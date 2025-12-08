Reklama

Turecka branża turystyczna liczy w 2026 roku na więcej turystów. Z Europy i z Rosji

Tureccy hotelarze z ostrożnym optymizmem patrzą na rok 2026. Choć wszyscy spodziewają się większej liczby gości – zwłaszcza z Europy i z Rosji – rosnące koszty operacyjne i wysoka inflacja studzą ich entuzjazm.

Publikacja: 08.12.2025 02:18

Turecka branża turystyczna liczy w 2026 roku na więcej turystów. Z Europy i z Rosji

Foto: Aleksander Kramarz

Marzena Buczkowska-German

Jak pokazuje badanie organizacji zrzeszającej przedstawicieli tureckiej branży turystycznej AKTOB, 56 procent przedstawicieli branży odnotowało w 2025 roku wzrost aktywności w porównaniu z rokiem 2024. W tej grupie prawie jedna trzecia wskazuje na wzrost w granicach 5–19 procent. Z drugiej strony 28 procent twierdzi, że utrzymało się na podobnym poziomie, a 18 procent zanotowało spadek – relacjonuje portal Tourism Review.

Czytaj więcej

Wielki sukces Turcji – weszła do pierwszej czwórki turystycznych potęg
Popularne Trendy
Wielki sukces Turcji – weszła do pierwszej czwórki turystycznych potęg

Jeśli chodzi o rok 2026 roku nastroje są nieco lepsze. 62 procent rynku uważa, że liczba turystów przekroczy wyniki z 2025 roku. Większość obstawia też stabilny wzrost rzędu 5–10 procent. Tylko niewielki odsetek, bo około 7 procent, spodziewa się spadku liczby gości, a 31 procent przewiduje stagnację.

Europa na czele potencjału wzrostu

Zdaniem pytanych Europa pozostanie głównym motorem wzrostu w nadchodzącym roku. Połowa respondentów oczekuje zwiększenia liczby gości z europejskich rynków, przy czym większość prognozuje, że będzie to wzrost na poziomie 5–10 procent.

Niewiele ustępują im rynki rosyjski i krajów WNP – prawie połowa ankietowanych przewiduje tam wzrost, a 44 procent spodziewa się utrzymania podobnego poziomu. Co istotne, bardzo niewielu profesjonalistów prognozuje spadek w tych segmentach.

Reklama
Reklama

Zaskakująco dobrze wypada także rynek krajowy: dokładnie połowa badanych oczekuje większej liczby tureckich turystów. Jeśli uporządkować rynki według oczekiwanego wzrostu, kolejność wygląda następująco: Europa, Rosja i WNP, rynek krajowy, Bliski Wschód, a następnie Azja.

Strategia cenowa: elastyczność przede wszystkim

W kwestii cen branża stawia na elastyczność. Większość podmiotów zamierza w 2026 roku korzystać z elastycznych modeli lub strategii premium opartej na wartości, aby kompensować rosnące koszty bez utraty konkurencyjności względem innych destynacji.

Pozytywne są również prognozy dotyczące rezerwacji dokonywanych z wyprzedzeniem. Niemal połowa branży spodziewa się wzrostu w przedziale 5–20 procent lub wyżej.Kanały online mają zanotować wręcz imponujący skok – aż 81 procent respondentów przewiduje wzrost sprzedaży cyfrowej.

Wysokie koszty i inflacja na czele listy ryzyk

Tu jednak pojawiają się największe wyzwania. Mimo większej liczby gości prowadzenie działalności staje się coraz trudniejsze. W 2025 roku 58 procent ankietowanych wskazywało wysokie koszty jako najważniejszy problem. Ale w prognozach na 2026 rok na pierwsze miejsce wysuwa się wysoka inflacja.

Kolejne zagrożenia to wojny cenowe z konkurencyjnymi destynacjami oraz trudności w pozyskaniu wykwalifikowanego personelu. Wśród wymienianych obaw znajdują się także napięcia geopolityczne i wpływ krótkoterminowych najmów turystycznych.

Lista życzeń branży: niższe podatki i promocja przez cały rok

Jakie wsparcie mogłoby pomóc sektorowi? Około 21 procent ankietowanych wskazuje na potrzebę obniżenia podatków. Branża liczy również na pomoc w otwieraniu nowych rynków oraz poprawę standardów strukturalnych.

Reklama
Reklama

Największe oczekiwania wobec Ministerstwa Kultury i Turystyki są jasne: koniec z promocją skupioną wyłącznie na sezonie szczytowym. Aż 56 procent respondentów chce działań marketingowych rozłożonych na pełne 12 miesięcy. Podobne postulaty trafiły do Tureckiej Agencji Promocji i Rozwoju Turystyki (TGA) – w tym apele o ciągłe kampanie i bardziej precyzyjne, rynkowe strategie.

Czytaj więcej

105 tysięcy w jeden dzień! Turcja bije rekord w turystyce
Popularne Trendy
105 tysięcy w jeden dzień! Turcja bije rekord w turystyce

Ogólnie rzecz biorąc, badanie przedstawia obraz tureckiej branży turystycznej, która w dużej mierze odzyskała pewność z czasów sprzed pandemii. Sektor jest gotowy na umiarkowany wzrost w 2026 roku, napędzany przede wszystkim lojalnymi rynkami europejskimi i rosyjskimi.

Jednak w obliczu rosnących kosztów, uporczywej inflacji i ostrej konkurencji utrzymanie rentowności staje się coraz większym wyzwaniem. Bez realnego odciążenia kosztowego i reform strukturalnych presja nie zniknie.

Turcja pozostaje potęgą turystyczną i ma szansę na kolejny rok wzrostu – ale warunek jest jeden: decydenci muszą wysłuchać najpilniejszych postulatów branży i podjąć konkretne działania jeszcze przed sezonem 2026.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Turcja Turystyka Hotele Promocja turystyczna
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Kameralna. Niska zabudowa, wysoki standard myślenia o przestrzeni
Materiał Promocyjny
Kameralna. Niska zabudowa, wysoki standard myślenia o przestrzeni
Most Rakotzbrücke w Parku Azalii i Różaneczników w Kromlau
Popularne Trendy
Geopark Łuk Mużakowa - kraina kolorów, która zachwyca naukowców i turystów
Debata o obniżce podatku lotniczego - branża chwali, politycy krytykują
Popularne Trendy
Debata o obniżce podatku lotniczego - branża chwali, politycy krytykują
– Jestem otwarta na rozmowę o najbardziej nawet zwariowanych pomysłach na promocję Polski. Po 25 lat
Popularne Trendy
Magdalena Krucz na czele Polskiej Organizacji Turystycznej. „Będzie mała rewolucja”
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Królem city breaków jest Kraków (na równi z Gdańskiem)
Popularne Trendy
„City break to emocje”. Jakie miasta duże i małe najchętniej zwiedzają Polacy?
Nadciąga wielka zmiana dla branży tekstylnej. Dla rynku to też szansa
Materiał Promocyjny
Nadciąga wielka zmiana dla branży tekstylnej. Dla rynku to też szansa
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama