Turcja kończy rok bez wzrostu w turystyce. Dopisali Rosjanie i Niemcy, ale zawiedli Arabowie

Statystyki pokazują zróżnicowany obraz głównych rynków źródłowych - od umiarkowanego wzrostu w Europie i krajach WNP, po wyraźny spadek w krajach Zatoki Perskiej i Indiach.

Zgodnie z oficjalnymi statystykami w analizowanym okresie Turcję odwiedziło prawie 58,5 miliona gości - podaje portal branży turystycznej Turizm Guncel. W tym liczba turystów zagranicznych wyniosła 50,06 miliona, co oznaczało symboliczny wzrost o 0,03 procent rok do roku. Pozostałą część stanowili obywatele tureccy mieszkający za granicą, których w pierwszych dziewięciu miesiącach roku odnotowano 8,42 miliona.

„Dane te potwierdzają, że mimo wyzwań geopolitycznych i gospodarczych Turcja utrzymuje bardzo duże zainteresowanie jako kierunek turystyczny” - komentuje portal.

Włosi chcą przyjeżdżać, Grecy rezygnują z wakacji w Turcji

W pierwszych 11 miesiącach 2025 roku z krajów Europy należących do OECD do Turcji przyjechało łącznie 20,38 miliona odwiedzających, co oznaczało wzrost o 0,39 procent w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.