Wielki sukces Turcji – weszła do pierwszej czwórki turystycznych potęg

Od słonecznych plaż Antalyi po niebo Kapadocji pełne balonów – historia tureckiej turystyki to opowieść o dynamicznym wzroście i poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju. Turystyka, która systematycznie rośnie dzięki bogatej historii, solidnej infrastrukturze i sprawnemu zarządzaniu, dziś staje przed wyzwaniami sezonowości, konieczności przyciągania zamożniejszych gości i skutkami światowych zawirowań gospodarczych.

Publikacja: 03.10.2025 06:30

Foto: Aleksander Kramarz

Marzena Buczkowska-German

Jak poinformowała w maju 2025 roku Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), Turcja awansowała w 2024 roku na czwarte miejsce na świecie pod względem liczby przyjazdów turystów zagranicznych – wyprzedziła Włochy, notując 56,7 miliona odwiedzających (według innych danych 62,3 miliona). Na podium znalazły się: Francja (100 milionów), Hiszpania (94,5 miliona) i Stany Zjednoczone (72,4 miliona)  pisze portal branży turystycznej Tourism Review.

Pierwsze osiem miesięcy 2025 roku pokazuje, że turystyka nie zwalnia tempa. Dochody z tej dziedziny gospodarki sięgnęły już 25,8 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 7,6 procent względem tego samego okresu 2024 roku (24 miliardy dolarów). Władze liczą, że do końca roku uda się pobić rekord z 2024 roku i osiągnąć aż 64 miliardy dolarów przychodów. W samym sierpniu kraj odwiedziło niemal 7 milionów ludzi, o 2 procent więcej niż rok wcześniej, co pozwala wierzyć, że łączna liczba turystów sięgnie 65 milionów.

110 dolarów wydawał średnio turysta odwiedzający Turcję

Od stycznia do marca 2025 roku turystyka przyniosła Turcji 9,45 miliarda dolarów (+5,6 procent rok do roku), a w drugim kwartale – 16,3 miliarda dolarów (+8,4 procent rok do roku). Według danych TurkStat średnie wydatki odwiedzających wyniosły 110 dolarów za noc (73 dolary w wypadku Turków mieszkających za granicą). Najwięcej pieniędzy przeznaczano na indywidualne zakupy i usługi (11,1 miliarda dolarów), a dopiero potem na pakiety turystyczne (4,99 miliarda dolarów), co sugeruje rosnące zainteresowanie unikatowymi doświadczeniami zamiast standardowych wycieczek.

Choć lipiec przyniósł 5-procentowy spadek liczby turystów (6,97 miliona), w sierpniu ruch ponownie wzrósł. Łącznie od stycznia do sierpnia Turcję odwiedziło 35,5 miliona turystów zagranicznych – zaledwie o 0,9 procent mniej niż rok wcześniej.

Najwięcej podróżnych przyciągają kurorty Antalyi, Muğli i Izmiru, a także Stambuł i Kapadocja – centrum turystyki kulturowej. Coraz większą popularnością cieszą się również uzdrowiska termalne, turystyka zdrowotna i sporty zimowe, co pozwala wydłużać sezon turystyczny.

Największą liczbę przyjazdów odnotowano w Stambule (34,9 procent wszystkich odwiedzających kraj), Antalyi (30,9 procent), Edirne (8,7 procent), Muğli (7 procent) i Izmirze (3,2 procent). Wśród narodowości dominują: Rosjanie (4,5 miliona), Niemcy (4,4 miliona) i Brytyjczycy (ponad 3 miliony). Spadki z rynków zachodnich rekompensują przyjazdy z Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu.

Turcja stawia na turystykę zrównoważoną

Zdaniem tureckiego Ministerstwa Kultury i Turystyki kluczem do utrzymania wzrostu jest dywersyfikacja oferty i przyciąganie turystów premium. Oprócz plaż i atrakcji historycznych kraj rozwija infrastrukturę uzdrowiskową i narciarską, inwestuje w kampanie marketingowe i inicjatywy ekologiczne, by budować odporność na światowe wstrząsy.

Budujemy odporność sektora, stawiamy na luksusowe pakiety i zrównoważoną turystykę – podkreślają przedstawiciele resortu.

Prognozy są optymistyczne: do 2030 roku przychody z turystyki mają rosnąć średnio o 7,23 procent rocznie. Jeśli uda się osiągnąć tegoroczny cel – 64 miliardy dolarów – Bosfor rozbłyśnie jeszcze jaśniej na turystycznej mapie świata.

