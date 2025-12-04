Debata o obniżce podatku lotniczego - branża chwali, politycy krytykują

Aktualizacja: 04.12.2025 02:42 Publikacja: 04.12.2025 01:15
Foto: Fot. Bloomberg
Polityczna i branżowa debata wokół decyzji rządu w Berlinie o przywróceniu podatku lotniczego do poziomu sprzed 2024 roku nabiera intensywności - pisze portal Reise vor-9. Koalicja CDU/CSU i SPD zapowiedziała, że zmiana wejdzie w życie 1 lipca 2026 roku, co - według wyliczeń - przyniesie branży lotniczej około 350 milionów euro oszczędności. Jednocześnie planowane jest obniżenie kosztów kontroli ruchu lotniczego i redukcja opłat o łącznie ponad 10 procent do 2029 roku.
Czytaj więcej
Od 1 maja w Niemczech obowiązuje nowa stawka podatku lotniczego. Jego wprowadzenie jeszcze przed...
Polityk CSU Stephan Stracke oczekuje, że kiedy linie lotnicze zapłacą mniej podatku, obniżą automatycznie ceny biletów. W rozmowie z „Bild am Sonntag” zaapelował szczególnie do Lufthansy o „wyraźne obniżki” i przywrócenie połączeń wcześniej usuniętych z rozkładów lotów. Stracke podkreślał, że pasażerowie odczują skutki ulgi jeszcze przed startem sezonu letniego 2026 rplu, tak aby wakacje stały się tańsze.
Przewodnicząca klubu parlamentarnego Zielonych, Katharina Dröge, ostro skrytykowała planowaną obniżkę podatku, argumentując, że w czasie gdy rośnie cena abonamentu kolejowego w Niemczech (chodzi o program dofinansowania przejazdów pociągami regionalnymi w kraju), a obciążenia dla codziennych dojazdów są coraz większe, dopłaty do lotnictwa stanowią „fatalny sygnał”.
Jej zdaniem ruch ten rozszerza dotacje szkodliwe dla środowiska i podważa wiarygodność niemieckich ambicji klimatycznych.
Po stronie zwolenników zmian stoi m.in. Albin Loidl, prezes Deutscher Reiseverband (DRV). Jak podkreśla, wycofanie podwyżki to „ważny krok, by utrzymać podróże w zasięgu finansowym przeciętnej rodziny”.
Czytaj więcej
Niemcy szykują się na wybory parlamentarne, które odbędą się 23 lutego. To dla branży turystyczne...
Dla czteroosobowego gospodarstwa domowego podatek lotniczy mógł oznaczać dodatkowe koszty sięgające 300 euro. Loidl zwraca uwagę na kluczowe znaczenie lotnictwa dla turystyki i gospodarki, wskazując na setki tysięcy miejsc pracy i rolę połączeń międzynarodowych dla biznesu. Zaznacza również, że niższe opłaty w zakresie kontroli ruchu i bezpieczeństwa to sygnał wzmacniający pozycję Niemiec jako miejsca przesiadek w ruchu lotniczym.
Loidl podkreśla jednak, że realny postęp wymaga intensywnego wsparcia przez państwo produkcji e-paliw. Jego zdaniem unijne regulacje nie zapewnią odpowiedniej podaży, a decyzja o rezygnacji z krajowego obowiązku stosowania przez lotnictwo częściowo paliw syntetycznych była uzasadniona.
Ralf Hieke, właściciel biura podróży i wiceprezes organizacji zrzeszającej touroperatorów i agentów turystycznych DRV, uważa, że polityka zbyt mocno koncentruje się na podatkach, ignorując prawdziwy problem: skoki cen spowodowane sezonowością i szkolnymi kalendarzami. Podkreśla, że podróżujący poza okresami wakacyjnymi już dziś oszczędzają znacząco.
Czytaj więcej
Niemieckie Ministerstwo Sprawiedliwości zatwierdziło stopniowe zmniejszanie składek na rzecz Niem...
Hieke apeluje też do linii lotniczych i biur podróży o modyfikowanie modeli cenowych, co łagodziłoby ekstremalne różnice między sezonem a okresem małego popytu.
Jako alternatywę dla finansowania ulg podatkowych sugeruje większe opodatkowanie lotów luksusowych - pomysł, który powraca w debacie publicznej przy okazji konferencji klimatycznych, na które część polityków i działaczy przylatuje prywatnymi odrzutowcami.
Obniżenie podatków niemieccy politycy obiecywali branży lotniczej i turystycznej w kampanii wyborczej 2024 roku. Postulowali to przedsiębiorcy wskazując, że niemieckie linie lotnicze przestają być konkurencyjne dla przewoźników lotniczych z innych krajów.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki i jego zastępca Ireneusz Raś wręczyli dzisiaj powołanie na prezesa Po...
Prawie dwie trzecie dorosłych Polaków wybrało się w tym roku przynajmniej na jeden city break. Z dużych miast za...
Menedżerka z 20-letnim stażem pracy w Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz, obecnie zajmująca dwa s...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
W pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku do Grecji przyjechało 31,6 miliona turystów zagranicznych, czyli o...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas