Aktualizacja: 25.12.2025 17:21 Publikacja: 25.12.2025 13:58
Wakacje w Egipcie były w poprzednim tygodnkiu o 114 złotych droższe niż rok wcześniej
Foto: Aleksander Kramarz
W ostatnim tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła o 16 złotych – czytamy w najnowszym raporcie, jaki co tydzień sporządza na podstawie przeglądu tysięcy ofert biur podróży Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata.
Ta niewielka zmiana ceny w górę wpisuje się w ruch rozpoczęty tydzień wcześniej, kiedy średnia cena wzrosła o 80 złotych. Jeszcze wcześniej jednak cena malała o: 14, 47, 30 i 10 złotych,a przedtem wzrastała o 40, 2 i 17 złotych, spadła o 3 złote, rosła o 28, 2 i 17 złotych, spadła o 22 i o 28 złotych.
Wracając jednak do ostatniego tygodnia - największą zniżkę cen Traveldata odnotowała w cenach wycieczek na Costa de la Luz, o 632 złote (poprzednio były tam największe zwyżki cen). Znacząco mniejsze były spadki cen wyjazdów na Zakintos i do Portugalii - o 134 i 92 złote.
Największy wzrost średnich cen wycieczek miał z kolei miejsce w wypadku wakacji w Maroku - o 362 złote, a mniejsze były zwyżki cen Sycylii i Półwyspu Chalcydyckiego - o 312 i 194 złote.
Zmiany średnich cen z ostatniego tygodnia na poszczególnych kierunkach obrazują dołączone grafiki.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
W minionym tygodniu wzrosły ceny trzech z pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków. Najbardziej podniosły się one na Wyspach Kanaryjskich - o 53 złote, a niewiele mniejsze były zwyżki w Grecji i Bułgarii - o 46 i 41 złotych. Obniżyły się za to średnie ceny w Turcji i Egipcie - o 36 i 13 złotych.
Porównanie średniej ceny imprezy turystycznej z ceną sprzed roku pokazało, że cena z ostatniego tygodnia była wyższa od średniej ceny z poprzedniego sezonu o 137 złotych (tydzień temu była wyższa o 143 złote, a wcześniej była wyższa o 113, 144, 219 i o 194 złote).
Traveldata największe zwyżki cen w ujęciu rok do roku odnotowała w wypadku wycieczek na Półwysep Chalcydycki, o 1174 złote, do Maroka, o 514 złotych, i na Maltę - o 357 złotych.
Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów - w Kalabrii, na Costa del Sol i Costa de la Luz, o 369, 244 i 115 złotych.
Tradycyjnie autorzy raportu porównali też dwa najważniejsze czynniki wpływające na koszty organizatorów wyjazdów - cenę paliwa lotniczego i cenę głównych walut.
Paliwo w ostatnim tygodniu kosztowało 2,77 zł/litr wobec 3,25 zł/litr rok temu, czyli było o 14,8 procent tańsze niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 12,5 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 14,6 procent). Z kolei złoty w relacji z dolarem i euro pozostawał silniejszy dla uśrednionych rozliczeń turystycznych o 4 procent (przed tygodniem był silniejszy o 3,9 procent, a przed dwoma o 3,1 procent).
Jaki to wszystko miało wpływ na średnią zmianę kosztów wycieczek? Tym razem ta różnica zawierała się w korzystnym dla organizatorów przedziale od -185 do -195złotych (przed tygodniem było to od -170 do -180, a przed dwoma tygodniami od -155 do -165 złotych).
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Cztery z pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków miały średnie ceny wyższe niż rok wcześniej. Była to Grecja z podwyżką o 243 złotych, Wyspy Kanaryjskie z ceną wyższą o 186 złotych, Egipt z różnicą 114 złotych i Turcja z różnicą 62 złotych. Piąty kierunek, Bułgaria, okazał się tańszy o 91 złotych.
Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w Maroku i na Malcie - o 514 i 357 złotych, mniejsze na Cyprze, w Albanii, w Portugalii, na Majorce i w Tunezji - o odpowiednio 172, 130, 111, 110 i 11 złotych, a spadły ceny wycieczek do Hiszpanii kontynentalnej i do Włoch: o 180 i 78 złotych – relacjonują eksperci z Traveldaty.
Traveldata w swoich raportach pokazuje też „skalę teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2026 nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na dwa, trzy tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026 roku, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2025”.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Obecnie ceny są jeszcze średnio o około 364 złote, czyli o około 5,9 procent, niższe od cen last minute z początku wakacji 2025 roku – czytamy w analizie Traveldaty. Zwraca jednak uwagę duża różnica skali możliwych oszczędności. „Najmniej spektakularnie mogą wypaść wzrosty cen na całorocznych kierunkach masowych jakim jest np. Egipt, a największe zmiany mogą występować na mniej masowych sezonowych kierunkach premiowych takich jak Malta, Włochy, czy Portugalia”.
W porównaniach średnich cen wycieczek rok do roku widać, że najbardziej obniżyły je biura Rainbow, Neckera i ETI - o 180, 170 i 160 złotych. Pozostałe biurach podróży zmniejszyły ceny do 140 złotych (Sun & Fun) lub je podniosły, nawet o 1150 złotych – opisują autorzy opracowania.
W liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunkówh sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 55 ofert, drugie Rainbow z liczbą 44 ofert, a trzecie Coral Travel z liczbą 32 ofert.
Przy tym, jak piszą autorzy raportu, najwięcej najtańszych ofert wakacje w Egipcie miały Anex Tour, Join UP! (po 6) i Coral Travel (5), w Grecji Rainbow (9), TOP Touristik (7), Itaka i TUI Poland (po 5), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (11), Itaka i Rainbow (po 4), w Turcji Itaka, TUI Poland (po 5) i Anex Tour (4), w Tunezji Rainbow (4), TUI Poland i Anex Tour (po 3 oferty), a w Bułgarii TUI Poland i Best Reisen (po 2 oferty).
„W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Turcji, biuro Rainbow w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i w Tutcji, a biuro Coral Travel w Egipcie i Grecji”.
W końcowej części materiału Traveldata zamieszcza tabelę z biurami podróży, które „w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne”. W ostatnim tygodniu do tabeli weszło biuro Join UP! (na pozycję czwartą), a opuścił ją TOP Touristik. Na trzech pierwszych miejscach nadal pozostawały Grecos, Tui Poland i Anex Tour.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
„Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom” - komentuje zespół Traveldaty.
A jako ostatni element raportu umieszcza tabelę, w której „dla porównania pokazuje również touroperatorów z najtańszymi pojedynczymi ofertami wyjazdów do hoteli pięciogwiazdkowych na tych samych kierunkach wakacyjnych”. Co tydzień są to inne grupy hoteli, ale tym razem eksperci z Traveldaty wybrali „liderów cen” wyjazdów do hoteli 4 i 4,5 gwiazdkowych na popularnych kierunkach wakacyjnych. Przy czym „liderami cen” są tu organizatorzy, którzy oferują wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku „z najatrakcyjniejszymi dla klientów średnimi cenami oferowanych imprez turystycznych (czyli których średnia oferowana cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku)”.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 17 grudnia 2025 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 10 grudnia 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 19 grudnia 2024 roku w ujęciu rok do roku.
