Itaka omawia na lądzie i na morzu ze sprzedawcami nową ofertę. „Już mamy Lato 26!”

Itaka zaprosiła sprzedawców do hoteli w Warszawie i Katowicach, żeby przedstawić im ofertę ns lato 2026 roku i posłuchać ich uwag
Foto: Itaka
„Wrzesień i październik to czas tradycyjnych spotkań Itaki z pracownikami i sprzedawcami podczas konferencji promujących nadchodzący sezon, którego sprzedaż trwa od 1 sierpnia. Jak zawsze dopisali goście, a spotkania przebiegły w profesjonalnej i jednocześnie niezwykle sympatycznej atmosferze” – czytamy w komunikacie biura podróży.
22 i 23 września sprzedawcy Itaki spotkali się w Warszawie w hotelu Renaissance Warsaw Airport. Wiceprezes Itaki Holdings Piotr Henicz podsumował ubiegły rok. Pracownicy biura podróży zaprezentowali sztandarowe kierunki letnie: greckie i hiszpańskie wyspy, Cypr, Turcję i Włochy, całoroczną egzotykę, w tym Wyspy Zielonego Przylądka z pięciogwiazdkową nowością – otwartym w czerwcu hotelem Royal Horizon Ponta Sino.
Przedstawiono także nowe kategorie produktowe: Itaka Family, Itaka Platinum i Itaka Adults, które ułatwią dopasowanie wakacji do preferencji klientów.
Towarzyszącą spotkaniu atrakcją było specjalne stoisko, przy którym uczestnicy konferencji mogli zasięgnąć szczegółowych informacji o poszczególnych segmentach oferty touroperatora – wyjazdach narciarskich No Limits by Itaka, produktach dynamicznego pakietowania Itaka Smart i rejsach wycieczkowych.
Kolejne spotkanie poświęcone prezentacji oferty na sezon lato 2026 odbyło się w Katowicach 1 października w hotelu Vienna House Easy by Wyndham Katowice.
– Serdecznie dziękuję gościom i prelegentom za aktywny udział na naszych konferencjach – komentuje cytowany w komunikacie Piotr Henicz. – Te spotkania potwierdzają, jak bardzo ważny i inspirujący jest w naszej branży bezpośredni kontakt. Poza stroną merytoryczną, wartością dodaną są zawsze dyskusje i rozmowy w kuluarach, podczas których mamy okazję poznać się jeszcze lepiej. Lato 2026 to kolejne wyzwanie, którego wspólnie się podejmujemy, przekonani o wysoce konkurencyjnej jakości produktu Itaki – dodaje.
Cykl konferencji na temat lata 2026 roku zwieńczy spotkanie, które odbędzie się w wyjątkowej scenerii – na pełnym morzu, dokąd Itaka zaprosi sprzedawców na rejs statkiem Costa Diadema.
Piotr Henicz podsumował ostatni rok działania biura podróży
Foto: Itaka
Podczas spotkań sprzedawcy mogli dopytać o produkty poszczególnych segmentów oferty biura podróży
Foto: Itaka
Uczestnicy konferencji w Warszawie i Katowicach zostali obdarowani firmowymi prezentami Itaki
Foto: Itaka
