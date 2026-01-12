Aktualizacja: 12.01.2026 10:10 Publikacja: 12.01.2026 01:17
Foto: Aleksander Kramarz
W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła o 89 złotych – pokazuje w swoim cotygodniowym raporcie z monitorowania ofert biur podróży Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.
Można uznać, że to wzmocnienie podwyżki z poprzedniego tygodnia, która była raczej symboliczna, bo wyniosła 18 złotych. Razem jednak to już ponad 100 złotych drożej.
Jak ceny kształtowały się w poprzednich tygodniach, jeszcze przypadających na poprzedni rok? Średnia cena spadła o 37 złotych, a rosła o 16 i o 80 złotych, malała o 14, 47, 30 i 10 złotych, rosła o 40, 2 i 17 złotych, spadła o 3 złote, rosła o 28, 2 i 17 złotych i spadła o 22 i o 28 złotych.
W badanym tygodniu największy wzrost średnich cen wycieczek miał miejsce w wypadku ofert obejmujących Kalabrię, o 598 złotych, Półwysep Chalcydycki, o 342 złote, i Portugalię - o 242 złote.
Największą zniżkę cen w ostatnim tygodniu Traveldata odnotowała jeśli chodzi o wakacje na Costa de la Luz (poprzednio był tam największy wzrost cen) - o 355 złotych. Relatywnie niewielkie były spadki cen letnich wyjazdów na Sardynię i Teneryfę - o 62 i 45 złotych.
Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazują graficzne zestawienia, przygotowane przez Traveldatę.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
W minionym tygodniu zdrożały wszystkie pięć najpopularniejsze kierunki. Grecja o168 złotych, Turcja o 146 złotych, Bułgaria o 81 złotych, Wyspy Kanaryjskie o 57 złotych, a Egipt o 18 złotych.
W wyniku tych podwyżek aż trzy z nich osiągnęły najwyższy poziom cen od początku sprzedaży sezonu lato 2026. I tak Wyspy Kanaryjskie kosztowały średnio w ostatnim tygodniu 5624 złote, a więc o 50 złotych więcej niż 5 grudnia, kiedy rekord wyniósł 5574 złotych.
Niewiele mniej wyniósł rekord Grecji, bo 5524 złote. Poprzednia najwyższa stawka tego kierunku pochodziła z 13 listopada, a wynosiła 5478 złotych, czyli o 96 złotych mniej.
Kolejnym rekordzistą okazała się Bułgaria. Jej najwyższa cena z ostatniego tygodnia to 3806 złotych, podczas gdy poprzednia, z 30 października, 3776 złotych. Różnica wyniosła więc 30 złotych.
Warto zauważyć, że styczeń zwykle jest miesiącem dużej sprzedaży, jeśli chodzi o wyjazdy wakacyjne. Nie jest wykluczone, że i w tym roku tak będzie. Wtedy można się spodziewać utrzymania wyższych niż przeciętne cen w biurach podróży.
A jak średnia cena z minionego tygodnia wyglądała na tle średnie z zeszłego roku? Eksperci z Traveldaty odpowiadają na to pytanie wyliczeniem, że różnica wyniosła plus 84 złote (poprzednio była wyższa o 72 złote).
„Największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie odnotowano na Półwyspie Chalcydyckim - o średnio 1325 złotych, a mniejsze miały miejsce na Malcie i Krecie - o 290 i 287 złotych. Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów odnotowano w Kalabrii - o 389 złotych oraz na Costa de la Luz i Teneryfie - o 360 i 297 złotych” - relacjonują.
I piszą dalej: „W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (...) i sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów [wyjazdów zagranicznych] sytuacja kształtowała się w dalszym ciągu na bardziej korzystnych poziomach w relacji z takim samym okresem ubiegłego sezonu”.
Cena paliwa lotniczego wyniosła bowiem w zeszłym tygodniu 2,70 złotego za litr wobec 3,07 złotego za litr, czyli o 12,1 procent mniej niż przed rokiem (przed tygodniem była niższa o 8,4 procent, a przed dwoma tygodniami o 18,2 procent). Jednocześnie dolar i euro „w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych” były o 4,3 procent słabsze wobec złotego (przed tygodniem były słabsze o 4,5 procent, a przed dwoma o 4,1 procent).
