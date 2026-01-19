Nowy rekord ceny wakacji na Wyspach Kanaryjskich. Ale są też w biurach podróży obniżki

Aktualizacja: 19.01.2026 10:21 Publikacja: 19.01.2026 09:46
Wczasy letnie w Bułgarii potaniały w ostatnim tygodniu średnio o 27 złotych, według zebranych przez Traveldatę danych
Foto: Aleksander Kramarz
W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z biurem podróży z wylotem między 3 a 9 sierpnia tego roku spadła o 12 złotych – taką informację przynosi najnowszy raport przygotowany jak co tydzień przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.
Taka zmiana jest w skali cen wyjazdów znikoma. W dodatku niweluje tylko minimalny wzrost z poprzedniego tygodnia średniej ceny, który wyniósł 89 złotych. A jak średnie ceny zmieniały się w poprzednich tygodniach? Cena wzrosła o 18 złotych, spadła o 37 złotych, rosła o 16 i o 80 złotych, malała o 14, 47, 30 i 10 złotych, rosła o 40, 2 i 17 złotych, spadła o 3 złote, rosła o 28, 2 i 17 złotych i spadła o 22 i o 28 złotych.
Największą zniżkę cen w ostatnim tygodniu Traveldata odnotowała w ofertach biur podróży wakacji na Półwyspie Chalcydyckim (poprzednio był tam duży wzrost cen) – o 435 złotych. Znacząco mniejsze spadki były udziałem cen wyjazdów do Portugalii i na Maltę – o 159 i 138 złotych.
Z drugiej strony największy wzrost średniej ceny miał miejsce w wypadku wakacji na Sardynii – o 221 złotych. Mniejsze były zwyżki cen na wyspach Lanzarote i Dżerbie – o 196 i 60 złotych.
Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazują załączone poniżej zestawienia.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
W minionym wzrosły ceny dwóch z pięciu najważniejszych kierunków wzrosły. Chodzi o Wyspy Kanaryjskie i Egipt. W pierwszym wypadku o 34, a w drugim o 12 złotych. Trzy pozostałe kierunki, Grecja, Bułgaria i Turcja odnotowały niewielkie zniżki – o 32, 27 i 2 złote.
Co ciekawe, podwyżka wczasów na Wyspach Kanaryjskich spowodowała, że ten kierunek – i tak już najdroższy w tym gronie – osiągnął nowy rekord cenowy w tym sezonie – 5658 złotych.
Eksperci z Traveldaty porównali też ceny z tego i poprzedniego roku. Okazało się, że średnia cena z ostatniego tygodnia była wyższa od średniej ceny z poprzedniego sezonu o 124 złote. Różnica, choć spora, nie była wyjątkowa. W minionych tygodniach wynosiła 84, 72, 95, 137, 143, 113, 144, 219 i 194 złote.
Największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie autorzy raportu odnotowali na Półwyspie Chalcydyckim – o 1340 złotych, a mniejsze na Lanzarote i Malcie – o 467 i 322 złote. Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów na Costa del Sol, Teneryfie i w Albanii – o 317, 292 i 221 złotych.
„W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (...) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja kształtowała się na bardziej korzystnych poziomach w porównaniu z takim samym okresem ubiegłego sezonu” – opisuje wyniki swojego badania Traveldata.
Jak dalej czytamy, cena paliwa lotniczego wyniosła w minionym tygodniu 2,71 złotego za litr wobec 3,12 złotego za litr przed rokiem, co oznaczało, że była o 13,1 procent niższa (przed tygodniem cena była niższa o 12,1 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 8,4 procent). Z kolei w relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta pozostawała w ostatnim tygodniu silniejsza rok do roku dla uśrednionych rozliczeń turystycznych. Różnica w tym wypadku wyniosła 3,9 procent (przed tygodniem było to 4,3 procent, a przed dwoma 4,5 procent).
