Ceny wakacji 2026 w Grecji i Turcji najniższe od miesięcy

To wygląda jakby Grecja i Turcja się umówiły – te dwa najpopularniejsze kierunki wyjazdów z biurami podróży taniały czwarty tydzień z rzędu. W tym czasie Grecja straciła 200 złotych, a Turcja 120 złotych, a Egipt zyskiwał klientów, którzy byli gotowi zapłacić za wakacje nad Morzem Czerwonym coraz więcej.

Publikacja: 08.12.2025 01:04

Foto: Aleksander Kramarz

Filip Frydrykiewicz

W minionym tygodniu średnia cena wycieczek z wylotami pomiędzy 3 i 9 sierpnia 2026 spadła o 14 złotych – informuje w pierwszym zdaniu swojego najnowszego raportu Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.

To czwarta obniżka z rzędu, wcześniej wyjazdy taniały o 47, 30 i 10 złotych, a jeszcze wcześniej średnia cena wzrosła o 40, 2 i 17 złotych, spadła o 3 złote, rosła o 28, 2 i 17 złotych, spadła o 22 i o 28 złotych.

Wracając do ostatniego tygodnia – największą zniżkę cen odnotowano w ofertach biur podróży wyjazdów na Półwysep Chalcydycki, o 195 złotych, do Dalamanu, o 180 złotych, i na Sardynię – o 117 złotych.

Największa zwyżka średnich cen wycieczek miała zaś miejsce w wypadku takich kierunków jak Maroko, o 109 złotych, Albania, o 71 złotych, i Riwiera Turcka – o 55 złotych.

Jak dodają autorzy raportu, w tym samym czasie przed rokiem ceny wycieczek wzrosły o 40, a dwa lata wcześniej o 39 złotych.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu Traveldata ilustruje grafikami.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu ceny wycieczek z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku zniżkowały na dwóch z kluczowych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków, czyli na Grecji i Turcji - o 48 i 36 złotych. Nie zmieniły się natomiast w wypadku Bułgarii i Wysp Kanaryjskich (symbolicznie, bo o złotówkę), co do Egiptu, to cena podniosła się o 17 złotych - czytamy w raporcie.

Wakacje w Grecji najtańsze od sierpnia

Jeśli prześledzić wykres pokazujący przebieg cen, widać, że Turcja i Grecja szczególnie traciły w ostatnich tygodniach. Grecja staniała o 197 złotych, a Turcja o 121 złotych od najwyższych notowań, jakie miały oba kierunki cztery tygodnie temu. Co więcej – Turcja w wyniku tych ruchów zanotowała najniższą cenę od początku prowadzenia przez Traveldatę notowań, czyli od sierpnia, a Grecja otarła się o takie minimum.

Stabilniejsze były ceny Wysp Kanaryjskich i Bułgarii, a wyraźnie zwyżkowały notowania Egiptu. Ten ostatni jest wprawdzie kierunkiem całorocznym, a więc zima, a szczególnie okres świąt, sylwestra i ferii zimowych to w Egipcie jeden ze szczytów wyjazdowych, ale pamiętajmy, że w wypadku raportu mowa o cenach na lato 2026 roku.

Ciekawie będzie obserwować przebieg zainteresowania klientów poszczególnymi kierunkami w kolejnych tygodniach. Za wcześnie wysnuwać daleko idące wnioski, ponieważ do szczytu sezonu letniego (pierwszy tydzień sierpnia) jeszcze prawie osiem miesięcy.

Spadek średniej ceny za wakacje, porównując rok do roku

Porównanie średnich cen imprez turystycznych w ujęciu rok do roku pokazało ekspertom z Traveldaty, że cena z ostatniego tygodnia była wyższa od średniej z poprzedniego sezonu o 113 złotych. Tu też zaznaczył się spadek, ponieważ poprzednio średnia ta była wyższa o 144 złote, a jeszcze wcześniej o 219 i o 194 złote.

Największe zwyżki w porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano w wypadku wakacji na Teneryfie, o 538 złotych, na Malcie, o 336 złotych, i na Krecie - o 278 złotych.

Z kolei największe spadki cen wyjazdów w ujęciu rok do roku odnotowano w Kalabrii - o 370 złotych, a wyraźnie mniejsze na hiszpańskim wybrzeżu Costa del Sol i w Marsa Alam - o 144 i 67 złotych.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W raporcie jego autorzy odwołują się też do kosztów organizowania wyjazdów sprzed roku.

