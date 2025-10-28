Itaka dodaje nowości i unowocześnia ofertę. Cel – dwa miliony klientów w 2026 roku

Aktualizacja: 28.10.2025 02:10 Publikacja: 28.10.2025 00:45
Piotr Henicz przybliżył sprzedawcom najnowsze informacje o holdingiu Itaki. A na koniec prezentacji wskazał cel działania biura podróży w 2026 roku – 2 miliony klientów
Tematowi zbliżającego się sezonu Lato 2026 podporządkowane było spotkanie, jakie biuro podróży Itaka zorganizowało od 20 do 25 października na jednym ze statków włoskiego armatora Costa Cruises. W pięciodniowy rejs po Morzu Śródziemnym touroperator zabrał 200 osób – zaproszonymi byli przedstawiciele salonów własnych i franczyzowych, a środkiem transportu, miejscem noclegu i prowadzenia prezentacji potężny statek wycieczkowy „Costa Diadema”, mieszczący jednorazowo na pokładach ponad 6000 ludzi (pasażerów i obsługi). Serię merytorycznych obrad połączono ze zwiedzaniem kolejnych miast na trasie rejsu.
Otwierając konferencję wiceprezes Itaka Holdings Piotr Henicz wskazał cel, jaki firma zamierza osiągnąć w nowym sezonie – to ponad dwa miliony klientów wysłanych na wycieczki i ponad osiem miliardów złotych obrotów z tego tytułu.
Taki wynik jest w zasięgu ręki firmy po udanym sezonie tegorocznym. Jak przypomniał Henicz, Itaka Holdings ciągle się rozrasta. Obecnie działa jako touroperator na rynkach polskim, czeskim, słowackim, węgierskim i trzech krajów nadbałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii. Ma też swoje biura do obsługiwania turystów przyjeżdżających do Hiszpanii (New Fit Canarias, Fuerte Itaka), Turcji (Traveyo), w Grecji (Zebu Travel Services), a od niedawna również na Cyprze (Alasia).
W skład holdingu wchodzi również firma technologiczna Axabee, dostarczająca innowacyjne rozwiązania informatyczne dla branży turystycznej pod marką Resabee Travel Tech. W szczególności rozwija ona kompleksowy system rezerwacyjny, wykorzystywany przez spółki Itaka Holdings na wszystkich rynkach, na których działa holding. System Resabee obsługuje kilkanaście tysięcy użytkowników biur podróży i ponad 10 milionów wizyt miesięcznie na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych.
Do holdingu należy także Akati – operator wielojęzycznej, internetowej platformy marketingowej SeePlaces, umożliwiającej rezerwowanie online wycieczek fakultatywnych i atrakcji w destynacjach turystycznych na całym świecie, a także spółka Santiago – zapewniająca usługi transportowe (autokary, busy) i rekrutację pilotów i rezydentów.
Szybko rozwijają się też stosunkowo młode spółki, jak Itaka Fly i Itaka Hospitality. Pierwsza zajmuje się leasingowaniem samolotów latających w barwach stworzonej przez Itakę marki Air 001. Dysponuje obecnie trzema airbusami A320 i jednym A321, które obsługują najpopularniejsze kierunki Itaki: Turcję, Grecję, Egipt, Wyspy Kanaryjskie, Albanię i Wyspy Zielonego Przylądka, zabierając klientów touroperatora z Warszawy, Katowic, Poznania i Wrocławia.
Wkrótce doda do nich kolejne dwie maszyny – zapowiedział Henicz – na potrzeby klientów z Czech i Słowacji.
– Pierwszy sezon Air 001 był bardzo udany. Samoloty w naszych barwach wykonały około 1400 lotów, przewożąc 240 tysięcy pasażerów, czyli prawie 20 procent wszystkich naszych klientów.
