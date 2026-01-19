Nowy rekord ceny wakacji na Wyspach Kanaryjskich. Ale są też w biurach podróży obniżki

W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z biurem podróży z wylotem między 3 a 9 sierpnia tego roku spadła o 12 złotych – taką informację przynosi najnowszy raport przygotowany jak co tydzień przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.

Reklama Reklama

Taka zmiana jest w skali cen wyjazdów znikoma. W dodatku niweluje tylko minimalny wzrost z poprzedniego tygodnia średniej ceny, który wyniósł 89 złotych. A jak średnie ceny zmieniały się w poprzednich tygodniach? Cena wzrosła o 18 złotych, spadła o 37 złotych, rosła o 16 i o 80 złotych, malała o 14, 47, 30 i 10 złotych, rosła o 40, 2 i 17 złotych, spadła o 3 złote, rosła o 28, 2 i 17 złotych i spadła o 22 i o 28 złotych.

Największą zniżkę cen w ostatnim tygodniu Traveldata odnotowała w ofertach biur podróży wakacji na Półwyspie Chalcydyckim (poprzednio był tam duży wzrost cen) – o 435 złotych. Znacząco mniejsze spadki były udziałem cen wyjazdów do Portugalii i na Maltę – o 159 i 138 złotych.

Z drugiej strony największy wzrost średniej ceny miał miejsce w wypadku wakacji na Sardynii – o 221 złotych. Mniejsze były zwyżki cen na wyspach Lanzarote i Dżerbie – o 196 i 60 złotych.