Itaka dodaje nowości i unowocześnia ofertę. Cel – dwa miliony klientów w 2026 roku

Szczególnie największą zmianę odczują klienci pierwszej grupy hoteli. Jak tłumaczył Henicz, formuła prowadzonych przez kilka lat wspólnie z Energylandią klubów z animacjami dla dzieci okazała się niewygodna, bo ograniczała możliwość prowadzenia zajęć do stosunkowo małej (ponad trzydziestu) grupy hoteli. Teraz organizator chciałby ją rozszerzyć.

– Wiele z hoteli, które kontraktujemy, prowadzi własne animacje, robione przez profesjonalne zespoły. To obiekty nastawione na wypoczynek rodzinny. Dzięki temu, że włączymy je do nowej kategorii będą bardziej widoczne w systemie rezerwacyjnym jako te przeznaczone dla rodzin. Już teraz mamy ich ponad 80, a będzie ich w sumie prawie trzy razy więcej niż dawniej tych z Klubami Przyjaciół Itaki. W ich zespołach będą polscy animatorzy, którzy będą się opiekowali polskimi klientami Itaki, a oprócz tego będą też hotele, w których to właśnie Itaka będzie wiodącym biurem podróży w organizowaniu zajęć dla dzieci – wyjaśniał Henicz.

W kategorii Itaka Family są też wycieczki objazdowe i rejsy przeznaczone dla rodzin z dziećmi oraz wyjazdy do paryskiego Disneylandu, którego Itaka jest strategicznym partnerem.

Pod nazwą Itaka Platinum – ciągnął Henicz – klienci z zasobniejszym portfelem znajdą wyjazdy, w tym rejsy i wycieczki objazdowe, najwyższej jakości, z najlepszymi opiniami. Już teraz jest ich wyselekcjonowanych ponad 100.

Z kolei oferta dla dorosłych, Itaka Adults, charakteryzuje się tym, że można w jej ramach wypoczywać bez dzieci. – Zainteresowanie takim wypoczynkiem rośnie. Dlatego włączenie do tej oferty kilkudziesięciu hoteli mocno poszerzyło wcześniejszą formułę „ItaKarma” – przekonywał Henicz.

Nowe kierunki, trasy i dynamicznie rosnące rejsy

Pokrótce wiceprezes Itaka Holdings omówił też nowości w ofercie swojego biura na lato przyszłego roku. Na pierwszym miejscu wskazał kolejną miejscowość, do której Itaka będzie latać w lecie przyszłego roku – El-Alamein na wybrzeżu Morza Śródziemnego. El-Alamein jest godne uwagi nie tylko jako miejsce wypoczynku na plaży, ale i jako punkt startu do odwiedzenia Kairu, Aleksandrii i piramid w Gizie.

Z kolei z Zielonej Góry w przyszłym roku wystartuje pierwsze połączenie czarterowe Itaki do Tirany w Albanii. To druga nowość, na którą wskazał Henicz.

Nowe wycieczki znalazły się też w programie No Limits by Itaka, czyli wyjazdów dla aktywnych – między innymi na Wyspach Kanaryjskich, w Japonii i Afryce – a także pod marką Itaka Smart, pod którą touroperator przygotował propozycje dynamicznie pakietowanych podróży do Skandynawii, Gruzji, Uzbekistanu, Armenii i Kazachstanu.

Nowością mającą pomóc w konkurowaniu Itace z innymi biurami ma być możliwość rezerwowania krótkich wyjazdów, do pięciu dni, bez konieczności doliczania bagażu rejestrowanego i bez przejazdu z lotniska. Dzięki temu oferty będą lepiej pozycjonowane w powszechnie stosowanym przez sprzedawców systemie rezerwacyjnym Merlin X.

Wiceprezes nie omieszkał też odnotować sukcesu, jakim okazała się sprzedaż rejsów wycieczkowych. Chodzi o ostatnie dwa lata, od kiedy organizator zawarł umowy z największymi armatorami. Itaka pakietuje ich usługi z przelotem samolotem, oferuje też opiekę polskiego pilota na statku i wycieczki fakultatywne. W efekcie sprzedaż rejsów dynamicznie rośnie. Jak ujawnił Henicz, o ile w pierwszym sezonie, czyli zimie 2024/2025, rejs wykupiło 864 osób, o tyle już w lecie 2025 roku było ich 2835, a na lato 2026 roku biuro podróży spodziewa się 5800 klientów.

Program obejmuje 27 tras, dzięki którym można odwiedzić norweskie fiordy, europejskie porty Morza Śródziemnego wypuścić się do Azji, Stanów Zjednoczonych, Ameryki Południowej lub na Karaiby.