Cena paliwa lotniczego wyniosła w zeszłym tygodniu 2,81 zł/litr wobec 3,29 zł/litr, czyli była o 14,6 procent niższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 10,1 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 9,3 procent). Z kolei złoty w zestawieniu z dolarem i euro pozostawał w ostatnim tygodniu silniejszy w uśrednionych rozliczeniach turystycznych o 3,1 procent, rok do roku (przed tygodniem był silniejszy o 3,8 procent, a przed dwoma tygodniami o 4,7 procent).

Jak to zadziałało na biura podróży? Korzystnie, ponieważ różnica wpływu tych dwóch czynników na raz zawarła się w przedziale od -155 do -165 złotych (przed tygodniem, wyniosła od -160 do -170, a przed dwoma tygodniami było to od -185 do -195 złotych).

„W minionym tygodniu średni wzrost w ujęciu rok do roku cen wycieczek miał miejsce na wszystkich pięciu najważniejszych kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków, w tym najbardziej na Wyspach Kanaryjskich, w Bułgarii i Grecji – o 209, 172 i 153 złote, a skromniejszy w Egipcie i Turcji – o 70 i 59 złotych” – czytamy w raporcie.

Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym autorzy opracowania odnotowali w odniesieniu do Malty, Albanii, Majorki i Portugalii, a różnica wyniosła odpowiednio 336, 259, 248 i 211 złotych. Mniejsze zmiany zauważyli odnośnie Cypru i Maroka – o 139 i 90 złotych, a spadły ceny wycieczek do Włoch, Hiszpanii kontynentalnej i Tunezji – o 139, 71 i 20 złotych.

Wakacje z first minute o 400 złotych tańsze niż z last minute

Autorzy raportu pokazują też w nim „zestawienie dla zobrazowania skali teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2026 nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na dwa, trzy tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2025”.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Jak piszą dalej, obecnie ceny są jeszcze średnio o około 405 złote, czyli o 8,4 procent niższe od cen last minute z początku wakacji 2025 roku, ale „zwraca też uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Najmniej spektakularnie mogą wypaść wzrosty cen na całorocznych kierunkach masowych jakimi są Egipt i Tunezja, a największe zmiany mogą występować na mniej masowych sezonowych kierunkach premiowych, takich jak Malta, Portugalia i Włochy”.

W porównaniu rok do roku średnie ceny wyjazdów w szczycie sezonu 2026 roku obniżyły biura Sun&Fun, ETI i Neckera – o 170, 150 i 100 złotych. W pozostałych biurach zmiany cen wahały się od obniżki o 90 złotych (Rainbow) aż do zwyżek o prawie 1800 złotych – czytamy dalej w raporcie.

W liczbie najatrakcyjniejszych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 57 ofert, drugie Rainbow z liczbą 41 ofert, a trzecie Itaka z liczbą 33 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów wakacyjnych do Egiptu proponowały Anex Tour (6) i Join UP! (5 ), do Grecji Itaka (9), Rainbow (7) i TUI Poland (6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (10) i Itaka (6), do Turcji Itaka i TUI Poland (po 5), do Tunezji Rainbow, Anex i Join UP! (po 3), a do Bułgarii TUI Poland (3 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Grecji i Turcji, biuro Rainbow na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i Turcji. a biuro Itaka w Egipcie, Grecji, Tunezji i Turcji – kończy to wyliczenie Traveldata.

Itaka najlepsza w czterogwiazdkowych hotelach z dobrą ceną

A ostatnią część raportu poświęca na pokazanie w tabeli biur podróży, które oferowały imprezy turystyczne w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach.

Tym razem w czołowej piątce odnotowała jedną zmianę - do tabeli wszedł na pozycję piątą TOP Touristik, a opuścił ją Coral Travel. Na czterech pierwszych miejscach nadal pozostawały biura Anex Tour, TUI Poland, Grecos i Join UP!

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Całość analizy zamyka tabela wskazująca organizatorów, którzy oferują wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z najatrakcyjniejszymi dla klientów cenami, czyli takimi, których „średnia jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”.

W ostatnim tygodniu eksperci z Traveldaty pochylili się nad ofertami obejmującymi wyjazdy do hoteli czterogwiazdkowych w popularnych kierunkach wakacyjnych.

Okazało się, że na 18 przykładów najwięcej, bo pięć wypełniają te wzięte z ofert Itaki.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 3 grudnia 2025 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 26 listopada 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – oraz z cenami zebranymi 5 grudnia 2024 roku w ujęciu rok do roku.

Źródło: rp.pl

