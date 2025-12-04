Debata o obniżce podatku lotniczego - branża chwali, politycy krytykują

Polityczna i branżowa debata wokół decyzji rządu w Berlinie o przywróceniu podatku lotniczego do poziomu sprzed 2024 roku nabiera intensywności - pisze portal Reise vor-9. Koalicja CDU/CSU i SPD zapowiedziała, że zmiana wejdzie w życie 1 lipca 2026 roku, co - według wyliczeń - przyniesie branży lotniczej około 350 milionów euro oszczędności. Jednocześnie planowane jest obniżenie kosztów kontroli ruchu lotniczego i redukcja opłat o łącznie ponad 10 procent do 2029 roku.

Reklama Reklama

Unia Europejska: Ceny biletów muszą spaść

Polityk CSU Stephan Stracke oczekuje, że kiedy linie lotnicze zapłacą mniej podatku, obniżą automatycznie ceny biletów. W rozmowie z „Bild am Sonntag” zaapelował szczególnie do Lufthansy o „wyraźne obniżki” i przywrócenie połączeń wcześniej usuniętych z rozkładów lotów. Stracke podkreślał, że pasażerowie odczują skutki ulgi jeszcze przed startem sezonu letniego 2026 rplu, tak aby wakacje stały się tańsze.

Zieloni: Szkodliwa dla klimatu i społecznie niesprawiedliwa decyzja

Przewodnicząca klubu parlamentarnego Zielonych, Katharina Dröge, ostro skrytykowała planowaną obniżkę podatku, argumentując, że w czasie gdy rośnie cena abonamentu kolejowego w Niemczech (chodzi o program dofinansowania przejazdów pociągami regionalnymi w kraju), a obciążenia dla codziennych dojazdów są coraz większe, dopłaty do lotnictwa stanowią „fatalny sygnał”.

Jej zdaniem ruch ten rozszerza dotacje szkodliwe dla środowiska i podważa wiarygodność niemieckich ambicji klimatycznych.