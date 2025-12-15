Średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła w ostatnim tygodniu o 80 złotych – podaje Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata w swoim cotygodniowym podsumowaniu z monitorowania ofert największych organizatorów wyjazdów*.

Ta podwyżka stanowi radykalny zwrot po tym, jak przez cztery tygodnie średnia cena malała o: 14, 47, 30 i 10 złotych. Wcześniej średnia cena wzrosła o 40, 2 i 17 złotych, spadła o 3 złote, rosła o 28, 2 i 17 złotych, spadła o 22 i o 28 złotych.

Największą zniżkę cen w ostatnim tygodniu odnotowano w wypadku wakacji na Riwierze Tureckiej - o 48 złotych. Nieco mniejsze były spadki cen na Synaju – o 16 złotych.

Największa zwyżka średnich cen wycieczek miała natomiast miejsce na Costa de la Luz, o 417 złotych, w Portugalii, o 323 złote, i na Gran Canarii – o 262 złote.