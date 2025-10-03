Reklama

Itaka omawia na lądzie i na morzu ze sprzedawcami nową ofertę. „Już mamy Lato 26!”

Sześciuset przedstawicieli biur agencyjnych, biur franchisingowych i pracowników biura podróży Itaka z całej Polski spotkało się w Warszawie i Katowicach na dorocznych konferencjach poświęconych nadchodzącemu sezonowi - informuje touroperator.

Publikacja: 03.10.2025 09:05

Itaka zaprosiła sprzedawców do hoteli w Warszawie i Katowicach, żeby przedstawić im ofertę ns lato 2026 roku i posłuchać ich uwag

Itaka zaprosiła sprzedawców do hoteli w Warszawie i Katowicach, żeby przedstawić im ofertę ns lato 2026 roku i posłuchać ich uwag

Foto: Itaka

Filip Frydrykiewicz

„Wrzesień i październik to czas tradycyjnych spotkań Itaki z pracownikami i sprzedawcami podczas konferencji promujących nadchodzący sezon, którego sprzedaż trwa od 1 sierpnia. Jak zawsze dopisali goście, a spotkania przebiegły w profesjonalnej i jednocześnie niezwykle sympatycznej atmosferze” – czytamy w komunikacie biura podróży.

Itaka oferuje na początek sprzedaży nowego sezonu 3 procent rabatu, a stałym klientom nawet 6 procen
Itaka: Już Mamy Lato 26! Wśród nowości więcej Egiptu – nowy kurort nad morzem

Pięciogwiazdkowa nowość Itaki na lato

22 i 23 września sprzedawcy Itaki spotkali się w Warszawie w hotelu Renaissance Warsaw Airport. Wiceprezes Itaki Holdings Piotr Henicz podsumował ubiegły rok. Pracownicy biura podróży zaprezentowali sztandarowe kierunki letnie: greckie i hiszpańskie wyspy, Cypr, Turcję i Włochy, całoroczną egzotykę, w tym Wyspy Zielonego Przylądka z pięciogwiazdkową nowością – otwartym w czerwcu hotelem Royal Horizon Ponta Sino.

Przedstawiono także nowe kategorie produktowe: Itaka Family, Itaka Platinum i Itaka Adults, które ułatwią dopasowanie wakacji do preferencji klientów.

Towarzyszącą spotkaniu atrakcją było specjalne stoisko, przy którym uczestnicy konferencji mogli zasięgnąć szczegółowych informacji o poszczególnych segmentach oferty touroperatora – wyjazdach narciarskich No Limits by Itaka, produktach dynamicznego pakietowania Itaka Smart i rejsach wycieczkowych.

Kolejne spotkanie poświęcone prezentacji oferty na sezon lato 2026 odbyło się w Katowicach 1 października w hotelu Vienna House Easy by Wyndham Katowice.

Itaka zwiększa gwarancję do 558 milionów złotych. Rekordowa ochrona dla klientów

Kolejne spotkanie Itaki ze sprzedawcami – na pełnym morzu

– Serdecznie dziękuję gościom i prelegentom za aktywny udział na naszych konferencjach – komentuje cytowany w komunikacie Piotr Henicz. – Te spotkania potwierdzają, jak bardzo ważny i inspirujący jest w naszej branży bezpośredni kontakt. Poza stroną merytoryczną, wartością dodaną są zawsze dyskusje i rozmowy w kuluarach, podczas których mamy okazję poznać się jeszcze lepiej. Lato 2026 to kolejne wyzwanie, którego wspólnie się podejmujemy, przekonani o wysoce konkurencyjnej jakości produktu Itaki – dodaje.

Na pokładzie luksusowego MSC Opera turyści będą zwiedzać Wyspy Kanaryjskie i Maderę
Itaka ma nową ofertę - rejsy na luksusowych statkach pod opieką polskich pilotów

Cykl konferencji na temat lata 2026 roku zwieńczy spotkanie, które odbędzie się w wyjątkowej scenerii – na pełnym morzu, dokąd Itaka zaprosi sprzedawców na rejs statkiem Costa Diadema.

Piotr Henicz podsumował ostatni rok działania biura podróży

Piotr Henicz podsumował ostatni rok działania biura podróży

Foto: Itaka

Podczas spotkań sprzedawcy mogli dopytać o produkty poszczególnych segmentów oferty biura podróży

Podczas spotkań sprzedawcy mogli dopytać o produkty poszczególnych segmentów oferty biura podróży

Foto: Itaka

Uczestnicy konferencji w Warszawie i Katowicach zostali obdarowani firmowymi prezentami Itaki

Uczestnicy konferencji w Warszawie i Katowicach zostali obdarowani firmowymi prezentami Itaki

Foto: Itaka

Pięciogwiazdkowa nowość Itaki na lato

