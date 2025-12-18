Turcja bije rekord na lotniskach. Cztery razy więcej pasażerów niż w Polsce

Rośnie ruch na lotniskach w Turcji, jak wynika z danych Generalnej Dyrekcji Państwowego Zarządu Portów Lotniczych, przedstawionych przez ministra transportu i infrastruktury Abdulkadira Uraloğlu, od stycznia do listopada tego roku tureckie lotniska obsłużyły łącznie 229 720 220 pasażerów, wliczając w to pasażerów tranzytowych – pisze portal Turizmgunlugu. Dla porównania – przez wszystkie polskie lotniska przewinęło się w 2024 roku nieco ponad 59 milionów podróżnych.

Oznacza to wzrost ruchu pasażerskiego w Turcji o 6,7 procent w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

Średnio każdego dnia z tureckiego transportu lotniczego korzystało około 688 tysięcy pasażerów, co – jak obrazowo podkreślił minister – odpowiada zapełnieniu dziewięciu stadionów olimpijskich dziennie.

Stambuł absolutnym liderem

W ciągu pierwszych 11 miesięcy roku na lotniskach w całej Turcji wykonano 916 027 lotów krajowych i 869 620 lotów międzynarodowych. Łącznie, wraz z przelotami tranzytowymi, liczba operacji lotniczych wyniosła 2 318 246, co oznaczało wzrost o 9,1 procent rok do roku.