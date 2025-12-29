Aktualizacja: 29.12.2025 19:47 Publikacja: 29.12.2025 18:18
Foto: Itaka
Loty do Kolumbii to nowość w ofercie Itaki na sezon zima 2025/2026. Samoloty będą tam latać z Warszawy – z międzylądowaniem – co tydzień do 3 maja 2026 roku. Na miejscu na turystów czeka 12 wysokiej klasy hoteli i siedem programów wycieczek objazdowych. Jak czytamy w komunikacie biura podróży, wśród klientów pierwszego lotu „znaleźli się zarówno miłośnicy klasycznego wypoczynku na tropikalnych plażach, jak i ciekawi świata, poszukujący nowych miejsc do odkrycia. Wszyscy mieli okazję do spędzenia świąt w wyjątkowej scenerii, a hotele zorganizowały świąteczne kolacje”.
Touroperator zapewnia, że „wypoczynek w hotelach wybrali przede wszystkim klienci, który pragną uciec przed zimą, szukają nowych plaż, nowych klimatów i smaków, przeważnie bywalcy egzotycznych kierunków, jak Brazylia i Dominikana”. Wśród tych gości – zapewnia w komunikacie touroperator – najlepsze opinie zbiera czterogwiazdkowy hotel Decameron Barú, położony na półwyspie Barú z „bajecznymi, karaibskimi plażami z palmami”.
Klienci wypoczywający w hotelach mogą korzystać z wycieczek fakultatywnych, z których najpopularniejsze są „City tour Cartagena” i „Wyspy Różańcowe”. „Cartagena urzeka klimatem kolonialnego miasta, które robi wrażenie w dzień jak i wieczorem. Jest tu bezpiecznie, egzotycznie i kolorowo” – zapewnia organizator.
Jak dalej czytamy w informacji z wydarzenia, „Kolumbia, poza Cartageną i wybrzeżem, ma do zaoferowanie niesamowite krajobrazy, wspaniałą historię i kulturę. Duża część klientów wybrała wycieczki objazdowe „Kolumbia nieznana - kamienne opowieści Guaviare” (8 dni) z miejscami z dala od utartych szlaków, „Trzy serca Kolumbii” (8 dni) prowadzącą przez najważniejsze miejsca kraju i „I...TAKA piękna Kolumbia!” (15 dni), będąca podróżą łącząca zwiedzanie i wypoczynek w wybranym hotelu.
