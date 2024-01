Sławomir Nitras: Jeszcze w tym roku rozwiążemy problem mieszkań dla turystów

Dwuwładza na plażach i szara strefa w noclegach — to się musi skończyć

Ściąganie opłat od turystów za noclegi to kolejna bolączka samorządowców. Wskazywali, że obecne przepisy nie regulują ściśle obowiązków w tym zakresie. Jeśli właściciel pensjonatu nie chce tego robić w imieniu gminy, nie można go zmusić. Samorządy tracą przez to pieniądze.

– Rocznie zbieramy z tytułu opłaty miejscowej 4 miliony złotych, szacujemy, że to zaledwie 30-40 procent sumy, którą moglibyśmy zebrać, gdyby system był szczelny. Ucieka nam 8 milionów złotych. To jest szara strefa – wyliczał burmistrz Władysławowa Roman Kużel.

Klimowicz zwrócił też uwagę na potrzebę podniesienia maksymalnej stawki opłaty z obecnych ponad 3 złotych do jednego ekwiwalentu jednego euro, czyli 4,5 złotego. Powołał się przy tym na przykłady z zachodnich miast, w których opłaty za nocleg zaczynają się od pół euro, ale sięgają nawet 4-5 euro.



W dalszym ciągu dyskusji minister zadeklarował poparcie samorządów w rozwiązaniu dwóch kwestii, które leżą w gestii Ministerstwa Infrastruktury. Pierwsza to zmiana przepisów, która pozwoli pobierać gminom turystycznym opłaty za parkowanie na ich ulicach także w weekendy. Jak wskazywał Klimowicz, właśnie w weekendy przyjeżdża najwięcej gości. To moment, kiedy lokalne władze mogłyby zebrać więcej pieniędzy na potrzeby gminy, a tymczasem mają związane ręce – w miejscowościach liczących mniej niż 100 tysięcy mieszkańców nie mają prawa tego robić.

Drugi problem dotyczy zarządzania kąpieliskami. Plażami, które należą do skarbu państwa, administrują lokalne urzędy morskie. Ale o organizowanie kąpielisk, sprzątanie i zapewnianie na nich bezpieczeństwa, w tym zatrudnianie ratowników, dbają samorządy. Nie zawsze współpraca dobrze się układa, jeśli turyści i mieszkańcy mają jakieś pretensje, to zwracają się z nimi do lokalnych władz. Tymczasem brakuje im narzędzi do skutecznego zarządzania plażami. – Przydałoby się delikatne zwiększenie roli gmin. Nad takim projektem pracował już poprzedni Senat – mówił Klimowicz.