Tunezja przekroczyła 11 milionów odwiedzających. Polacy wśród kluczowych gości z Europy

Z krajów europejskich w Tunezji odpoczywało 3,2 miliona gości (28 procent wszystkich), o 7,3 procent więcej niż rok wcześniej. Największą grupę stanowili jednak przyjezdni z krajów sąsiednich, głównie z Algierii. Na 37 procent zaś szacuje się liczbę podróżnych z obu Ameryk, Azji, Australii i z krajów Zatoki Perskiej.

Największym rynkiem pozostaje tradycyjnie Francja (1,14 miliona gości, +5,7 procent), ale dynamiczny wzrost odnotowała też, dzięki nowym połączeniom lotniczym, Wielka Brytania (447,5 tysiąca, +36,6 procent). Wzrost zanotowały także rynki z południa i wschodu kontynentu, w tym Włochy, Portugalia, Serbia i Bułgaria.

Polska - stabilny i strategiczny rynek dla Tunezji

Polska wskoczyła w zeszłym sezonie na pozycję trzeciego największego rynku europejskiego, osiągając prawdopodobnie liczbę ponad 325 tysięcy turystów. Polacy podróżowali w zdecydowanej większości w sposób zorganizowany, z biurami podróży.

W szczycie sezonu z Polski do Tunezji latało z ośmiu miast 82 samolotów tygodniowo. Najwięksi touroperatorzy podstawiający swoje czartery to Coral Travel, Sun&Fun, TUI, Itaka, Exim Tours, Rainbow.