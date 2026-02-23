Itaka sponsorem prestiżowego mityngu lekkoatletycznego. „Sport bliski naszej marce”

Umowę sponsorską podpisali wiceprezes Itaki Piotr Henicz i dyrektor sportowy memoriału Piotr Małachowski
Nawiązanie współpracy z organizującą memoriał Fundacją Kamili Skolimowskiej to kolejny etap konsekwentnie realizowanej strategii Itaki, zakładającej zaangażowanie marki w inicjatywy sportowe – informuje Itaka w komunikacie prasowym.
– Cieszę się, że spotykamy się w Opolu – miejscu, w którym 37 lat temu powstała Itaka i do dziś mieści się siedziba największego polskiego biura podróży. Sport, a szczególnie lekkoatletyka, nazywana królową sportu, od lat jest bliska naszej marce. Idea „wyżej, szybciej, dalej” doskonale oddaje nasze codzienne dążenie do rozwoju i podnoszenia standardów – podkreśla wiceprezes Itaki Piotr Henicz, cytowany w komunikacie.
– Obecność Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej w gronie mityngów Diamentowej Ligi to ogromne wyróżnienie dla polskiej lekkoatletyki. Możliwość bycia partnerem tego wydarzenia i wsparcia jego organizacji traktujemy jako zaszczyt i prestiż – dodaje.
– Witamy Itakę w gronie partnerów Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej oraz całej lekkoatletycznej społeczności i dziękujemy za zaufanie i wsparcie tego przedsięwzięcia – mówi wicemistrz olimpijski w rzucie dyskiem i dyrektor sportowy memoriału Piotr Małachowski.
Czytaj więcej
W niedzielę, 21 grudnia, na lotnisku Rafael Núñez International Airport w Cartagenie wylądował pi...
– Nasza współpraca opiera się na wzajemnej promocji i wspólnym budowaniu wartości. Oprócz działań promocyjnych obejmuje także inicjatywy zachęcające kibiców do odkrywania świata poprzez sport. Cykl Diamentowej Ligi to wydarzenia organizowane w kilkunastu krajach na świecie, co naturalnie wpisuje się w działalność lidera rynku turystycznego w Polsce – zaznaczył dyrektor memoriału Marcin Rosengarten.
Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej organizowany jest od 2009 roku a od 2022 roku należy do Diamentowej Ligi. To elitarny cykl mityngów lekkoatletycznych organizowanych na całym świecie. W trakcie sezonu zawodnicy rywalizują o punkty w poszczególnych konkurencjach, a zwycięzcy całego cyklu otrzymują prestiżowe Diamentowe Statuetki.
W 2024 roku Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej został uznany w rankingu World Athletics za najlepszy mityng całego sezonu i najlepszy jednodniowy mityng w historii. Najbliższa edycja odbędzie się 23 sierpnia 2026 roku i zgromadzi na Superauto.pl Stadionie Śląskim największe gwiazdy światowej lekkoatletyki. Swój udział potwierdził już legendarny tyczkarz Armand Duplantis.
Czytaj więcej
Spółka należąca do holdingu Itaki, Itaka Fly, podpisała z czarterowym przewoźnikiem Enter Airem u...
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Egipt znalazł się w centrum strategii Grupy Coral Travel. Koncern chce wysyłać nad Nil nawet milion klientów roc...
Biuro podróży Rainbow, rywalizujące na rynku o miano „króla egzotyki” ogłosiło właśnie, że do swojej oferty włąc...
Grupa TUI oficjalnie uruchomiła działalność w Rumunii, rozszerzając swoją obecność w Europie. Firma zyskuje nowy...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas