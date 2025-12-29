Pierwszy lot do Colombo odbył się w niedzielę 21 grudnia, a 23 grudnia turyści polecieli do Mombasy.

– Polscy turyści poszukują nieoczywistych, egzotycznych miejsc wypoczynku – przekonuje cytowany w komunikacie touroperatora jego wiceprezes Piotr Burwicz. – Dlatego uruchomiliśmy połączenie z Kenią i Sri Lanką z Gdańska. Zainteresowanie tymi kierunkami rośnie, a obie destynacje mają wiele do zaoferowania zarówno turystom poszukującym przygód, nowych smaków i dzikiej przyrody, jak i osobom, które oczekują wyjątkowego miejsca do biernego wypoczywania.

Gdańszczanie mają teraz bliżej do egzotyki

– Uruchomienie przez biuro podróży Rainbow bezpośrednich lotów czarterowych na Sri Lankę i do Kenii to bardzo dobra wiadomość dla naszych pasażerów, dla naszego lotniska i całego regionu. To poszerzenie oferty dalekich kierunków z Gdańska, bez konieczności przesiadania się na innych lotniskach – dodaje prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski. – Dla pasażerów z Pomorza oznacza to większą wygodę, oszczędność czasu i łatwiejszy dostęp do egzotycznych destynacji o ogromnym potencjale turystycznym.

„Podczas wyjazdów do Sri Lanki turyści zyskują możliwość zgłębienia historii Cejlonu, zanurzenia się w zielone plantacje herbat i ładowania baterii na wyjątkowych, piaszczystych plażach” - czytamy w komunikacie. Z kolei podróżujący do Kenii mogą liczyć na obcowanie „z dziką i intrygującą przyrodą, którą gwarantują tamtejsze parki narodowe” lub na plażowanie na plażach nad Oceanem Indyjskim.