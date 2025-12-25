W ostatnim tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła o 16 złotych – czytamy w najnowszym raporcie, jaki co tydzień sporządza na podstawie przeglądu tysięcy ofert biur podróży Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata.

Ta niewielka zmiana ceny w górę wpisuje się w ruch rozpoczęty tydzień wcześniej, kiedy średnia cena wzrosła o 80 złotych. Jeszcze wcześniej jednak cena malała o: 14, 47, 30 i 10 złotych,a przedtem wzrastała o 40, 2 i 17 złotych, spadła o 3 złote, rosła o 28, 2 i 17 złotych, spadła o 22 i o 28 złotych.

Wracając jednak do ostatniego tygodnia - największą zniżkę cen Traveldata odnotowała w cenach wycieczek na Costa de la Luz, o 632 złote (poprzednio były tam największe zwyżki cen). Znacząco mniejsze były spadki cen wyjazdów na Zakintos i do Portugalii - o 134 i 92 złote.

Największy wzrost średnich cen wycieczek miał z kolei miejsce w wypadku wakacji w Maroku - o 362 złote, a mniejsze były zwyżki cen Sycylii i Półwyspu Chalcydyckiego - o 312 i 194 złote.