Wielki sukces Turcji – weszła do pierwszej czwórki turystycznych potęg

Jak poinformowała w maju 2025 roku Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), Turcja awansowała w 2024 roku na czwarte miejsce na świecie pod względem liczby przyjazdów turystów zagranicznych – wyprzedziła Włochy, notując 56,7 miliona odwiedzających (według innych danych 62,3 miliona). Na podium znalazły się: Francja (100 milionów), Hiszpania (94,5 miliona) i Stany Zjednoczone (72,4 miliona) – pisze portal branży turystycznej Tourism Review.

Pierwsze osiem miesięcy 2025 roku pokazuje, że turystyka nie zwalnia tempa. Dochody z tej dziedziny gospodarki sięgnęły już 25,8 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 7,6 procent względem tego samego okresu 2024 roku (24 miliardy dolarów). Władze liczą, że do końca roku uda się pobić rekord z 2024 roku i osiągnąć aż 64 miliardy dolarów przychodów. W samym sierpniu kraj odwiedziło niemal 7 milionów ludzi, o 2 procent więcej niż rok wcześniej, co pozwala wierzyć, że łączna liczba turystów sięgnie 65 milionów.

110 dolarów wydawał średnio turysta odwiedzający Turcję

Od stycznia do marca 2025 roku turystyka przyniosła Turcji 9,45 miliarda dolarów (+5,6 procent rok do roku), a w drugim kwartale – 16,3 miliarda dolarów (+8,4 procent rok do roku). Według danych TurkStat średnie wydatki odwiedzających wyniosły 110 dolarów za noc (73 dolary w wypadku Turków mieszkających za granicą). Najwięcej pieniędzy przeznaczano na indywidualne zakupy i usługi (11,1 miliarda dolarów), a dopiero potem na pakiety turystyczne (4,99 miliarda dolarów), co sugeruje rosnące zainteresowanie unikatowymi doświadczeniami zamiast standardowych wycieczek.