Sumaryczny wpływ tych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek wyniósł od -175 do -185 złotych (przed tygodniem było to między -180 a -190 złotych, a przed dwoma tygodniami od -170 do -180 złotych).
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
W minionym tygodniu pięć wszystkich najważniejszych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków drożało. Od Grecji, której cena w ujęciu rok do roku wzrosła o 267 złotych, przez Turcję, której zmiana ceny wyniosła 129 złote, Wyspy Kanaryjskie z podwyżką o 111 złotych i Egipt z różnicą 105 złotych do o Bułgarii droższej o 72 złote.
„Na mniej uczęszczanych kierunkach większe zwyżki cen wycieczek w ujęciu rocznym odnotowano na Malcie, w Maroku, w Portugalii i w Tunezji – o 322, 235, 165 i 129 złotych, a mniejsze na Majorkę, do Włoch i na Cypr – o 84, 49 i 15 złotych. Spadki cen wyjazdów zanotowano natomiast w Albanii i Hiszpanii Kontynentalnej – o 221 i 174 złote” – czytamy w raporcie.
Autorzy analizy jak co tydzień przedstawiają również „zestawienie dla zobrazowania skali teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2026 nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na dwa, trzy tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2025”.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Obecnie ceny są jeszcze średnio o około 372 złotych, czyli o około 6 procent niższe od cen last minute z początku wakacji 2025 roku – piszą. Podkreślają jednocześnie, że zwraca uwagę duży rozrzut skali ewentualnych oszczędności. „Najmniej spektakularnie mogą wypaść wzrosty cen na całorocznych kierunkach masowych jakim jest np. Egipt, a największe zmiany mogą występować na mniej masowych sezonowych kierunkach premiowych takich jak Malta, Włochy, czy Portugalia”.
W porównaniach średnich cen wycieczek rok do roku widać, że najbardziej obniżyły je biura podróży Neckera, Sun & Fun i Best Reisen – o 200, 170 i 90 złotych. W pozostałych biurach zmiany cen oscylowały od zniżki o 30 złotych (ETI), aż do zwyżek o prawie 290 złotych – podają eksperci Traveldaty.
W liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajęło biuro TUI Poland z liczbą 56 ofert, drugie miejsce Rainbow z liczbą 35 ofert, a trzecie Coral Travel z liczbą 34 ofert.
„Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel - 6 ofert i Anex Tour i Join Up – po 5 ofert, na kierunkach greckich przodowały biura Rainbow i TUI Poland – po 8 ofert i TOP Touristik – 6 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland - 9 ofert oraz Itaka i Rainbow - po 4 oferty, a na tureckich biura Anex Tour – 7 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura TUI Poland i Coral Travel – 5 i 4 oferty, a w Bułgarii biuro TUI Poland i Exim Tours – po 3 oferty.
W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Grecji, Tunezji i Turcji. biuro Rainbow na Wyspach Kanaryjskich, a biuro Coral Travel w Egipcie, Grecji, Tunezji i Turcji”.
Tradycyjnie raport eksperci z Traveldaty zamykają tabelami ilustrującymi dwie kwestie. W pierwszej przedstawiają biura podróży, które oferowały w ostatnim tygodniu imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Tym razem do tabeli wszedł Kompas (na pozycję piątą), a opuścił ją Oasis. Na trzech pierwszych miejscach nadal pozostawały Grecos, Anex Tour i TUI Poland.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Ostatnią tabelę w swojej analizie jej autorzy poświęcają przedstawieniu biur podróży, które oferowały w ostatnim tygodniu wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z najniższymi średnimi cenami „względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”.
W tym tygodniu przyglądali się wyjazdom do hoteli pięciogwiazdkowych w popularnych miejscach wakacyjnych. Szczególnie w Grecji (dziewięć przykładów na piętnaście) gdzie w trzech wypadkach najlepiej wypadł Grecos, chociaż w całej tabeli najliczniej reprezentowana jest Itaka.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 14 stycznia 2026 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 7 stycznia 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 16 stycznia 2025 roku w ujęciu rok do roku.
