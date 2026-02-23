Itaka sponsorem prestiżowego mityngu lekkoatletycznego. „Sport bliski naszej marce”

Nawiązanie współpracy z organizującą memoriał Fundacją Kamili Skolimowskiej to kolejny etap konsekwentnie realizowanej strategii Itaki, zakładającej zaangażowanie marki w inicjatywy sportowe – informuje Itaka w komunikacie prasowym.

– Cieszę się, że spotykamy się w Opolu ⁠–⁠ miejscu, w którym 37 lat temu powstała Itaka i do dziś mieści się siedziba największego polskiego biura podróży. Sport, a szczególnie lekkoatletyka, nazywana królową sportu, od lat jest bliska naszej marce. Idea „wyżej, szybciej, dalej” doskonale oddaje nasze codzienne dążenie do rozwoju i podnoszenia standardów ⁠–⁠ podkreśla wiceprezes Itaki Piotr Henicz, cytowany w komunikacie.

– Obecność Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej w gronie mityngów Diamentowej Ligi to ogromne wyróżnienie dla polskiej lekkoatletyki. Możliwość bycia partnerem tego wydarzenia i wsparcia jego organizacji traktujemy jako zaszczyt i prestiż ⁠–⁠ dodaje.

– Witamy Itakę w gronie partnerów Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej oraz całej lekkoatletycznej społeczności i dziękujemy za zaufanie i wsparcie tego przedsięwzięcia – mówi wicemistrz olimpijski w rzucie dyskiem i dyrektor sportowy memoriału Piotr Małachowski.