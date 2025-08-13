105 tysięcy w jeden dzień! Turcja bije rekord w turystyce

Według komunikatu ministra kultury i turystyki Mehmeta Nuriego Ersoya, w samym tylko porcie lotniczym Antalya odprawiono tego dnia aż 105 284 zagranicznych gości. To najwyższy wynik dziennej liczby przyjazdów turystów zagranicznych w historii Turcji – pisze tamtejszy portal branży turystycznej Turizm Gunlugu.

"Turecka turystyka kolejny raz bije rekordy. Tylko 3 sierpnia gościliśmy w Antalyi ponad 105 tysięcy zagranicznych gości. Od początku roku lotniczo do miasta przybyło już ponad 9,2 miliona gości spoza Turcji" – napisał Ersoy w mediach społecznościowych.

Minister dodał, że sukces Turcji to nie tylko liczby. – Turystyka w naszym kraju wyróżnia się nie tylko statystykami, ale przede wszystkim jakością, bezpieczeństwem i gościnnością. Możemy być z tego dumni.

Rekordowe wyniki lotnisk w Turcji

Rekordowy dzień odnotowało również międzynarodowe lotnisko Stambuł-Sabiha Gökçen (ISG). Jak poinformował zarząd tego portu lotniczego, 3 sierpnia obsłużono tam 158 678 pasażerów – najwięcej w historii. Przełożyło się to na osiem osobnych rekordów, m.in. w liczbie pasażerów i lotów krajowych i międzynarodowych, zarówno przylotów, jak i odlotów.