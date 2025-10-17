Rząd tnie budżet na promocję polskiej turystyki. Opozycja: Polacy chcą odpoczywać!

W Sejmie trwają prace nad przyszłorocznym budżetem. Poszczególne komisje opiniują części budżetu według ich merytorycznych zainteresowań. Komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki omawiała w środę wydatki jakie rząd zaplanował w części 25 dotyczącej sportu i w części 40 dotyczącej turystyki. Chodzi odpowiednio o 2,867 miliarda złotych i o 122 milionów złotych.

Jak można się było spodziewać posłowie skupili się na budżecie "sportowym". Pieniądzom na turystykę poświęcono o wiele mniej czasu.

Ze 122 milionów złotych na turystykę (w tym roku 126 milionów złotych) lwia część, bo 91,9 miliona, tradycyjnie przypadnie Polskiej Organizacji Turystycznej. POT promuje Polskę jako cel podróży, głównie za granicą. Utrzymuje w tym celu 16 oddziałów zagranicznych.

Co z pozostałą sumą? 12,6 miliona złotych, podobnie jak co roku, to pula pieniędzy na dofinansowanie inicjatyw organizacji branżowych i społecznych w turystyce. Reszta pokrywa wynagrodzenia pracowników departamentu turystyki w MSiT i zlecone badania w dziedzinie turystyki. Wyjątkowo w przyszłym roku 2 miliony złotych zarezerwowano też na koszty zamówienia strategii turystyki do roku 2030.