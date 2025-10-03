Wielki sukces Turcji – weszła do pierwszej czwórki turystycznych potęg

Aktualizacja: 03.10.2025 07:56 Publikacja: 03.10.2025 06:30
Jak poinformowała w maju 2025 roku Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), Turcja awansowała w 2024 roku na czwarte miejsce na świecie pod względem liczby przyjazdów turystów zagranicznych – wyprzedziła Włochy, notując 56,7 miliona odwiedzających (według innych danych 62,3 miliona). Na podium znalazły się: Francja (100 milionów), Hiszpania (94,5 miliona) i Stany Zjednoczone (72,4 miliona) – pisze portal branży turystycznej Tourism Review.
Pierwsze osiem miesięcy 2025 roku pokazuje, że turystyka nie zwalnia tempa. Dochody z tej dziedziny gospodarki sięgnęły już 25,8 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 7,6 procent względem tego samego okresu 2024 roku (24 miliardy dolarów). Władze liczą, że do końca roku uda się pobić rekord z 2024 roku i osiągnąć aż 64 miliardy dolarów przychodów. W samym sierpniu kraj odwiedziło niemal 7 milionów ludzi, o 2 procent więcej niż rok wcześniej, co pozwala wierzyć, że łączna liczba turystów sięgnie 65 milionów.
Od stycznia do marca 2025 roku turystyka przyniosła Turcji 9,45 miliarda dolarów (+5,6 procent rok do roku), a w drugim kwartale – 16,3 miliarda dolarów (+8,4 procent rok do roku). Według danych TurkStat średnie wydatki odwiedzających wyniosły 110 dolarów za noc (73 dolary w wypadku Turków mieszkających za granicą). Najwięcej pieniędzy przeznaczano na indywidualne zakupy i usługi (11,1 miliarda dolarów), a dopiero potem na pakiety turystyczne (4,99 miliarda dolarów), co sugeruje rosnące zainteresowanie unikatowymi doświadczeniami zamiast standardowych wycieczek.
Choć lipiec przyniósł 5-procentowy spadek liczby turystów (6,97 miliona), w sierpniu ruch ponownie wzrósł. Łącznie od stycznia do sierpnia Turcję odwiedziło 35,5 miliona turystów zagranicznych – zaledwie o 0,9 procent mniej niż rok wcześniej.
Najwięcej podróżnych przyciągają kurorty Antalyi, Muğli i Izmiru, a także Stambuł i Kapadocja – centrum turystyki kulturowej. Coraz większą popularnością cieszą się również uzdrowiska termalne, turystyka zdrowotna i sporty zimowe, co pozwala wydłużać sezon turystyczny.
Największą liczbę przyjazdów odnotowano w Stambule (34,9 procent wszystkich odwiedzających kraj), Antalyi (30,9 procent), Edirne (8,7 procent), Muğli (7 procent) i Izmirze (3,2 procent). Wśród narodowości dominują: Rosjanie (4,5 miliona), Niemcy (4,4 miliona) i Brytyjczycy (ponad 3 miliony). Spadki z rynków zachodnich rekompensują przyjazdy z Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu.
Zdaniem tureckiego Ministerstwa Kultury i Turystyki kluczem do utrzymania wzrostu jest dywersyfikacja oferty i przyciąganie turystów premium. Oprócz plaż i atrakcji historycznych kraj rozwija infrastrukturę uzdrowiskową i narciarską, inwestuje w kampanie marketingowe i inicjatywy ekologiczne, by budować odporność na światowe wstrząsy.
– Budujemy odporność sektora, stawiamy na luksusowe pakiety i zrównoważoną turystykę – podkreślają przedstawiciele resortu.
Prognozy są optymistyczne: do 2030 roku przychody z turystyki mają rosnąć średnio o 7,23 procent rocznie. Jeśli uda się osiągnąć tegoroczny cel – 64 miliardy dolarów – Bosfor rozbłyśnie jeszcze jaśniej na turystycznej mapie świata.
