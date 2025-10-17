Rząd tnie budżet na promocję polskiej turystyki. Opozycja: Polacy chcą odpoczywać!

Aktualizacja: 17.10.2025 03:33 Publikacja: 17.10.2025 02:51
Polska Organizacja Turystyczna będzie miała mniej pieniędzy na promowanie Polski jako atrkacyjnego celu podróży. Na zdjęciu - zagraniczni turyści na placu Zamkowym w Warszawie
Foto: Filip Frydrykiewicz
W Sejmie trwają prace nad przyszłorocznym budżetem. Poszczególne komisje opiniują części budżetu według ich merytorycznych zainteresowań. Komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki omawiała w środę wydatki jakie rząd zaplanował w części 25 dotyczącej sportu i w części 40 dotyczącej turystyki. Chodzi odpowiednio o 2,867 miliarda złotych i o 122 milionów złotych.
Jak można się było spodziewać posłowie skupili się na budżecie "sportowym". Pieniądzom na turystykę poświęcono o wiele mniej czasu.
Ze 122 milionów złotych na turystykę (w tym roku 126 milionów złotych) lwia część, bo 91,9 miliona, tradycyjnie przypadnie Polskiej Organizacji Turystycznej. POT promuje Polskę jako cel podróży, głównie za granicą. Utrzymuje w tym celu 16 oddziałów zagranicznych.
Co z pozostałą sumą? 12,6 miliona złotych, podobnie jak co roku, to pula pieniędzy na dofinansowanie inicjatyw organizacji branżowych i społecznych w turystyce. Reszta pokrywa wynagrodzenia pracowników departamentu turystyki w MSiT i zlecone badania w dziedzinie turystyki. Wyjątkowo w przyszłym roku 2 miliony złotych zarezerwowano też na koszty zamówienia strategii turystyki do roku 2030.
Dodatkowo turystyka ma dostać z puli "sportowej" budżetu 10 milionów złotych na promowanie walorów Polski poprzez współpracę reklamową z klubami i pojedynczymi sportowcami. Program wprowadzony za czasów ministra Kamila Bortniczuka – który nie ukrywał, że jego celem jest zasilanie w ten sposób karier sportowców – początkowo, czyli przez pierwsze dwa lata, dysponował sumami po 60 milionów złotych. Już w zeszłym roku w budżecie na rok 2025 jego następcy ograniczyli jednak tę pulę do jednej szóstej.
Budżet sportu i turystyki przedstawiał posłom wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys (pod oknem, pierwszy z lewej)
Foto: Kancelaria Sejmu
Jak mówił prezentujący podczas omawiania budżetu w komisji sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Piotr Borys, przyszłoroczny budżet na turystykę jest "na poziomie wykonania z tego roku". Opozycja wytknęła jednak obecnie rządzącym, że pieniędzy na turystykę jest mniej.
Wiceminister odpowiedzialny za turystykę w rządzie Zjednoczonej Prawicy, poseł Andrzej Gut-Mostowy zwrócił uwagę, że "turystyka nie jest rozpieszczana w tym budżecie". - To pierwszy raz od wielu lat kiedy rząd zmniejsza środki na turystykę - mówił i wyliczał, że spadek wynosi jeden procent generalnie, ale 5 procent w wypadku nakładów na Polską Organizację Turystyczną.
- Aktywny wypoczynek jest już częścią stylu życia Polaków, to ich żywotna potrzeba - mówił Gut-Mostowy. A zmniejszenie budżetu na tę dziedzinę, to "wygaszanie tych możliwości".
"To niepokojące, bo turystyka - zarówno gospodarczo, jak i społecznie - dynamicznie rośnie i wymaga większego, a nie mniejszego wsparcia" - napisał w czwartek na swoim profilu w mediach społecznościowych.
Jego zdaniem "Polska potrzebuje inwestycji w turystykę i sport - sektory, które łączą ludzi, tworzą miejsca pracy i budują pozytywny wizerunek naszego kraju".
W czwartek z kolei, podczas konferencji zorganizowanej w Sejmie wspólnie z kolegami z dawnego kierownictwa resortu sportu i turystyki, Kamila Bortniczuka i Aleksandra Czartoryskiego, Gut-Mostowy przekonywał, że "Polska turystyka przeżywa w ostatnich latach dynamiczny rozwój". Na szlakach pieszych, wodnych i rowerowych widać wzmożony ruch, Polacy chcą odpoczywać aktywnie.
Na konferencji w Sejmie wystąpili w czwartek były minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk (w środku) i jego dwaj zastępcy - Andrzej Gut Mostowy i Aleksander Czartoryski
Foto: Kancelaria Sejmu
- Polacy chcą korzystać z wypoczynku, z kontaktu z przyrodą. Wyjazdy są krótsze, ale częstsze – stały się niezbędnym elementem naszego życia, wręcz potrzebą cywilizacyjną. Ministerstwo powinno wziąć na siebie zapewnienie godziwych warunków transportu i wypoczynku. Za naszych czasów wydatki rosły o 6-7 procent, a raz nawet o 33 procent rocznie. Teraz okazuje się, że na przyszły rok będzie o 5 procent mniej pieniędzy. Chcę w imieniu branży turystycznej i polskich rodzin zwrócić uwagę, że turystyka ma większe oczekiwania. Naszą [prawicowego rządu] ideą było to, żeby turystyka była ważnym elementem polityki państwa. Pora na refleksję. Tak dalej być nie może – zakończył.
A Bortniczuk przypomniał, że rząd Zjednoczonej Prawicy był autorem Polskiego Bonu Turystycznego (formalnie projekt zgłosił w kampanii wyborczej 2020 roku prezydent Andrzej Duda), który nie tylko ratował branżę turystyczną po pandemii, ale i miał wymiar społeczny. Wypomniał obecnemu rządowi, że nie wprowadził bonu nawet w kilku gminach, które ucierpiały w zeszłorocznej powodzi na południowo-zachodnich obrzeżach kraju.
Przypomnijmy, że jedną ze sztandarowych zapowiedzi pierwszego w rządzie Donalda Tuska ministra sportu i turystyki, Sławomira Nitrasa, była zapowiedź radykalnego zwiększenia budżetu POT. Nitras nie ukrywał, że szansy upatruje we wprowadzeniu opłaty turystycznej, z której część przychodów miałoby zasilić budżet promocyjny. Z niejasnych powodów kilka miesięcy później wycofał się jednak z opłaty.
Odpowiedzialny za turystykę obecnie Ireneusz Raś sugeruje, że ma pomysł na stworzenie cyfrowego mechanizmu, dzięki któremu będzie można promować Polskę, a jednocześnie zarabiać na nim duże pieniądze. Tak duże, że promocja turystyczna nie potrzebowałaby już wsparcia ministra finansów.
Na razie jednak zachęca posłów ze swojej koalicji i z opozycji do zwiększenia budżetu zaproponowanego przez Andrzeja Domańskiego o 10 milionów złotych. Rzeczywiście, posłowie podczas środowego posiedzenia komisji przyjęli taką propozycję, a zgłosił ją jako sumę konieczną do wzmocnienia ruchu turystycznego na terenach przy wschodniej granicy kraju, poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Grabczuk.
Czy poselskie zwiększenie wydatków i powiększenie przez to deficytu państwa utrzyma się na kolejnych etapach uchwalania budżetu w Sejmie i Senacie - pokażą najbliższe miesiące.
