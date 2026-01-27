Aktualizacja: 27.01.2026 13:41 Publikacja: 27.01.2026 11:11
Hiszpania, basen w hotelu z aquaparkiem
Foto: Hiszpania okolice Barcelony hotel z basenem i zjeżdżalniami Aleksander Kramarz
W minionym tygodniu, średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 3 i 9 sierpnia 2026 spadła o 19 złotych – wskazuje Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*. Można uznać, że to druga z rzędu niewielka korekta (poprzednia wyniosła minu 12 złotych), po tym jak średnia cena wzrosła dwa tygodnie temu o 89 złotych.
Czytaj więcej
5658 złotych to nowy rekord średniej ceny, jaką trzeba było w ostatnim tygodniu zapłacić za wakac...
Autorzy najnowszej analizy największą zniżkę cen w ostatnim tygodniu odnotowali w ofertach wakacji w Maroku, o 237 złotych, Portugalii, o 176 złotych, i w Albanii – o 124 złote.
Największy wzrost średnich cen wycieczek wskazali natomiast na Półwyspie Chalcydyckim (poprzednio był tam największy spadek cen), o 196 złotych, na Teneryfie, o 155 złotych, i na Sardynii – o 64 złotych.
Zmiany średnich cen z ostatniego tygodnia, pokazują dołączone poniżej graficzne zestawienia.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
W minionym tygodniu zdrożały trzy z pięciu najpopularniejszych kierunków wyjazdów Polaków z biurami podróży – na Wyspy Kanaryjskie o 58 złotych, do Grecji o 36 złotych i do Egiptu o symboliczne 2 złote. Ceny dwóch pozostałych kierunków, Bułgarii i Turcji, spadły – o 120 i 17 złote.
Jak widać na wykresie, dwa kierunki sięgnęły nowych dla siebie szczytów cenowych. Wyspy Kanaryjskie z ceną 5716 złotych, a Grecja ze stawką 5528 złotych pobiły własne rekordy.
Na drugim biegunie znalazła się Bułgaria, która po osiągnięciu szczytu 8 stycznia (3806 złotych) była w ostatnim tygodniu w mocnym odwrocie z ceną 3659 złotych.
Bardziej stabilne ceny są domeną dwóch pozostałych kierunków – Turcji i Egiptu.
Eksperci z Traveldaty porównali też średnią cenę imprezy turystycznej z ostatniego tygodnia z ceną sprzed roku. Okazało się, że ta pierwsza była wyższa o 93 złote (tydzień wcześniej była wyższa o 124 złote).
Największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie odnotowano w wypadku wakacji na Półwyspie Chalcydyckim, które przez rok zdrożały o 1478 złotych. Mniej skoczyły ceny wypoczynku na Lanzarote i Korfu – o 406 i 319 złote.
Z kolei największe spadki w ujęciu rok do roku Traveldata ujawniła w ofertach wyjazdów letnich do Albanii, o 366 złotych, na Teneryfę, o 204 złote, i do Portugalii – o 117 złotych.
Autorzy raportu porównali też zmianę kosztów, jakie ponoszą organizatorzy podróży. Pod lupę wzięli dwa czynniki. Jak piszą, paliwo lotnicze kosztowało w minionym tygodniu 2,82 złotego za litr wobec 3,30 złotego za litr rok wcześniej. To oznacza, że była ona o 14,5 procent niższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 13,1 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 12,1 procent). Z kolei dolar i euro w „uśrednionych rozliczeniach turystycznych” były tańsze w przeliczeniu na złote o 3 procent.
To zmiany korzystne dla organizatorów wakacji – ocenili eksperci z Traveldaty. Wspólny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów zawierał się bowiem w przedziale od -155 do -165 złotych (przed tygodniem różnica wyniosła od -175 do -185 złotych, a przed dwoma tygodniami od -180 do -190 złotych).
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Cztery z pięciu głównych kierunków były droższe w minionym tygodniu niż rok wcześniej. W wypadku wyjazdów do Grecji było to 242 złote, na Wyspy Kanaryjskie 148 złotych, do Turcji 106 złotych, a do Egiptu 96 złotych. Spadła jedynie średnia dotycząca Bułgarii – o 81 złotych.
