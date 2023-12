Branża turystyczna ma zadania dla nowego rządu: bon turystyczny, promocja Polski, walka z bezprawiem

Organizatorzy wyjazdów płacą też składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i ponoszą duże koszty uzyskania zabezpieczenia (gwarancji ubezpieczeniowej) na rzecz klientów w razie ich niewypłacalności. To wszystko razem powoduje, że obciążenia touroperatorów są – zdaniem PIT – nadmierne.

Już nie „szara strefa”, ale „naruszenia prawa”

Kolejny punkt swojego programu dla rządu PIT zatytułował „walka z naruszeniami prawa w turystyce”. Jak wyjaśnił Niewiadomski, to nowa formuła, która ma zastąpić w komunikacji PIT-u z opinią publiczną i władzami wcześniej popularne zwrot „walka z szarą strefą w turystyce”. Przedsiębiorcy doszli do wniosku, że będzie precyzyjniejsza, bo wskazuje, że chodzi o podmioty działające niezgodnie z prawem, chociaż nie zawsze łączy się to z niepłaceniem podatków.

Czytaj więcej Nowe Trendy Rusza Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego - młot na szarą strefę w turystyce Rusza Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego - inicjatywa czterech organizacji branży turystycznej i przemysłu czasu wolnego mająca wyeliminować z rynku firmy i instytucje działające nielegalnie. - Tego wymaga profesjonalizacja naszego biznesu - mówią przedsiębiorcy.

W tej kwestii PIT podpowiada rządzącym wprowadzenie trzech narzędzi: rejestru wyłączonych spod ustawy o imprezach turystycznych imprez okazjonalnych, niekomercyjnych, dla ograniczonego kręgu podróżnych, zaliczenie walki z naruszeniami prawa w turystyce do zadań zleconych samorządowi wojewódzkiemu i przekazanie urzędom marszałkowskim pieniędzy na ten cel, upowszechnianie poprzez media i edukację szkolną przekonania, że nielegalna działalność jest nie tylko problemem turystyki, ale i ogólniejszym problemem godzącym w polską gospodarkę, „na co, w państwie prawa, nie może być przyzwolenia”.

Problem szarej strefy jest rozległy, niezgodnie z zasadami ustawy działalność organizatorów turystyki prowadzi bowiem wiele organizacji społecznych, szkół, klubów sportowych, parafii i fundacji. Często robią to bez złej woli, nie zdając sobie sprawy, że podlegają rygorom ustawy o imprezach turystycznych. Stąd postulat branży, żeby z jednej strony sprecyzować przepisy i dać urzędnikom narzędzia do ścigania tych, którzy łamią prawo z świadomie, a z drugiej - upowszechniać wiedzę o granicach przepisów.

Turystyka zrównoważona sama się nie obroni

W kolejnych punktach (6 i 7) PIT zwraca uwagę na konieczność wspierania przez rząd zrównoważonego rozwoju turystyki i, co się z tym wiąże, dbałości o klimat. Rolę państwa widzi w tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, szczególnie w regionach pozbawionych odpowiedniej do tego infrastruktury, wspieranie samorządu i organizacji pozarządowych w rozwijaniu turystyki i wprowadzenie do szkół nauczania o inteligentnym i zrównoważonym rozwoju turystyki.