Itaka Hospitality to z kolei firma odpowiedzialna za działalność hotelarską holdingu. Chociaż wcześniej Itaka nie mówiła dużo na ten temat, dysponuje już dziewięcioma obiektami noclegowymi. Trzema na Fuerteventurze, trzema na Zakintosie, dwoma na Korfu i jednym w Turcji. Nie są to jednak hotele działające pod marką Itaki, niektóre nawet nie są oferowane w Polsce, ale na rynku niemieckim lub skandynawskim. Mają różny charakter i różne modele prowadzenia, Itaka Hospitality czuwa jednak nad jakością usług we wszystkich. Jak mówił Henicz, touroperator nie wyklucza, że za kilka lat stworzy dla nich odrębną markę i połączy w jedną sieć.
Henicz pochwalił się też wynikami Itaki Holdings za poprzedni rok. Dane są identyczne, jak te, które spółka ujawniła wcześniej w Rankingu Biur Podróży 2025, przygotowanym przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata i serwis Turystyka.rp.pl.
Liczba klientów holdingu wyniosła w zeszłym roku 1,69 miliona (samej Itaki 1,15 miliona), co zapewniło mu pierwsze miejsce na polskim rynku pod tym względem. Obroty sięgnęły w tym czasie 6,62 miliarda złotych (w tym samej Itaki 4,64 miliarda złotych), a zysk netto 286 miliona złotych (268,5 miliona złotych w Itace).
– Dzięki takiemu wynikowi finansowemu firma może się szybko rozwijać, inwestując w samoloty, hotele i w nowe technologie – podkreślił Henicz.
Inwestowanie dotyczyło też rozbudowy sieci własnej sprzedaży. Itaka otworzyła w 2024 roku ponad 20 salonów firmowych. Obecnie ma ich już 208, ale wkrótce rozpoczną pracę kolejne cztery – w Ostrowcu Świętokrzyskim, Krakowie, Sosnowcu i Luboniu pod Poznaniem.
Tej rozbudowie sieci towarzyszyła wewnętrzna reorganizacja. Zmienił się zakres obowiązków sześciu dyrektorów regionalnych czuwających nad punktami sprzedaży, a wraz z tym także podział obszarów w Polsce, za które odpowiadają.
Niektórzy dyrektorzy regionalni sieci sprzedaży zmienili zasięg działania. Podczas konferencji pokazano nowy podział kraju na poszczególnych menedżerów
To jednak nie koniec nowości w tej dziedzinie. Najnowszy pomysł Itaki mówi o otwieraniu, a właściwie przekształcaniu części już istniejących salonów w punkty sprzedaży o charakterze określanym jako „vipowski”.
– Biorąc pod uwagę, jakich mamy klientów i jakiej opieki niektórzy z nich wymagają, chcemy stwarzać, tam, gdzie to możliwe, warunki do obsługiwania klientów VIP. Chodzi o to, żeby odwiedzający je klienci mieli poczucie wyjątkowości. Może osobne wejście, a na pewno osobne pomieszczenie, w którym mogą się poczuć swobodnie i gdzie będziemy im mogli poświęcić więcej czasu, żeby przedstawić wyjątkową ofertę. Mam nadzieję, że kilka takich miejsc w najbliższym roku uruchomimy – wyjaśniał ideę nowej formuły podejścia do szczególnych klientów Henicz.
Kacper Haluch, dyrektor sieci sprzedaży, przybliżył sprzedawcom zmiany w systemie rezerwacyjnym Itaki – Resabee.
Jakie nowości przygotowała tym razem spółka informatyczna, która na podstawie postulatów zgłaszanych przez sprzedawców rozszerza ciągle jego możliwości? Udoskonaliła możliwość rezerwowania miejsc w samolotach, obsługiwania voucherów wakacyjnych i kodów zniżkowych. Wkrótce wejdą w życie także: nowe ofertowanie (bardziej intuicyjne, skracające czas obsługi), szybki dostęp do bazy wiedzy o klientach, hotelach i kierunkach, a także możliwość rezerwowania za jednym razem wielu pokojów.
