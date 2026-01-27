Bardziej stabilne ceny są domeną dwóch pozostałych kierunków – Turcji i Egiptu.

Ceny paliwa i walut sprzyjają biurom podróży, bo obniżają im koszty

Eksperci z Traveldaty porównali też średnią cenę imprezy turystycznej z ostatniego tygodnia z ceną sprzed roku. Okazało się, że ta pierwsza była wyższa o 93 złote (tydzień wcześniej była wyższa o 124 złote).

Największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie odnotowano w wypadku wakacji na Półwyspie Chalcydyckim, które przez rok zdrożały o 1478 złotych. Mniej skoczyły ceny wypoczynku na Lanzarote i Korfu – o 406 i 319 złote.

Z kolei największe spadki w ujęciu rok do roku Traveldata ujawniła w ofertach wyjazdów letnich do Albanii, o 366 złotych, na Teneryfę, o 204 złote, i do Portugalii – o 117 złotych.

Autorzy raportu porównali też zmianę kosztów, jakie ponoszą organizatorzy podróży. Pod lupę wzięli dwa czynniki. Jak piszą, paliwo lotnicze kosztowało w minionym tygodniu 2,82 złotego za litr wobec 3,30 złotego za litr rok wcześniej. To oznacza, że była ona o 14,5 procent niższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 13,1 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 12,1 procent). Z kolei dolar i euro w „uśrednionych rozliczeniach turystycznych” były tańsze w przeliczeniu na złote o 3 procent.

To zmiany korzystne dla organizatorów wakacji – ocenili eksperci z Traveldaty. Wspólny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów zawierał się bowiem w przedziale od -155 do -165 złotych (przed tygodniem różnica wyniosła od -175 do -185 złotych, a przed dwoma tygodniami od -180 do -190 złotych).