Turcja bije rekord na lotniskach. Cztery razy więcej pasażerów niż w Polsce

Tureckie lotniska obsłużyły od stycznia do listopada łącznie 229,7 miliona pasażerów, co oznacza wzrost o 6,7 procent rok do roku – poinformował minister transportu i infrastruktury Abdulkadir Uraloğlu. Dane potwierdzają też rozwój regionów turystycznych, które już przyciągnęły ponad 60 milionów podróżnych.

Publikacja: 18.12.2025 00:19

Najwięcej pasażerów przewija się przez lotnisko w Stambule

Najwięcej pasażerów przewija się przez lotnisko w Stambule

Foto: PAP/Abaca, AA

Marzena Buczkowska-German

Rośnie ruch na lotniskach w Turcji, jak wynika z danych Generalnej Dyrekcji Państwowego Zarządu Portów Lotniczych, przedstawionych przez ministra transportu i infrastruktury Abdulkadira Uraloğlu, od stycznia do listopada tego roku tureckie lotniska obsłużyły łącznie 229 720 220 pasażerów, wliczając w to pasażerów tranzytowych – pisze portal Turizmgunlugu. Dla porównania – przez wszystkie polskie lotniska przewinęło się w 2024 roku nieco ponad 59 milionów podróżnych.

Oznacza to wzrost ruchu pasażerskiego w Turcji o 6,7 procent w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

Średnio każdego dnia z tureckiego transportu lotniczego korzystało około 688 tysięcy pasażerów, co – jak obrazowo podkreślił minister – odpowiada zapełnieniu dziewięciu stadionów olimpijskich dziennie.

Stambuł absolutnym liderem

W ciągu pierwszych 11 miesięcy roku na lotniskach w całej Turcji wykonano 916 027 lotów krajowych i 869 620 lotów międzynarodowych. Łącznie, wraz z przelotami tranzytowymi, liczba operacji lotniczych wyniosła 2 318 246, co oznaczało wzrost o 9,1 procent rok do roku.

Szczególnie dynamiczny był listopad, kiedy odnotowano 197 105 operacji lotniczych, w tym 81 093 krajowe i 65 882 międzynarodowe. Łączna liczba pasażerów w listopadzie wyniosła 18 479 860, co oznaczało wzrost o 13 procent w porównaniu z listopadem poprzedniego roku.

Lotnisko w Stambule pozostaje kluczowym hubem lotniczym regionu. W samym listopadzie obsłużono tam 7 milionów pasażerów i wykonano 44 704 operacje lotnicze. Od stycznia do listopada lotnisko zanotowało 503 777 operacji i 77,5 miliona pasażerów, w tym ponad 61 milionów w ruchu międzynarodowym.

Również lotnisko Sabiha Gökçen w Stambule odgrywa istotną rolę. W listopadzie obsłużyło prawie 4,2 miliona pasażerów, a w ciągu 11 miesięcy – 44,2 miliona podróżnych przy 250 538 operacjach lotniczych.

Regiony i miasta turystyczne przyciągnęły ponad 60 milionów pasażerów

Silne wyniki notują również lotniska położone w głównych regionach turystycznych. W ciągu 11 miesięcy obsłużyły one 60,6 miliona pasażerów, w tym 42,4 miliona w ruchu międzynarodowym. Łączna liczba operacji lotniczych w tych portach wyniosła 406 860.

Największy ruch odnotowały:

Antalya – 38,1 miliona pasażerów

Izmir Adnan Menderes – 11,7 miliona pasażerów

Muğla Dalaman – 5,5 miliona pasażerów

Muğla Milas-Bodrum – 4,3 miliona pasażerów

Gazipaşa Alanya – 966,6 tysiąca pasażerów

Dane Zarządu Lotnisk potwierdzają, że Turcja nie tylko odbudowała ruch lotniczy po pandemii, ale i umacnia swoją pozycję jako jednego z kluczowych hubów lotniczych Europy, Bliskiego Wschodu i regionu Morza Śródziemnego, z wyraźnymi korzyściami dla turystyki, handlu i całej gospodarki – podkreśla portal.

Źródło: rp.pl

