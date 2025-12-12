Zimowa Chorwacja poza głównym szlakiem świątecznych jarmarków

Choć świąteczne jarmarki w Zagrzebiu czy Dubrowniku należą do jednych z najbardziej rozpoznawalnych zimowych destynacji w Chorwacji, a istnieje jeszcze wiele innych, mniej oczywistych miejsc, w których świąteczna atmosfera nabiera niepowtarzalnego charakteru.

Karlovac – adwent w mieście czterech rzek

Karlovac, miasto słynące z unikalnego układu urbanistycznego powstałego na planie gwiazdy oraz położony nad czterema rzekami, tworzy zimą jedną z najbardziej nastrojowych adwentowych scenerii w Chorwacji. Jarmark odbywa się przede wszystkim na reprezentacyjnej miejskiej promenadzie – miejscu, które w grudniu zamienia się w elegancką przestrzeń pełną światła, muzyki i kulinarnych aromatów.

Centralnymi punktami wydarzenia są koncerty w historycznym Pawilonie Muzycznym, świąteczna wioska dla dzieci oraz liczne stoiska z lokalnymi produktami.

Split – adwentowa Dalmacja z widokiem na Adriatyk

Adwent w Splicie z pewnością jest niezapomnianym doświadczeniem. Spotkamy tutaj połączenie palm, morze i światła odbijającego się w morzu przy promenadzie Riva. Miasto pachnie fritulami i dalmatyńskimi specjałami, a muzyka rozbrzmiewa w uliczkach wokół pałacu Dioklecjana, tworząc niezwykłe tło dla świątecznych instalacji świetlnych i zimowych wydarzeń kulturalnych.

Adwent Split ©CNTB, Julien Duval

W centrum miasta odbywają się liczne koncerty, warsztaty dla dzieci, degustacje oraz targ lokalnych produktów. Pałac Dioklecjana, wpisany na listę UNESCO stanowi idealne miejsce dla tych, którzy zimą szukają połączenia kultury, historii i śródziemnomorskiego klimatu z dużą dawką lokalnej atmosfery.

Karnawał w Rijece – jeden z największych w Europie

Zima w Chorwacji to także czas barwnych doświadczeń. Karnawał w Rijece jest jednym z największych i najbardziej znanych wydarzeń tego typu na kontynencie. Od 17 stycznia do 15 lutego miasto zamieni się w scenę: ulicami przechodzą barwne korowody, grupy folklorystyczne, zespoły muzyczne i maskarady, a całość wydarzenia kończy Wielka Parada Karnawałowa, która od lat przyciąga uczestników z całej Europy.

Karnawał w Rijece łączy tradycję lokalnych zwyczajów z nowoczesną, miejską energią. Jest celebracją różnorodności i kultury, która silnie zakorzeniona jest w historii regionu. Dla turystów stanowi możliwość spotkania Chorwacji w zupełnie innych okolicznościach niż te znane z sezonu letniego.

Karnawał w Rijece ©CNTB, Julien Duval

Uroczystości św. Błażeja – żywa tradycja Dubrownika

Dubrownik, nazywany perłą Adriatyku, zimą odkrywa swoje bardziej intymne oblicze. To właśnie zimą od ponad tysiąca lat odbywa się tu jedno z najważniejszych wydarzeń w jego kalendarzu: Festa sv. Vlaha, czyli Uroczystości św. Błażeja, patrona Dubrownika.

Obchodzona 3 lutego uroczystość jest jedną z najstarszych nieprzerwanie kultywowanych tradycji miejskich na całym obszarze Adriatyku. Łączy elementy religijne, społeczne i kulturowe, a jej sercem są procesje, w których niesione są między innymi historyczne chorągwie i insygnia. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele instytucji, bractw i organizacji z całego regionu, a główna ulica miasta staje się sceną, na której Dubrownik manifestuje swoją wielowiekową tożsamość.

Znaczenie tej tradycji zostało oficjalnie potwierdzone na arenie międzynarodowej. Uroczystości św. Błażeja została wpisana na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO, jako wyjątkowe świadectwo ciągłości lokalnych zwyczajów i silnego ducha wspólnoty.

Park Narodowy Jezior Plitwickich – zimowa kraina lodu i światła

Jeziora Plitwickie to jedno z tych miejsc, które zachwycają o każdej porze roku, lecz zimą odsłaniają oblicze absolutnie wyjątkowe, dla wielu odwiedzających bardziej spektakularne niż letnia, zielona wersja parku.

