Sławomir Nitras: Mój cel - zwiększyć trzykrotnie wydatki państwa na turystykę

W tej sytuacji POT zwiększa wysiłki zmierzające do przekonania światowej opinii publicznej, że Polska jest bezpiecznym miejscem wypoczynku w ten sposób, że zamieszcza mniej reklam zachęcających wprost do przyjazdu do Polski, a więcej inwestuje w pośredni przekaz – zaprasza do Polski dwa razy więcej dziennikarzy, influencerów i przedstawicieli branży turystycznej z zagranicy, by docierać do obcych społeczności poprzez ich relacje i opinie. Są one bowiem odbierane jako wiarygodniejsze niż oficjalny przekaz POT.

Pomorze Zachodnie gotowe do przyjęcia turystów

- Żyjemy w czasach, w których nareszcie z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że Pomorze Zachodnie dysponuje całorocznymi, tętniącymi życiem kurortami. To zawsze było wielkie marzenie przedsiębiorców i władz samorządowych, by nasze nadmorskie miejscowości żyły nie tylko od majówki do końca września, ale także jesienią, zimą i wczesną wiosną. Rozwój turystyki na Pomorzu Zachodnim jest dynamiczny, a wiemy jak poważnym problemem i ciosem była pandemia koronawirusa. Szykujemy się na rekordowe zainteresowanie w te wakacje. Wiemy, że turyści z Czech, Słowacji i Skandynawii coraz poważniej i intensywniej zastanawiają się nad tym, czy spędzić u nas wakacje – przekonywała Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Zebrani goście – najczęściej głos zabierali samorządowcy – wyliczali bolączki, jakie chcieliby rozwiązać z pomocą rządu lub samego ministra. Mariusz Ławro prezes Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego w Kołobrzegu postulował wzmocnienie promocji i wprowadzenie opłaty turystycznej, a przede wszystkim apelował o inwestycje samorządowe, jak lodowiska, hale sportowe, obiekty kongresowe, poprawę lokalnej komunikacji i budowę parkingów. To w nich upatrywał w nich szansy na wydłużenie sezonu turystycznego.

Przedstawiciel Szczecina radził doinwestować szlaki wodne, w tym mariny. Geograficzne ukształtowanie - to powinna być wizytówka regionu. – Szlaki rowerowe może mieć każdy, a wodnych nie – dowodził.

Z kolei prezes Północnej Izby Gospodarczej w Świnoujściu Piotr Kośmider zwracał uwagę na przeciążenie Świnoujścia. Miasto liczące 40 tysięcy mieszkańców w lecie ma ich 100 tysięcy. Jest wtedy za mało karetek pogotowia i policjantów. A prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej Piotr Piwowarczyk protestował przeciwko budowie portu kontenerowego w jego mieście. Decyzja o tej inwestycji zapadła bowiem bez konsultacji z mieszkańcami i bez wdrożenia „mechanizmów ochronnych”. Cierpi na tym lokalna turystyka. – Nie zniszczmy tego, co mamy najważniejsze – apelował.