Foto: Aleksander Kramarz
W minionym tygodniu średnia cena wycieczek z wylotami pomiędzy 3 i 9 sierpnia 2026 spadła o 14 złotych – informuje w pierwszym zdaniu swojego najnowszego raportu Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.
To czwarta obniżka z rzędu, wcześniej wyjazdy taniały o 47, 30 i 10 złotych, a jeszcze wcześniej średnia cena wzrosła o 40, 2 i 17 złotych, spadła o 3 złote, rosła o 28, 2 i 17 złotych, spadła o 22 i o 28 złotych.
Wracając do ostatniego tygodnia – największą zniżkę cen odnotowano w ofertach biur podróży wyjazdów na Półwysep Chalcydycki, o 195 złotych, do Dalamanu, o 180 złotych, i na Sardynię – o 117 złotych.
Największa zwyżka średnich cen wycieczek miała zaś miejsce w wypadku takich kierunków jak Maroko, o 109 złotych, Albania, o 71 złotych, i Riwiera Turcka – o 55 złotych.
Jak dodają autorzy raportu, w tym samym czasie przed rokiem ceny wycieczek wzrosły o 40, a dwa lata wcześniej o 39 złotych.
Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu Traveldata ilustruje grafikami.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
W minionym tygodniu ceny wycieczek z wylotem między 3 a 9 sierpnia 2026 roku zniżkowały na dwóch z kluczowych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków, czyli na Grecji i Turcji - o 48 i 36 złotych. Nie zmieniły się natomiast w wypadku Bułgarii i Wysp Kanaryjskich (symbolicznie, bo o złotówkę), co do Egiptu, to cena podniosła się o 17 złotych - czytamy w raporcie.
Jeśli prześledzić wykres pokazujący przebieg cen, widać, że Turcja i Grecja szczególnie traciły w ostatnich tygodniach. Grecja staniała o 197 złotych, a Turcja o 121 złotych od najwyższych notowań, jakie miały oba kierunki cztery tygodnie temu. Co więcej – Turcja w wyniku tych ruchów zanotowała najniższą cenę od początku prowadzenia przez Traveldatę notowań, czyli od sierpnia, a Grecja otarła się o takie minimum.
Stabilniejsze były ceny Wysp Kanaryjskich i Bułgarii, a wyraźnie zwyżkowały notowania Egiptu. Ten ostatni jest wprawdzie kierunkiem całorocznym, a więc zima, a szczególnie okres świąt, sylwestra i ferii zimowych to w Egipcie jeden ze szczytów wyjazdowych, ale pamiętajmy, że w wypadku raportu mowa o cenach na lato 2026 roku.
Ciekawie będzie obserwować przebieg zainteresowania klientów poszczególnymi kierunkami w kolejnych tygodniach. Za wcześnie wysnuwać daleko idące wnioski, ponieważ do szczytu sezonu letniego (pierwszy tydzień sierpnia) jeszcze prawie osiem miesięcy.
Porównanie średnich cen imprez turystycznych w ujęciu rok do roku pokazało ekspertom z Traveldaty, że cena z ostatniego tygodnia była wyższa od średniej z poprzedniego sezonu o 113 złotych. Tu też zaznaczył się spadek, ponieważ poprzednio średnia ta była wyższa o 144 złote, a jeszcze wcześniej o 219 i o 194 złote.
Największe zwyżki w porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano w wypadku wakacji na Teneryfie, o 538 złotych, na Malcie, o 336 złotych, i na Krecie - o 278 złotych.
Z kolei największe spadki cen wyjazdów w ujęciu rok do roku odnotowano w Kalabrii - o 370 złotych, a wyraźnie mniejsze na hiszpańskim wybrzeżu Costa del Sol i w Marsa Alam - o 144 i 67 złotych.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
W raporcie jego autorzy odwołują się też do kosztów organizowania wyjazdów sprzed roku.
Cena paliwa lotniczego wyniosła w zeszłym tygodniu 2,81 zł/litr wobec 3,29 zł/litr, czyli była o 14,6 procent niższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była niższa o 10,1 procent, a przed dwoma tygodniami była niższa o 9,3 procent). Z kolei złoty w zestawieniu z dolarem i euro pozostawał w ostatnim tygodniu silniejszy w uśrednionych rozliczeniach turystycznych o 3,1 procent, rok do roku (przed tygodniem był silniejszy o 3,8 procent, a przed dwoma tygodniami o 4,7 procent).