Na mniej uczęszczanych kierunkach większe zwyżki cen wycieczek w ujęciu rocznym odnotowano na Malcie, na Majorce i w Tunezji – o 213, 130 i 106 złotych, a sporo mniejsze we Włoszech i w Hiszpanii kontynentalnej – o 33 i 4 złote. Spadki cen wyjazdów zanotowano natomiast w Albanii, Portugalii, na Cyprze i w Maroku – o 366, 117, 44 i 39 złotych, relacjonują autorzy opracowania.
Może ktoś chciałby wiedzieć, czy kupowanie wakacyjnych wyjazdów z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem się opłaca? – pomyśleli eksperci z Traveldaty. Dla nich przygotowali zestawienie pokazujące skalę „teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2026 nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na 2-3 tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2025”.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
„Obecnie ceny są jeszcze średnio o około 326 złotych, czyli o około 5,3 procent niższe od cen last minute z początku wakacji 2025 roku” - konkludują. I zaznaczają, że to tylko średnia, skala możliwych oszczędności jest bowiem duża. „Najmniej spektakularnie mogą wypaść wzrosty cen na całorocznych kierunkach masowych, jakim jest np. Egipt, a największe zmiany mogą występować na mniej masowych sezonowych kierunkach premiowych takich jak Malta, Włochy, czy Portugalia”.
Jeśli porównać ceny z poprzedniego sezonu i nadchodzącego, to okaże się, że ceny wyjazdów w szczycie sezonu 2026 najbardziej obniżyły biura Oasis, Sun & Fun i Best Reisen – o 200, 110 i 100 złotych. Są też biura w których „odnotowano zwyżki – od około 20 złotych (Coral Travel) aż do 300 złotych”.
W liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 55 ofert, drugie miejsce Rainbow z liczbą 34 ofert, a trzecie Coral Travel z liczbą również 34 ofert.
„Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Anex Tour – 6 ofert oraz Coral Travel i Join Up – 5 i 4 oferty, na kierunkach greckich przodowały biura Rainbow i TUI Poland – po 7 ofert oraz TOP Touristik – 6 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland – 10 ofert oraz Itaka i Rainbow – 4 i 3 oferty, a na tureckich biuro Anex Tour – 6 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura Anex Tour i Join Up – 5 i 3 oferty, a w Bułgarii biura TOP Touristik i Exim Tours – 3 i 2 oferty.
W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Grecji, biuro Rainbow na Wyspach Kanaryjskich, a biuro Coral Travel w Egipcie, Grecji, Tunezji i Turcji – czytamy w raporcie Traveldaty.
Na czytelników raportu czekają jeszcze dwa zestawienia. Pierwsze to tabela z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach.
W ostatnim tygodniu do tabeli weszły biura TOP Touristik (na pozycję trzecią) i Oasis ( na pozycję czwartą), a opuściły ją Coral Travel i Kompas. Na trzech pierwszych miejscach znajdowały się Grecos, Anex Tour i TOP Touristik.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Ostatnie zestawienia, również ujęte w formę tabel, zawierają nazwy biur podróży i popularnych kierunków. Chodzi o te firmy, które oferują wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z najlepszymi dla klientów średnimi cenami. Przegląd pokazuje, które biura podróży miały w ostatnim tygodniu najniższe ceny w poszczególnych kategoriach hoteli.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 21 stycznia 2026 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 14 stycznia 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 23 stycznia 2025 roku w ujęciu rok do roku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Biurom podróży coraz trudniej rosnąć. Jak sobie z tym radzi jeden z największych polskich touroperatorów? Czy dl...
Spółka Rainbow Tours zawarła z linią lotniczą Enter Air nową umowę czarteru na sezon letnie tego roku i na sezon...
Jesteśmy częścią wielkiej firmy, to nam daje korzyści i możliwości, jakich nie mają mali touroperatorzy. Stawiam...
5658 złotych to nowy rekord średniej ceny, jaką trzeba było w ostatnim tygodniu zapłacić za wakacje na Wyspach K...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas