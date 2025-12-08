Wakacje w Grecji najtańsze od sierpnia

Jeśli prześledzić wykres pokazujący przebieg cen, widać, że Turcja i Grecja szczególnie traciły w ostatnich tygodniach. Grecja staniała o 197 złotych, a Turcja o 121 złotych od najwyższych notowań, jakie miały oba kierunki cztery tygodnie temu. Co więcej – Turcja w wyniku tych ruchów zanotowała najniższą cenę od początku prowadzenia przez Traveldatę notowań, czyli od sierpnia, a Grecja otarła się o takie minimum.

Stabilniejsze były ceny Wysp Kanaryjskich i Bułgarii, a wyraźnie zwyżkowały notowania Egiptu. Ten ostatni jest wprawdzie kierunkiem całorocznym, a więc zima, a szczególnie okres świąt, sylwestra i ferii zimowych to w Egipcie jeden ze szczytów wyjazdowych, ale pamiętajmy, że w wypadku raportu mowa o cenach na lato 2026 roku.

Ciekawie będzie obserwować przebieg zainteresowania klientów poszczególnymi kierunkami w kolejnych tygodniach. Za wcześnie wysnuwać daleko idące wnioski, ponieważ do szczytu sezonu letniego (pierwszy tydzień sierpnia) jeszcze prawie osiem miesięcy.

Spadek średniej ceny za wakacje, porównując rok do roku

Porównanie średnich cen imprez turystycznych w ujęciu rok do roku pokazało ekspertom z Traveldaty, że cena z ostatniego tygodnia była wyższa od średniej z poprzedniego sezonu o 113 złotych. Tu też zaznaczył się spadek, ponieważ poprzednio średnia ta była wyższa o 144 złote, a jeszcze wcześniej o 219 i o 194 złote.

Największe zwyżki w porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano w wypadku wakacji na Teneryfie, o 538 złotych, na Malcie, o 336 złotych, i na Krecie - o 278 złotych.

Z kolei największe spadki cen wyjazdów w ujęciu rok do roku odnotowano w Kalabrii - o 370 złotych, a wyraźnie mniejsze na hiszpańskim wybrzeżu Costa del Sol i w Marsa Alam - o 144 i 67 złotych.