Reklama

Debata o obniżce podatku lotniczego - branża chwali, politycy krytykują

Planowana przez rząd Niemiec obniżka podatku od transportu lotniczego wywołuje gorącą dyskusję w tym kraju. Unia domaga się niższych cen biletów, Zieloni ostrzegają przed niszczeniem klimatu, a branża turystyczna chwali krok w stronę tańszej mobilności.

Publikacja: 04.12.2025 01:15

Debata o obniżce podatku lotniczego - branża chwali, politycy krytykują

Foto: Fot. Bloomberg

Marzena Buczkowska-German

Polityczna i branżowa debata wokół decyzji rządu w Berlinie o przywróceniu podatku lotniczego do poziomu sprzed 2024 roku nabiera intensywności - pisze portal Reise vor-9. Koalicja CDU/CSU i SPD zapowiedziała, że zmiana wejdzie w życie 1 lipca 2026 roku, co - według wyliczeń - przyniesie branży lotniczej około 350 milionów euro oszczędności. Jednocześnie planowane jest obniżenie kosztów kontroli ruchu lotniczego i redukcja opłat o łącznie ponad 10 procent do 2029 roku.

Czytaj więcej

Niemiecki rząd podniósł podatek - drożeją wycieczki. Branża turystyczna protestuje
Nowe Trendy
Niemiecki rząd podniósł podatek - drożeją wycieczki. Branża turystyczna protestuje

Unia Europejska: Ceny biletów muszą spaść

Polityk CSU Stephan Stracke oczekuje, że kiedy linie lotnicze zapłacą mniej podatku, obniżą automatycznie ceny biletów. W rozmowie z „Bild am Sonntag” zaapelował szczególnie do Lufthansy o „wyraźne obniżki” i przywrócenie połączeń wcześniej usuniętych z rozkładów lotów. Stracke podkreślał, że pasażerowie odczują skutki ulgi jeszcze przed startem sezonu letniego 2026 rplu, tak aby wakacje stały się tańsze.

Zieloni: Szkodliwa dla klimatu i społecznie niesprawiedliwa decyzja

Przewodnicząca klubu parlamentarnego Zielonych, Katharina Dröge, ostro skrytykowała planowaną obniżkę podatku, argumentując, że w czasie gdy rośnie cena abonamentu kolejowego w Niemczech (chodzi o program dofinansowania przejazdów pociągami regionalnymi w kraju), a obciążenia dla codziennych dojazdów są coraz większe, dopłaty do lotnictwa stanowią „fatalny sygnał”.

Jej zdaniem ruch ten rozszerza dotacje szkodliwe dla środowiska i podważa wiarygodność niemieckich ambicji klimatycznych.

Reklama
Reklama

Branża turystyczna: Ulga to większa dostępność podróżowania

Po stronie zwolenników zmian stoi m.in. Albin Loidl, prezes Deutscher Reiseverband (DRV). Jak podkreśla, wycofanie podwyżki to „ważny krok, by utrzymać podróże w zasięgu finansowym przeciętnej rodziny”.

Czytaj więcej

Niemiecka branża turystyczna domaga się zmniejszenia obciążeń, żeby mogła konkurować z przedsiębiorc
Biura Podróży
Zderegulować, zmniejszyć podatki, obniżyć koszty – upomina się branża turystyczna

Dla czteroosobowego gospodarstwa domowego podatek lotniczy mógł oznaczać dodatkowe koszty sięgające 300 euro. Loidl zwraca uwagę na kluczowe znaczenie lotnictwa dla turystyki i gospodarki, wskazując na setki tysięcy miejsc pracy i rolę połączeń międzynarodowych dla biznesu. Zaznacza również, że niższe opłaty w zakresie kontroli ruchu i bezpieczeństwa to sygnał wzmacniający pozycję Niemiec jako miejsca przesiadek w ruchu lotniczym.

Loidl podkreśla jednak, że realny postęp wymaga intensywnego wsparcia przez państwo produkcji e-paliw. Jego zdaniem unijne regulacje nie zapewnią odpowiedniej podaży, a decyzja o rezygnacji z krajowego obowiązku stosowania przez lotnictwo częściowo paliw syntetycznych była uzasadniona.

Nie wszyscy z branży podzielają entuzjazm

Ralf Hieke, właściciel biura podróży i wiceprezes organizacji zrzeszającej touroperatorów i agentów turystycznych DRV, uważa, że polityka zbyt mocno koncentruje się na podatkach, ignorując prawdziwy problem: skoki cen spowodowane sezonowością i szkolnymi kalendarzami. Podkreśla, że podróżujący poza okresami wakacyjnymi już dziś oszczędzają znacząco.

Czytaj więcej

Rząd Niemiec odciąży biura podróży. Będą mniej płacić na bankrutów
Biura Podróży
Rząd Niemiec odciąży biura podróży. Będą mniej płacić na bankrutów
Reklama
Reklama

Hieke apeluje też do linii lotniczych i biur podróży o modyfikowanie modeli cenowych, co łagodziłoby ekstremalne różnice między sezonem a okresem małego popytu.

Jako alternatywę dla finansowania ulg podatkowych sugeruje większe opodatkowanie lotów luksusowych - pomysł, który powraca w debacie publicznej przy okazji konferencji klimatycznych, na które część polityków i działaczy przylatuje prywatnymi odrzutowcami.

Obniżenie podatków niemieccy politycy obiecywali branży lotniczej i turystycznej w kampanii wyborczej 2024 roku. Postulowali to przedsiębiorcy wskazując, że niemieckie linie lotnicze przestają być konkurencyjne dla przewoźników lotniczych z innych krajów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Niemcy Transport Podatki Turystyka Lotnictwo
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
– Jestem otwarta na rozmowę o najbardziej nawet zwariowanych pomysłach na promocję Polski. Po 25 lat
Popularne Trendy
Magdalena Krucz na czele Polskiej Organizacji Turystycznej. „Będzie mała rewolucja”
Królem city breaków jest Kraków (na równi z Gdańskiem)
Popularne Trendy
„City break to emocje”. Jakie miasta duże i małe najchętniej zwiedzają Polacy?
Magdalena Krucz od 2004 roku pracuje w Polskiej Organizacji Turystycznej, teraz zostanie pierwszą ko
Popularne Trendy
Minister zdecydował – prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej zostanie Magdalena Krucz
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Grecja: Nasza turystyka rośnie, ale wzrost spowalniają kraje spoza strefy euro
Popularne Trendy
Grecja: Nasza turystyka rośnie, ale wzrost spowalniają kraje spoza strefy euro
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama