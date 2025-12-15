Aktualizacja: 15.12.2025 16:40 Publikacja: 15.12.2025 14:57
Średnia cena wycieczki z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku wzrosła w ostatnim tygodniu o 80 złotych – podaje Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata w swoim cotygodniowym podsumowaniu z monitorowania ofert największych organizatorów wyjazdów*.
Ta podwyżka stanowi radykalny zwrot po tym, jak przez cztery tygodnie średnia cena malała o: 14, 47, 30 i 10 złotych. Wcześniej średnia cena wzrosła o 40, 2 i 17 złotych, spadła o 3 złote, rosła o 28, 2 i 17 złotych, spadła o 22 i o 28 złotych.
Największą zniżkę cen w ostatnim tygodniu odnotowano w wypadku wakacji na Riwierze Tureckiej - o 48 złotych. Nieco mniejsze były spadki cen na Synaju – o 16 złotych.
Największa zwyżka średnich cen wycieczek miała natomiast miejsce na Costa de la Luz, o 417 złotych, w Portugalii, o 323 złote, i na Gran Canarii – o 262 złote.
Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu obrazują graficzne zestawienia przygotowane przez Traveldatę.
W minionym tygodniu wzrosły cen wszystkich kluczowych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków. Najbardziej podniosły się one w odniesieniu do Wysp Kanaryjskich i do Grecji - o 130 i 90 złotych. Mniejsze były zwyżki w wypadku wakacji w Turcji, Bułgarii i Egipcie - o 56, 44 i 14 złotych – wyliczają autorzy raportu.
Porównanie średniej ceny imprez z ostatniego tygodnia z ceną sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia pokazało, że ta pierwsza była wyższa o 143 złote (tydzień temu była wyższa o 113 złotych, a we wcześniejszych notowaniach o 144 złote, o 219 i o 194 złote).
„Największe roczne zwyżki cen wycieczek w nowym sezonie odnotowano w Portugalii – o średnio 860 złotych, a mniejsze miały miejsce na Malcie i Krecie – o 419 i 327 złotych. Z kolei największe roczne spadki cen wyjazdów odnotowano na Półwyspie Chalcydyckim – o 515 złotych oraz w Kalabrii i na hiszpańskim wybrzeżu Costa del Sol - o 361 i 252 złote” – podają eksperci z Traveldaty, którzy zbadali też jak na koszty organizatorów wyjazdów wpłynęły ceny paliwa lotniczego i kursy głównych walut.
W ostatnim tygodniu cena paliwa lotniczego wyniosła 2,81 zł/litr wobec 3,21 zł/litr, czyli była o 12,5 procent niższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 14,6 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 10,1 procent). Z kolei złoty pozostawał silniejszy wobec dolara i euro o 3,9 procent (przed tygodniem był silniejszy o 3,1 procent, a przed dwoma o 3,8 procent).
Wspólny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek sprzyjał więc organizatorom. Tym razem zawierał się w przedziale od -170 do -180 złotych, co dawało lepszą sytuację niż tydzień wcześniej, gdy wyniósł od -155 do -165 i przed dwoma tygodniami, gdy było to od -160 do -170 złotych – czytamy w opracowaniu.
Jeśli chodzi o ujęcie rok do roku, to w minionym tygodniu średni roczny wzrost cen wycieczek miał miejsce na czterech z najważniejszych kierunkach wyjazdów z biurami podróży Polaków, w tym najbardziej na Wyspach Kanaryjskich, w Grecji, Egipcie i Turcji – o 197, 127, 115 i 112 złotych, a skromniejsze w Bułgarii – o 73 złote.
Z mniej uczęszczanych kierunków – wyliczają dalej autorzy raportu – największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w Portugalii, na Malcie, w Maroku i na Majorce – o 860, 419, 209 i 184 złote, mniejsze na Cyprze i w Albanii – o odpowiednio 171 i 128 złotych, a spadły ceny wycieczek do Hiszpanii kontynentalnej i do Włoch – o 194 i 90 złotych.
Traveldata przedstawia też w swoim raporcie zestawienie pokazującą „teoretycznie możliwe oszczędności” wynikające z różnicy między cenami z tak zwanego okresu first minute a last minute, „gdyby [wycieczki] drożały w tempie podobnym jak w czasie sezonu [letniego] 2025 [roku]”.
„Obecnie ceny są jeszcze średnio o około 446 złotych, czyli o około 7,3 procent niższe od cen last minute z początku wakacji 2025, ale zwraca też uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Najmniej spektakularnie mogą wypaść wzrosty cen na całorocznych kierunkach masowych jakimi są Egipt i Tunezja, a największe zmiany mogą występować na mniej masowych sezonowych kierunkach premiowych takich jak Malta, Portugalia czy Włochy” - czytamy w opisie.
Dalej autorzy poddają analizie ceny według poszczególnych touroperatorów. W porównaniu rok do roku średnich cen wycieczek wyszło, że najbardziej obniżyły je biura podróży ETI, Rainbow i Nekera - o 420, 210 i 180 złotych. W pozostałych biurach zmiany cen były mniejsze - od około 160 złotych (Grecos) do zwyżek o prawie 1500 złotych.
W liczbie najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce kolejny raz zajął TUI Poland z liczbą 57 takich ofert, drugie miejsce przypadło Rainbowowi z liczbą 44 ofert, a trzecie Coralowi Travel z liczbą 32 ofert. Przy czym najwięcej najtańszych ofert wyjazdów do Egiptu proponowały biura Anex Tour (6) i Join UP! (5), do Grecji Rainbow (10), Itaka i TUI Poland (po 6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (10) i Itaka (5), do Turcji Anex Tour (5), Rainbow i TUI Poland (po 4), do Tunezji Anex Tour (5) i Rainbow (4), a do Bułgarii TUI Poland (3 oferty).
„W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Grecji i Turcji, biuro Rainbow w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i w Tutcji, a biuro Coral Travel w Grecji” - podsumowują autorzy opracowania.
Przygotowali oni też jeszcze trzy tabele. W pierwszej zamieścili pięć biur podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Jak piszą, tym razem odnotowali jedną zmianę w samym składzie touroperatorów - do tabeli wszedł Coral Travel na pozycję piątą, a opuścił ją Join UP! Na trzech pierwszych miejscach nadal pozostawały Grecos, TUI Poland i Anex Tour.
Przedostatnia tabela pokazuje organizatorów wyjazdów, którzy oferują wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z najatrakcyjniejszymi dla klientów cenami, czyli takimi, których „średnia jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”. Chodzi w tym tygodniu o wyjazdy do hoteli pięciogwiazdkowych w popularnych miejscach wakacyjnych.
Całość raportu zamyka nowe ujęcie danych - „dla porównania pokazujemy również touroperatorów z najtańszymi pojedynczymi ofertami wyjazdów do hoteli pięciogwiazdkowych na tych samych kierunkach wakacyjnych”.
*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 10 grudnia 2025 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 3 grudnia 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – i z cenami zebranymi 12 grudnia 2024 roku w ujęciu rok do roku.
