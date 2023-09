Wyzwania turystyki: nowe technologie, promocja przez kulinaria, zrównoważenie

Dobre opinie – na jakie zasługują polskie restauracje - zamieszczone w najlepszym i najbardziej prestiżowym przewodniku spowodują ich zdaniem, że kraj zyska wizerunkowo.

- Turyści chcą doświadczać i smakować lokalnych potraw i produktów, bo to należy do klimatu danego miejsca. Gastronomia to oczywiście tylko wycinek całości atrakcji, jakie ma do zaoferowania kraj, a restauracje, które znajdują się w przewodniku Michelina, to tylko mały wycinek całego bogactwa polskiej kuchni i gastronomii, ale ważny ze względu na ogólną opinię gości – wskazywał Andrzej Gut-Mostowy.

Czytaj więcej Popularne Trendy Polska Organizacja Turystyczna: Turyści nie pytają już, czy w Polsce jest bezpiecznie Obiekty UNESCO, turystyka kulinarna, aktywna i miejska - to główne tematy mające promować polską turystykę w tym roku. Na szczęście zagraniczni organizatorzy wyjazdów nie pytają już, czy w Polsce jest bezpiecznie – mówi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke.

Grunt to dobre drogi, samoloty i hotele

Dzień zakończyła rozmowa pod hasłem „Dostępność komunikacyjna i innowacyjne rozwiązania jako kluczowy czynnik rozwoju turystyki na podstawie przykładów z subregionów”. Wzięli w niej udział Andrzej Gut-Mostowy, wiceprezydent Świnoujścia Paweł Sujka, Michał Fijoł, Radosław Włoszek i prezes Polskiego Holdingu Hotelowego Gheorghe Marian Cristescu.

– W czasach kiedy życie przyspieszyło, niemal każda godzina jaką musimy przeznaczyć na dojazd do celu decyduje, dokąd pojedziemy – mówił Gut-Mostowy. – Dlatego ważne jest, żby powstawały nowe drogi. Na szczęście w ostatnich latach siatka dróg i autostrad bardzo się rozwinęła. Powstały nawet dwa tunele – na zakopiance i do Świnoujścia – wskazywał.