Jak to zadziałało na biura podróży? Korzystnie, ponieważ różnica wpływu tych dwóch czynników na raz zawarła się w przedziale od -155 do -165 złotych (przed tygodniem, wyniosła od -160 do -170, a przed dwoma tygodniami było to od -185 do -195 złotych).
„W minionym tygodniu średni wzrost w ujęciu rok do roku cen wycieczek miał miejsce na wszystkich pięciu najważniejszych kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków, w tym najbardziej na Wyspach Kanaryjskich, w Bułgarii i Grecji – o 209, 172 i 153 złote, a skromniejszy w Egipcie i Turcji – o 70 i 59 złotych” – czytamy w raporcie.
Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym autorzy opracowania odnotowali w odniesieniu do Malty, Albanii, Majorki i Portugalii, a różnica wyniosła odpowiednio 336, 259, 248 i 211 złotych. Mniejsze zmiany zauważyli odnośnie Cypru i Maroka – o 139 i 90 złotych, a spadły ceny wycieczek do Włoch, Hiszpanii kontynentalnej i Tunezji – o 139, 71 i 20 złotych.
Autorzy raportu pokazują też w nim „zestawienie dla zobrazowania skali teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2026 nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na dwa, trzy tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2026, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2025”.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Jak piszą dalej, obecnie ceny są jeszcze średnio o około 405 złote, czyli o 8,4 procent niższe od cen last minute z początku wakacji 2025 roku, ale „zwraca też uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Najmniej spektakularnie mogą wypaść wzrosty cen na całorocznych kierunkach masowych jakimi są Egipt i Tunezja, a największe zmiany mogą występować na mniej masowych sezonowych kierunkach premiowych, takich jak Malta, Portugalia i Włochy”.
W porównaniu rok do roku średnie ceny wyjazdów w szczycie sezonu 2026 roku obniżyły biura Sun&Fun, ETI i Neckera – o 170, 150 i 100 złotych. W pozostałych biurach zmiany cen wahały się od obniżki o 90 złotych (Rainbow) aż do zwyżek o prawie 1800 złotych – czytamy dalej w raporcie.
W liczbie najatrakcyjniejszych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 57 ofert, drugie Rainbow z liczbą 41 ofert, a trzecie Itaka z liczbą 33 ofert.
Najwięcej najtańszych wyjazdów wakacyjnych do Egiptu proponowały Anex Tour (6) i Join UP! (5 ), do Grecji Itaka (9), Rainbow (7) i TUI Poland (6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (10) i Itaka (6), do Turcji Itaka i TUI Poland (po 5), do Tunezji Rainbow, Anex i Join UP! (po 3), a do Bułgarii TUI Poland (3 oferty).
W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Grecji i Turcji, biuro Rainbow na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i Turcji. a biuro Itaka w Egipcie, Grecji, Tunezji i Turcji – kończy to wyliczenie Traveldata.
A ostatnią część raportu poświęca na pokazanie w tabeli biur podróży, które oferowały imprezy turystyczne w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach.
Tym razem w czołowej piątce odnotowała jedną zmianę - do tabeli wszedł na pozycję piątą TOP Touristik, a opuścił ją Coral Travel. Na czterech pierwszych miejscach nadal pozostawały biura Anex Tour, TUI Poland, Grecos i Join UP!
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
Całość analizy zamyka tabela wskazująca organizatorów, którzy oferują wyjazdy siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2026 roku z najatrakcyjniejszymi dla klientów cenami, czyli takimi, których „średnia jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”.
W ostatnim tygodniu eksperci z Traveldaty pochylili się nad ofertami obejmującymi wyjazdy do hoteli czterogwiazdkowych w popularnych kierunkach wakacyjnych.
Okazało się, że na 18 przykładów najwięcej, bo pięć wypełniają te wzięte z ofert Itaki.
Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata
*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w wysokim sezonie letnim 2026 roku, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 3 do 9 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 3 grudnia 2025 roku i porównane z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 26 listopada 2025 roku – w ujęciu tydzień do tygodnia – oraz z cenami zebranymi 5 grudnia 2024 roku w ujęciu rok do roku.