W chłodniejszych miesiącach krajobraz zmienia się tu w naturalną galerię rzeźb lodowych. Wodospady częściowo zamarzają, tworząc sople, kaskady i krystaliczne formacje przypominające misternie rzeźbione struktury. Opadająca mgła i zimowe światło sprawiają, że tafle jezior nabierają głębokich, niemal nierealnych odcieni turkusu, szmaragdu i granatu.

To pora roku, w której można usłyszeć park, odgłos pękającego lodu, szum wody przesączającej się przez warstwę śniegu, echo kroków na drewnianych kładkach.

W chłodniejszych miesiącach część szlaków bywa modyfikowana lub dostosowana do warunków pogodowych, ale to właśnie zimowe ścieżki prowadzą do najpiękniejszych punktów widokowych, takich, z których można podziwiać lodowe ściany wodospadów.

To także znakomity moment dla fotografów i miłośników natury. Zimą światło nad Plitwicami jest miękkie i rozproszone, tworząc idealne warunki do uchwycenia detali krajobrazu, które latem pozostają ukryte pod gęstą roślinnością.

Dla wielu gości miejsce to staje się jednym z najbardziej niezapomnianych doświadczeń podróży do Chorwacji – miejscem, które pokazuje naturę w jej pierwotnym, niemal mistycznym wydaniu.

Park Narodowy Jezior Plitwickich ©CNTB Luka Esenko

Inne parki narodowe – zimowe szlaki, zachwycająca przyroda, spektakularne krajobrazy

Paklenica w zimowych i wczesnowiosennych miesiącach oferuje warunki, które wielu miłośników trekkingu uważa za idealne. Niższe temperatury, przejrzyste powietrze i puste szlaki sprawiają, że wędrówka przez potężne wąwozy Velika i Mala Paklenica nabiera nowej jakości. W zimowym świetle wapienne ściany Welebitu wyglądają inaczej, bardziej monumentalnie, a bliskość natury jest tu szczególnie odczuwalna.

W Parku Narodowym Krka zimą zmienia się nie tylko krajobraz, lecz także jego odbiór. Inny przepływ wody sprawia, że słynne wodospady stają się bardziej „rzeźbione”, pełne subtelnych srebrzystych struktur, podczas gdy otaczająca je roślinność przyjmuje chłodniejsze odcienie zieleni. Dla fotografów i miłośników przyrody Krka zimą to jedna z najbardziej niezwykłych destynacji w kraju.

Risnjak, położony w północnej części Chorwacji, jako jeden z nielicznych obszarów w Chorwacji, które regularnie przykrywa śnieg, park oferuje możliwości zimowych aktywności, takich jak narciarstwo (biegowe i zjazdowe) oraz spacery na rakietach śnieżnych. Wysokogórskie lasy, ślady zwierząt odciśnięte w śniegu i cisza, tworzą atmosferę pełnego odpoczynku.

Park Narodowy Risnjak, Japetova Šegina ©CNTB Zoran Jelača

Zimą chorwackie parki narodowe oferują szczególne doświadczenia. W Plitwicach śnieg i lód podkreślają strukturę jezior oraz wodospadów, tworząc krajobrazy, które wyglądają jak żywe rzeźby. Krka zachwyca spokojnym rytmem rzeki i miękkim światłem, które pięknie wydobywa kolory wapiennych progów oraz zimową zieleń roślinności. W Risnjaku zimowa aura odsłania charakter górskiego parku w pełnej krasie — z przejrzystym powietrzem, które pozwala dostrzec dalekie panoramy, oraz z leśnymi trasami idealnymi do spokojnych, malowniczych wędrówek. To propozycje dla tych, którzy chcą odkryć Chorwację nie tylko „poza plażą”, ale też poza najpopularniejszymi schematami podróżowania.

Połączenia lotnicze – Chorwacja dostępna także zimą

Zimą z Polski realizowane są bezpośrednie loty do Zagrzebia i Dubrownika, dzięki czemu coraz popularniejsze stają się zimowe city-breaki czy krótkie wypady nad Adriatyk. Szybki i komfortowy transport sprawia, że Chorwacja jest kierunkiem dostępnym również poza głównym sezonem turystycznym.

Chorwacja dla tych, którzy chcą więcej

Zimą Chorwacja staje się przestrzenią dla odkrywców – tych, którzy zamiast plaży wybierają szlak, zamiast gorących temperatur — świeże powietrze Adriatyku. W tym czasie kraj pokazuje pełnię swojej różnorodności: od bożonarodzeniowych jarmarków i zimowych festiwali, przez aktywne wyjazdy, aż po krajobrazy parków narodowych, które o tej porze roku potrafią zachwycić najbardziej.

Materiał Promocyjny