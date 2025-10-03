Itaka omawia na lądzie i na morzu ze sprzedawcami nową ofertę. „Już mamy Lato 26!”

„Wrzesień i październik to czas tradycyjnych spotkań Itaki z pracownikami i sprzedawcami podczas konferencji promujących nadchodzący sezon, którego sprzedaż trwa od 1 sierpnia. Jak zawsze dopisali goście, a spotkania przebiegły w profesjonalnej i jednocześnie niezwykle sympatycznej atmosferze” – czytamy w komunikacie biura podróży.

Pięciogwiazdkowa nowość Itaki na lato

22 i 23 września sprzedawcy Itaki spotkali się w Warszawie w hotelu Renaissance Warsaw Airport. Wiceprezes Itaki Holdings Piotr Henicz podsumował ubiegły rok. Pracownicy biura podróży zaprezentowali sztandarowe kierunki letnie: greckie i hiszpańskie wyspy, Cypr, Turcję i Włochy, całoroczną egzotykę, w tym Wyspy Zielonego Przylądka z pięciogwiazdkową nowością – otwartym w czerwcu hotelem Royal Horizon Ponta Sino.

Przedstawiono także nowe kategorie produktowe: Itaka Family, Itaka Platinum i Itaka Adults, które ułatwią dopasowanie wakacji do preferencji klientów.

Towarzyszącą spotkaniu atrakcją było specjalne stoisko, przy którym uczestnicy konferencji mogli zasięgnąć szczegółowych informacji o poszczególnych segmentach oferty touroperatora – wyjazdach narciarskich No Limits by Itaka, produktach dynamicznego pakietowania Itaka Smart i rejsach wycieczkowych.