Aktualizacja: 28.11.2025 16:12 Publikacja: 28.11.2025 14:09
Magdalena Krucz od 2004 roku pracuje w Polskiej Organizacji Turystycznej, teraz zostanie pierwszą kobietą wybraną w konkursie na prezesa tej instytucji
Foto: Filip Frydrykiewicz
Dzisiaj zebrała się Rada Polskiej Organizacji Turystycznej. Miała tylko jeden cel – zaopiniować kandydatkę na prezesa tej instytucji, którą przedstawił jej minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Według naszych informacji, Rada wydała jednogłośnie pozytywną opinię.
Jak dowiedziała się redakcja portalu turystyka.rp.pl, na ogłoszenie o naborze na prezesa POT zgłosiło się 13 osób, jedno zgłoszenie jednak odrzucono ze względu na to, że "ewidentnie nie spełniało kryteriów formalnych".
Pozostałych kandydatów przesłuchał, powołany do tego przez Rutnickiego, czteroosobowy zespół z dyrektorem Departamentu Turystyki w MSiT Dominikiem Borkiem na czele. W wyniku tych rozmów zespół wybrał troje najlepszych. Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami w tej trójce znalazły się dwie kobiety i jeden mężczyzna. Panie z doświadczeniem w instytucjach zajmujących się promocją turystyki związane były z Warszawą, a pan to menedżer zarządzający hotelem w Lublinie.
Zgodnie z procedurą te trzy nazwiska trafiły na biurko ministra sportu i turystyki. Z nieoficjalnych informacji (wyniki głosowania na kandydatów nie są ujawniane) wynika, że Krucz była z nich wszystkich oceniona najwyżej. Po kilku dniach namysłu minister wskazał właśnie ją jako swoją kandydatkę.
Choć ustawa o POT nakazuje zaprezentowanie kandydata na prezesa Radzie POT i zakłada, że Rada po rozmowie z nim wyrazi o nim swoje zdanie, nie ma to znaczenia praktycznego, minister ma bowiem prawo powołać prezesa niezależnie od opinii Rady POT. Według naszych informacji minister zamierza wręczyć kandydatce akt powołania na prezesa na początku przyszłego tygodnia.
Termin jest istotny, ponieważ na wtorek, 2 grudnia, wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś zaprosił na wspólną konferencję członków rządu, posłów i senatorów oraz przedstawicieli branży turystycznej. Mają radzić o najbliższych planach Ministerstwa Sportu i Turystyki związanych z przemysłem turystycznym, w tym o projektowanej ustawie porządkującej najem krótkoterminowy, pomyśle na uruchomienie możliwości pobierania przez samorządy opłaty turystycznej, powołaniu przy GUS Obserwatorium Turystycznego, o idei Domu Terytorialnych Marek Turystycznych czy o współpracy branży gastronomiczno-hotelowej z rolnikami pod hasłem "Z pola na stół". Są to niewątpliwie kwestie, które prezes POT powinien śledzić na bieżąco, a może i zabierać w nich głos.
Magdalena Krucz to absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie na kierunku gospodarka turystyczna, od początku kariery zawodowej związana z branżą turystyczną. Początkowo zdobywała doświadczenie w biurze podróży, które specjalizowało się w organizowaniu turystyki przyjazdowej oraz przemysłu spotkań (MICE) - Elect Business Service & Travel - Warszawa.
Od 2004 roku związana z Polską Organizacją Turystyczną, gdzie aktywnie uczestniczyła w organizowaniu licznych kampanii promocyjnych. Wtedy w randze najpierw wicedyrektora, a potem dyrektora departamentu strategii i promocji. Najważniejsze z nich to projekt „Polska – kraj partnerski targów ITB w Berlinie 2011”, kampania „Polska. Więcej niż myślisz” (Ponad. More than you expeted), program odbudowy popytu na ofertę turystyczną Polski na rynkach zagranicznych, dni polskiej turystyki i sportu podczas Wystawy EXPO w Osace, warsztaty dla zagranicznych biur podróży z cyklu „Buy Poland” czy tegoroczny Kongres „Turystyka Przyszłości” w Kołobrzegu.
Popularyzowała Polskę także jako dyrektor Zagranicznego Ośrodka POT w Moskwie, skąd wróciła do centrali POT po agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku (biuro ZOPOT zostało zlikwidowane).
Obecnie odpowiada za planowanie działań promocyjnych w kraju i za granicą, a także nadzoruje pracę piętnastu zagranicznych ośrodków POT i samej centrali w Warszawie.
Krucz będzie pierwszą kobietą wybraną w konkursie na stanowisko prezesa POT w 25-letniej historii tej instytucji (patrz niżej).
POT to organizacja rządowa, podlega ministrowi właściwemu do spraw turystyki. Jej głównym celem jest promowanie Polski w kraju i za granicą jako atrakcyjnego celu podróży i miejsca wypoczynku. POT prowadzi wiele akcji i cyklicznych konkursów i przyznaje co roku swoje certyfikaty wyróżniającym się produktom turystycznym, w tym jeden szczególnie prestiżowy – Złoty Certyfikat POT.
Przyszłoroczny budżet POT to 91,9 miliona złotych, o 5 procent mniej niż rok wcześniej. Polska, jak podaje sam POT, jest krajem, który w przeliczeniu na mieszkańca wydaje na promocję turystyki jedną z najmniejszych sum w Europie.
Konkurs na nowego prezesa był konieczny ponieważ poprzedni prezes, Rafał Szmytke, zrezygnował ze stanowiska i odszedł do państwowej spółki zarządzającej hotelami – Polskiego Holding Hotelowego, gdzie zasiadł w fotelu członka zarządu.
Gwidon Wójcik (1 stycznia 2000 – 5 lutego 2002)
Andrzej Kozłowski (5 lutego 2002 – 20 stycznia 2006)
Tomasz Wilczak (20 stycznia 2006 – 27 listopada 2006)
Wojciech Kodłubański (27 listopada 2006 – 27 kwietnia 2007, jako p.o.)
Władysław Majka (27 kwietnia 2007 – 21 sierpnia 2007)
Rafał Szmytke (19 października 2007 – 29 stycznia 2016)
Wojciech Fedyk (1 kwietnia 2016 – 21 listopada 2016)
Bartłomiej Walas (21 listopada 2016 – 10 marca 2007, jako p.o.)
Marek Olszewski (10 marca 2017 – 30 sierpnia 2017)
Robert Andrzejczyk (18 września 2017 – październik 2020)
Rafał Szlachta (październik 2020 – 23 grudnia 2021)
Anna Salamończyk-Mochel (23 grudnia 2021 – 13 kwietnia 2022, jako p.o.)
Rafał Szmytke (od 13 kwietnia 2022 do listopada 2025)
