105 tysięcy w jeden dzień! Turcja bije rekord w turystyce

3 sierpnia 2025 roku był najintensywniejszym dniem w historii Turcji pod względem liczby turystów przybywających do tego kraju drogą lotniczą – wynika z danych Ministerstwa Kultury i Turystyki i lotnisk w Antalyi i Stambule (Sabiha Gökçen).

Publikacja: 13.08.2025 06:30

Foto: Aleksander Kramarz

Marzena Buczkowska-German

Według komunikatu ministra kultury i turystyki Mehmeta Nuriego Ersoya, w samym tylko porcie lotniczym Antalya odprawiono tego dnia aż 105 284 zagranicznych gości. To najwyższy wynik dziennej liczby przyjazdów turystów zagranicznych w historii Turcji – pisze tamtejszy portal branży turystycznej Turizm Gunlugu.

"Turecka turystyka kolejny raz bije rekordy. Tylko 3 sierpnia gościliśmy w Antalyi ponad 105 tysięcy zagranicznych gości. Od początku roku lotniczo do miasta przybyło już ponad 9,2 miliona gości spoza Turcji– napisał Ersoy w mediach społecznościowych.

Minister dodał, że sukces Turcji to nie tylko liczby. – Turystyka w naszym kraju wyróżnia się nie tylko statystykami, ale przede wszystkim jakością, bezpieczeństwem i gościnnością. Możemy być z tego dumni.

Rekordowe wyniki lotnisk w Turcji

Rekordowy dzień odnotowało również międzynarodowe lotnisko Stambuł-Sabiha Gökçen (ISG). Jak poinformował zarząd tego portu lotniczego, 3 sierpnia obsłużono tam 158 678 pasażerów – najwięcej w historii. Przełożyło się to na osiem osobnych rekordów, m.in. w liczbie pasażerów i lotów krajowych i międzynarodowych, zarówno przylotów, jak i odlotów.

Na trasach międzynarodowych liczba przylatujących pasażerów wzrosła do 45 715, podczas gdy poprzedni rekord wynosił 44 446. Liczba wylotów wzrosła do 45 000, a suma wszystkich pasażerów międzynarodowych tego dnia osiągnęła 90 715 osób, bijąc wcześniejszy rekord z 27 lipca (87 945). Liczba lotów zagranicznych sięgnęła 493, a łączna liczba wszystkich operacji lotniczych tego dnia wyniosła 840.

Wzrost liczby pasażerów był możliwy między innymi dzięki modernizacji lotniska kosztem 34 milionów euro w 2024 roku. Program obejmował poprawę przepustowości i komfortu podróży. Zmiany objęły systemy bezpieczeństwa, obsługi paszportowej i organizację ruchu pasażerskiego w terminalu. To poprawiło płynność ruchu podróżnych z całego świata.

Turecka turystyka na drodze do rekordu

Opublikowane dane są kolejnym dowodem, że Turcja pozostaje jednym z najatrakcyjniejszych kierunków dla zagranicznych turystów – także z Polski i Europy Środkowej. Kraj ten od lat plasuje się w czołówce najchętniej wybieranych krajów, łącząc konkurencyjne ceny, doskonałą infrastrukturę turystyczną, słynną gościnność i bezpieczeństwo.

Po rekordowym 2023 roku, w którym Turcja przyjęła prawie 57 milionów turystów, rok 2025 zapowiada się jako kolejny sezon ze wzrostem liczby gości. Tym razem władze i branża turystyczna liczą na 60 milionów odwiedzających. Sierpniowy rekord pokazuje, że mimo rosnącej konkurencji i globalnych wyzwań, kraj utrzymuje pozycję lidera na rynku międzynarodowej turystyki.

Źródło: rp.pl