W podsumowaniu ostatniego sezonu Piotr Henicz, nawiązując jeszcze do zalet systemu rezerwacyjnego Itaki, zwrócił uwagę, jak istotna jest sprzedaż usług dodatkowych. Niejednokrotnie pozwalała ona w chudych miesiącach, a takimi były w tym roku maj i czerwiec, poprawić bilans finansowy touroperatora. Okazało się, że klienci kupując tanio wycieczki, jednocześnie chętnie korzystali z możliwości wykupienia sobie miejsc parkingowych przy lotniskach (w Katowicach, Warszawie i Gdańsku udało się Itace rozszerzyć liczbę miejsc na parkingach o kilka tysięcy), zapewnienia szybszego przejścia kontroli na lotnisku, spędzenia czasu przed odlotem w saloniku czy wygodnego przejazdu do samolotu. – A już hitem było rezerwowanie miejsc w samolotach, ponieważ klienci chcą siedzieć obok siebie lub w rzędach, w których mają więcej miejsca na nogi – relacjonował wiceprezes. – Nasz system rezerwacyjny umożliwia te wszystkie operacje – podkreślał.
Osobno omówił też działania promocyjne biura podróży. Ich skala była w ostatnim roku wyjątkowa w historii Itaki. Samych filmów na media społecznościowe Itaka nakręciła 126, a rekordowa rolka z udziałem rezydenta biura podróży w Egipcie uzyskała 800 tysięcy wyświetleń.
Touroperator zamieszczał w sieci tysiące informacji i reklam, organizował konkursy dla klientów, e-booki i dowcipne posty wykreowane przez sztuczną inteligencję. Brał udział w międzynarodowych Targach Turystycznych ITTF w Pałacu Kultury w Warszawie i w Snow Expo w Katowicach. Sponsorował programy telewizyjne (między innymi billboardy sponsorskie do „Randki w ciemno”) i radiowe, organizował wydarzenia plenerowe („Plaża w Manufakturze” w Łodzi). Nie licząc licznych reklam zewnętrznych, jakie rozwieszał na tablicach i budynkach w miastach, przy drogach i na lotniskach.
Do promocyjnych działań zaliczyć też trzeba rozpowszechnienie aplikacji Itaki, a ma ją już zainstalowaną prawie 4 milionów ludzi. – To niezwykle istotny sposób budowania relacji z klientami. Możemy ich dzięki temu informować na przykład o usługach dodatkowych, które potem tak chętnie kupują i z których sprzedawcy mają potem prowizję – opowiadał uczestnikom prezentacji.
Wspomniał również o współpracy z samorządem Opola, która zaowocowała tytułem sponsora nowo oddanego w tym mieście stadionu, Itaka Arena, imprez sportowych i kulturalnych, jak Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
– Nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o nasze partnerstwo z Polskim Komitetem Olimpijskim, mamy umowę na cztery lata jako sponsor i partner sportowców z reprezentacji i ich trenerów – podkreślił Henicz, nawiązując do „negatywnego wydźwięku komunikacyjnego po igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku”.
Osobne miejsce poświęcił Henicz na omówienie nowego podziału imprez turystycznych, jaki stosuje w tym roku Itaka. Chodzi o lepsze wypozycjonowanie ich i dotarcie z nimi do właściwych grup klientów. Nowa charakterystyka obejmuje trzy kategorie: ITAKA Family (dawniej Kluby Przyjaciół Itaki z animacjami organizowanymi wspólnie z Energylandią), ITAKA Platinum (wcześniej „Itaka & Gala”, a później „Viva Itaka”) i ITAKA Adults (wcześniej „ItaKarma”).
Jak wskazują angielskie nazwy w pierwszej kategorii mieszczą się propozycje wyjazdów dla rodzin, w drugiej dla klientów oczekujących luksusu, a w trzeciej dla dorosłych podróżujących i wypoczywających bez dzieci.
Szczególnie największą zmianę odczują klienci pierwszej grupy hoteli. Jak tłumaczył Henicz, formuła prowadzonych przez kilka lat wspólnie z Energylandią klubów z animacjami dla dzieci okazała się niewygodna, bo ograniczała możliwość prowadzenia zajęć do stosunkowo małej (ponad trzydziestu) grupy hoteli. Teraz organizator chciałby ją rozszerzyć.
