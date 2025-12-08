Turecka branża turystyczna liczy w 2026 roku na więcej turystów. Z Europy i z Rosji

Jak pokazuje badanie organizacji zrzeszającej przedstawicieli tureckiej branży turystycznej AKTOB, 56 procent przedstawicieli branży odnotowało w 2025 roku wzrost aktywności w porównaniu z rokiem 2024. W tej grupie prawie jedna trzecia wskazuje na wzrost w granicach 5–19 procent. Z drugiej strony 28 procent twierdzi, że utrzymało się na podobnym poziomie, a 18 procent zanotowało spadek – relacjonuje portal Tourism Review.

Jeśli chodzi o rok 2026 roku nastroje są nieco lepsze. 62 procent rynku uważa, że liczba turystów przekroczy wyniki z 2025 roku. Większość obstawia też stabilny wzrost rzędu 5–10 procent. Tylko niewielki odsetek, bo około 7 procent, spodziewa się spadku liczby gości, a 31 procent przewiduje stagnację.

Europa na czele potencjału wzrostu

Zdaniem pytanych Europa pozostanie głównym motorem wzrostu w nadchodzącym roku. Połowa respondentów oczekuje zwiększenia liczby gości z europejskich rynków, przy czym większość prognozuje, że będzie to wzrost na poziomie 5–10 procent.

Niewiele ustępują im rynki rosyjski i krajów WNP – prawie połowa ankietowanych przewiduje tam wzrost, a 44 procent spodziewa się utrzymania podobnego poziomu. Co istotne, bardzo niewielu profesjonalistów prognozuje spadek w tych segmentach.