W efekcie wspólny wpływ tych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek sprzyjał organizatorom i zawierał się w przedziale od -180 do -190 złotych (przed tygodniem było to od -170 do -180, a przed dwoma tygodniami między -200 a -210 złotych).
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Ponownie eksperci z Traveldaty porównują ceny najpopularniejszych kierunków, ale tym razem w ujęciu rok do roku. Okazuje się, że Grecja była droższa o 212 złotych, Egipt o 123 złote, Bułgaria 0 96 złotych, a Turcja o 66 złotych. Jedynie cena Wyspy\ Kanaryjskich spadła o 8 złotych.
„Na mniej uczęszczanych kierunkach zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano na Malcie, w Maroku, w Portugalii, na Cyprze, Majorce i w Tunezji - o 290, 279, 188, 125, 117 i 20 złotych, a spadły ceny wycieczek do Hiszpanii kontynentalnej, Albanii i Włoch - o 303, 189 i 17 złotych” - informują autorzy raportu.
Autorzy analizy wskazują też, „skalę teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2026 nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na dwa, trzy tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2025”. Inaczej mówiąc, pokazują na przykładach – porównując rok do roku – ile klienci biur podróży mogą zaoszczędzić, rezerwując wakacyjne wyjazdy nie czekając do ostatnich tygodni. Historyczne dane pokazują, że ceny będą raczej rosły przed samymi wakacjami.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
„Obecnie ceny są jeszcze średnio o około 387 złotych, czyli o około 6,2 procent niższe od cen last minute z początku wakacji 2025, ale zwraca też uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Najmniej spektakularnie mogą wypaść wzrosty cen na całorocznych kierunkach masowych jakim jest np. Egipt, a największe zmiany mogą występować na mniej masowych sezonowych kierunkach premiowych takich jak Malta, Włochy, czy Portugalia” – dowodzą eksperci.
Jak piszą dalej w raporcie, ceny wyjazdów w szczycie sezonu 2026 najbardziej obniżyły biura podróży ETI, Sun & Fun i Coral Travel – o 280, 180 i 50 złotych. Pozostali organizatorzy mieli w zeszłym tygodniu różnice cen w ujęciu rok do roku od obniżki o 20 złotych (Rainbow) po zwyżki o 220 złotych.
W liczbie najtańszych wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce przypadło w badaniu Traveldaty biuru podróży TUI Poland (57 ofert), drugie biuru Rainbow (39 ofert), a trzecie Coralowi Travel (34 ofert).
Najwięcej tanich ofert wakacji w Egipcie miały w ostatnim tygodniu Join Up (6), Anex Tour i Coral Travel (po 5), w Grecji Rainbow (9), TUI Poland (7) i Itaka (6), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (10), Itaka i Rainbow (po 4), w Turcji Anex Tour (8) i Itaka (3), w Tunezji Coral Travel (5) i Anex Tour (3), a w Bułgarii TUI Poland (3) i Exim Tours (2 oferty).
W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Grecji i Bułgarii. biuro Rainbow na Wyspach Kanaryjskich i w Tunezji, a biuro Coral Travel w Egipcie, Grecji i Tunezji – wyjaśniają eksperci Traveldaty.
Kolejną część raportu poświęcają zaś przedstawieniu biur podróży, które oferowały imprezy turystyczne w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Do tabeli tym razem weszło biuro Oasis, na pozycję czwartą. Na trzech pierwszych miejscach pozostawały Grecos, Anex Tour i TUI Poland.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Całość opracowania zamyka zestawienie biur podróży, które oferowały w ostatnim tygodniu wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z najniższymi średnimi cenami „względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”.
W ostatnim tygodniu eksperci wzięli pod lupę „liderów cen” wyjazdów do hoteli trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych w popularnych regionach wakacyjnych.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 7 stycznia 2026 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 30 grudnia 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 9 stycznia 2025 roku w ujęciu rok do roku.
