komunikacie.
– Stopniowo zwiększamy również liczbę stanowisk, by usprawnić obsługę i zredukować do minimum czas oczekiwania na kontakt z doradcą. Wiele salonów także relokujemy, by znajdowały się w możliwie jak najkorzystniejszej lokalizacji w danej przestrzeni, często zmieniamy lokale na takie o większym metrażu czy bliższej odległości od wejścia – dodaje.
Choć klienci coraz częściej rezerwują wakacje online, wciąż spore ich grono korzysta z usług doradców w salonach sprzedaży.
– Rozwój sprzedaży online absolutnie nie oznacza spadku znaczenia salonów stacjonarnych. Widzimy, że te kanały doskonale się uzupełniają. Klienci często zaczynają poszukiwania w internecie, a finalizują decyzję w salonie z doradcą – mówi prezes Rainbowa Maciej Szczechura.
Ostatnie dwa lata to dla sieci sprzedaży okres dynamicznych zmian – remontów, przenosin, otwarć nowych placówek, a także rozwoju w zakresie wyposażenia. Dziś większość salonów własnych Rainbow wyposażonych jest w totemy multimedialne, które w czasie rzeczywistym prezentują najatrakcyjniejsze oferty wylotów z najbliższych danemu salonowi lotnisk. Klient, wchodząc do salonu, widzi aktualne propozycje dopasowane do swojej lokalizacji.
– Chcemy, aby salon sprzedaży Rainbow był miejscem inspiracji podróżniczych. Totemy sprawiają, że oferta „żyje” i zmienia się w czasie rzeczywistym, prezentując realne możliwości wyjazdu z najbliższego lotniska. Co więcej, w ciągu najbliższych miesięcy nasze salony zostaną wyposażone również w nowoczesne tablety, aby klienci mogli finalizować transakcję w nowoczesny i wygodny sposób – zapowiada Tomasz Florczak.
W cyklicznych audytach typu „tajemniczy klient” salony własne Rainbowa dostają najwyższe noty, wyraźnie wyróżniając się na tle konkurencyjnych punktów sprzedaży na rynku turystycznym – głosi komunikat.
– Chcemy utrzymać tę wysoką jakość obsługi w dynamicznym środowisku i w obliczu stale rosnących oczekiwań klientów. Technologia ma wspierać doradcę i ułatwiać rozmowę z klientem. Tablety pozwolą jeszcze szybciej wyszukać, porównać i zaprezentować oferty dopasowane do konkretnych potrzeb – mówi Maciej Szczechura.
Przy czym, jak podkreśla zarząd firmy, to nie technologia jest największą przewagą sieci, ale „wyspecjalizowana, doskonale przeszkolona kadra – pasjonaci podróży i eksperci w doradztwie turystycznym”.
„Rozbudowa i modernizacja sieci salonów własnych to element długofalowej strategii firmy, w której kluczową rolę odgrywa synergia kanałów sprzedaży, bezpośredni kontakt z klientem, wysoki standard obsługi i nowoczesne narzędzia wspierające pracę doradców. Rainbow pokazuje, że tradycyjny salon sprzedaży może dziś być jednym z najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych kanałów dystrybucji turystyki, działając ramię w ramię z dynamicznie rozwijającą się sprzedażą online” – czytamy w komunikacie.
