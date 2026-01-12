Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są najnowsze ceny w biurach podróży, dotyczące popularnych kierunków wakacyjnych?

Jak zmieniają się ceny wyjazdów wakacyjnych w ujęciu tygodniowym i rocznym?

Które kierunki turystyczne drożeją najmocniej, a których ceny spadają?

Jak przedstawiają się przewidywania dotyczące cen last minute względem rezerwacji dokonanych wcześniej?

W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła o 89 złotych – pokazuje w swoim cotygodniowym raporcie z monitorowania ofert biur podróży Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.

Można uznać, że to wzmocnienie podwyżki z poprzedniego tygodnia, która była raczej symboliczna, bo wyniosła 18 złotych. Razem jednak to już ponad 100 złotych drożej.

Jak ceny kształtowały się w poprzednich tygodniach, jeszcze przypadających na poprzedni rok? Średnia cena spadła o 37 złotych, a rosła o 16 i o 80 złotych, malała o 14, 47, 30 i 10 złotych, rosła o 40, 2 i 17 złotych, spadła o 3 złote, rosła o 28, 2 i 17 złotych i spadła o 22 i o 28 złotych.