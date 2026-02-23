Reklama

Itaka sponsorem prestiżowego mityngu lekkoatletycznego. „Sport bliski naszej marce”

Itaka została oficjalnym sponsorem Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej ⁠–⁠ pierwszego w historii polskiego mityngu lekkoatletycznego należącego do prestiżowej Diamentowej Ligi. Umowę podpisano na stadionie Itaka Arena w Opolu.

Publikacja: 23.02.2026 17:47

Umowę sponsorską podpisali wiceprezes Itaki Piotr Henicz i dyrektor sportowy memoriału Piotr Małacho

Umowę sponsorską podpisali wiceprezes Itaki Piotr Henicz i dyrektor sportowy memoriału Piotr Małachowski

Foto: Itaka

Nelly Kamińska

Nawiązanie współpracy z organizującą memoriał Fundacją Kamili Skolimowskiej to kolejny etap konsekwentnie realizowanej strategii Itaki, zakładającej zaangażowanie marki w inicjatywy sportowe – informuje Itaka w komunikacie prasowym.

– Cieszę się, że spotykamy się w Opolu ⁠–⁠ miejscu, w którym 37 lat temu powstała Itaka i do dziś mieści się siedziba największego polskiego biura podróży. Sport, a szczególnie lekkoatletyka, nazywana królową sportu, od lat jest bliska naszej marce. Idea „wyżej, szybciej, dalej” doskonale oddaje nasze codzienne dążenie do rozwoju i podnoszenia standardów ⁠–⁠ podkreśla wiceprezes Itaki Piotr Henicz, cytowany w komunikacie.

– Obecność Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej w gronie mityngów Diamentowej Ligi to ogromne wyróżnienie dla polskiej lekkoatletyki. Możliwość bycia partnerem tego wydarzenia i wsparcia jego organizacji traktujemy jako zaszczyt i prestiż ⁠–⁠ dodaje.

– Witamy Itakę w gronie partnerów Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej oraz całej lekkoatletycznej społeczności i dziękujemy za zaufanie i wsparcie tego przedsięwzięcia – mówi wicemistrz olimpijski w rzucie dyskiem i dyrektor sportowy memoriału Piotr Małachowski.

Czytaj więcej

Itaka zainaugurowała loty do Kolumbii. „Samolot był pełen”
Biura Podróży
Itaka zainaugurowała loty do Kolumbii. „Samolot był pełen”
Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej najlepszym mityngiem lekkoatletycznym sezonu 2024

– Nasza współpraca opiera się na wzajemnej promocji i wspólnym budowaniu wartości. Oprócz działań promocyjnych obejmuje także inicjatywy zachęcające kibiców do odkrywania świata poprzez sport. Cykl Diamentowej Ligi to wydarzenia organizowane w kilkunastu krajach na świecie, co naturalnie wpisuje się w działalność lidera rynku turystycznego w Polsce – zaznaczył dyrektor memoriału Marcin Rosengarten.

Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej organizowany jest od 2009 roku a od 2022 roku należy do Diamentowej Ligi. To elitarny cykl mityngów lekkoatletycznych organizowanych na całym świecie. W trakcie sezonu zawodnicy rywalizują o punkty w poszczególnych konkurencjach, a zwycięzcy całego cyklu otrzymują prestiżowe Diamentowe Statuetki.

W 2024 roku Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej został uznany w rankingu World Athletics za najlepszy mityng całego sezonu i najlepszy jednodniowy mityng w historii. Najbliższa edycja odbędzie się 23 sierpnia 2026 roku i zgromadzi na Superauto.pl Stadionie Śląskim największe gwiazdy światowej lekkoatletyki. Swój udział potwierdził już legendarny tyczkarz Armand Duplantis.

Źródło: rp.pl

Itaka