– Wiele z hoteli, które kontraktujemy, prowadzi własne animacje, robione przez profesjonalne zespoły. To obiekty nastawione na wypoczynek rodzinny. Dzięki temu, że włączymy je do nowej kategorii będą bardziej widoczne w systemie rezerwacyjnym jako te przeznaczone dla rodzin. Już teraz mamy ich ponad 80, a będzie ich w sumie prawie trzy razy więcej niż dawniej tych z Klubami Przyjaciół Itaki. W ich zespołach będą polscy animatorzy, którzy będą się opiekowali polskimi klientami Itaki, a oprócz tego będą też hotele, w których to właśnie Itaka będzie wiodącym biurem podróży w organizowaniu zajęć dla dzieci – wyjaśniał Henicz.
W kategorii Itaka Family są też wycieczki objazdowe i rejsy przeznaczone dla rodzin z dziećmi oraz wyjazdy do paryskiego Disneylandu, którego Itaka jest strategicznym partnerem.
Pod nazwą Itaka Platinum – ciągnął Henicz – klienci z zasobniejszym portfelem znajdą wyjazdy, w tym rejsy i wycieczki objazdowe, najwyższej jakości, z najlepszymi opiniami. Już teraz jest ich wyselekcjonowanych ponad 100.
Z kolei oferta dla dorosłych, Itaka Adults, charakteryzuje się tym, że można w jej ramach wypoczywać bez dzieci. – Zainteresowanie takim wypoczynkiem rośnie. Dlatego włączenie do tej oferty kilkudziesięciu hoteli mocno poszerzyło wcześniejszą formułę „ItaKarma” – przekonywał Henicz.
Pokrótce wiceprezes Itaka Holdings omówił też nowości w ofercie swojego biura na lato przyszłego roku. Na pierwszym miejscu wskazał kolejną miejscowość, do której Itaka będzie latać w lecie przyszłego roku – El-Alamein na wybrzeżu Morza Śródziemnego. El-Alamein jest godne uwagi nie tylko jako miejsce wypoczynku na plaży, ale i jako punkt startu do odwiedzenia Kairu, Aleksandrii i piramid w Gizie.
Z kolei z Zielonej Góry w przyszłym roku wystartuje pierwsze połączenie czarterowe Itaki do Tirany w Albanii. To druga nowość, na którą wskazał Henicz.
Nowe wycieczki znalazły się też w programie No Limits by Itaka, czyli wyjazdów dla aktywnych – między innymi na Wyspach Kanaryjskich, w Japonii i Afryce – a także pod marką Itaka Smart, pod którą touroperator przygotował propozycje dynamicznie pakietowanych podróży do Skandynawii, Gruzji, Uzbekistanu, Armenii i Kazachstanu.
Nowością mającą pomóc w konkurowaniu Itace z innymi biurami ma być możliwość rezerwowania krótkich wyjazdów, do pięciu dni, bez konieczności doliczania bagażu rejestrowanego i bez przejazdu z lotniska. Dzięki temu oferty będą lepiej pozycjonowane w powszechnie stosowanym przez sprzedawców systemie rezerwacyjnym Merlin X.
Wiceprezes nie omieszkał też odnotować sukcesu, jakim okazała się sprzedaż rejsów wycieczkowych. Chodzi o ostatnie dwa lata, od kiedy organizator zawarł umowy z największymi armatorami. Itaka pakietuje ich usługi z przelotem samolotem, oferuje też opiekę polskiego pilota na statku i wycieczki fakultatywne. W efekcie sprzedaż rejsów dynamicznie rośnie. Jak ujawnił Henicz, o ile w pierwszym sezonie, czyli zimie 2024/2025, rejs wykupiło 864 osób, o tyle już w lecie 2025 roku było ich 2835, a na lato 2026 roku biuro podróży spodziewa się 5800 klientów.
Program obejmuje 27 tras, dzięki którym można odwiedzić norweskie fiordy, europejskie porty Morza Śródziemnego wypuścić się do Azji, Stanów Zjednoczonych, Ameryki Południowej lub na Karaiby.
