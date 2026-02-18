Tunezja przekroczyła 11 milionów odwiedzających. Polacy wśród kluczowych gości z Europy

Z krajów europejskich w Tunezji odpoczywało 3,2 miliona gości (28 procent wszystkich), o 7,3 procent więcej niż rok wcześniej. Największą grupę stanowili jednak przyjezdni z krajów sąsiednich, głównie z Algierii. Na 37 procent zaś szacuje się liczbę podróżnych z obu Ameryk, Azji, Australii i z krajów Zatoki Perskiej.
Czytaj więcej
Tunezyjska turystyka przeżywa dynamiczne ożywienie – rok 2025 przynosi dwucyfrowe wzrosty w klucz...
Największym rynkiem pozostaje tradycyjnie Francja (1,14 miliona gości, +5,7 procent), ale dynamiczny wzrost odnotowała też, dzięki nowym połączeniom lotniczym, Wielka Brytania (447,5 tysiąca, +36,6 procent). Wzrost zanotowały także rynki z południa i wschodu kontynentu, w tym Włochy, Portugalia, Serbia i Bułgaria.
Polska wskoczyła w zeszłym sezonie na pozycję trzeciego największego rynku europejskiego, osiągając prawdopodobnie liczbę ponad 325 tysięcy turystów. Polacy podróżowali w zdecydowanej większości w sposób zorganizowany, z biurami podróży.
W szczycie sezonu z Polski do Tunezji latało z ośmiu miast 82 samolotów tygodniowo. Najwięksi touroperatorzy podstawiający swoje czartery to Coral Travel, Sun&Fun, TUI, Itaka, Exim Tours, Rainbow.
Ale do Tunezji można latać przez cały rok – nie tylko w szczycie sezonu letniego. Zimą są tam przyjemne temperatury nawet 20-25 stopni. Rosnące zainteresowanie Tunezją potwierdza wprowadzenie niedawno do siatki połączeń bezpośredniego lotu czarterowego z Warszawy do Monastyru, obok istniejących już połączeń na Dżerbę. Daje to w sumie cztery loty tygodniowo.
"Wyniki za 2025 rok potwierdzają, że Tunezja pozostaje jednym z najważniejszych kierunków turystycznych w regionie Morza Śródziemnego. Stabilny wzrost na rynkach europejskich, w tym utrzymanie dużego zainteresowania w Polsce, stanowi solidną podstawę do dalszego rozwoju oferty oraz współpracy z partnerami branżowymi" - czytamy komentarz Tunezyjskiego Urzędu ds. Turystyki w Warszawie.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
W 2025 roku w obiektach noclegowych zarejestrowano ponad 9,5 miliona turystów, co oznaczało wzrost o 5,8 procent...
W roku 2025 pierwszy raz w historii Maltę odwiedziło ponad 4 miliony zagranicznych gości. Rekord wyspa zawdzięcz...
Mimo niesprzyjających sytuacji, jak wojna za wschodnią granicą, polska turystyka osiąga rekordowe wyniki. Nad je...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas