Reklama

Tunezja przekroczyła 11 milionów odwiedzających. Polacy wśród kluczowych gości z Europy

Tunezja zakończyła rok 2025 imponującym wynikiem wstępnie szacowanym na ponad 11,3 miliona zagranicznych turystów, co oznaczało wzrost o 10,4 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.

Publikacja: 18.02.2026 14:00

Tunezja przekroczyła 11 milionów odwiedzających. Polacy wśród kluczowych gości z Europy

Foto: PAP/EPA, MOHAMED MESSARA

Filip Frydrykiewicz

Z krajów europejskich w Tunezji odpoczywało 3,2 miliona gości (28 procent wszystkich), o 7,3 procent więcej niż rok wcześniej. Największą grupę stanowili jednak przyjezdni z krajów sąsiednich, głównie z Algierii. Na 37 procent zaś szacuje się liczbę podróżnych z obu Ameryk, Azji, Australii i z krajów Zatoki Perskiej.

Czytaj więcej

Tunezja w turystycznej ofensywie: silne odbicie i ambitne cele na 2025 rok
Zanim Wyjedziesz
Tunezja w turystycznej ofensywie: silne odbicie i ambitne cele na 2025 rok

Największym rynkiem pozostaje tradycyjnie Francja (1,14 miliona gości, +5,7 procent), ale dynamiczny wzrost odnotowała też, dzięki nowym połączeniom lotniczym, Wielka Brytania (447,5 tysiąca, +36,6 procent). Wzrost zanotowały także rynki z południa i wschodu kontynentu, w tym Włochy, Portugalia, Serbia i Bułgaria.

Polska - stabilny i strategiczny rynek dla Tunezji

Polska wskoczyła w zeszłym sezonie na pozycję trzeciego największego rynku europejskiego, osiągając prawdopodobnie liczbę ponad 325 tysięcy turystów. Polacy podróżowali w zdecydowanej większości w sposób zorganizowany, z biurami podróży.

W szczycie sezonu z Polski do Tunezji latało z ośmiu miast 82 samolotów tygodniowo. Najwięksi touroperatorzy podstawiający swoje czartery to Coral Travel, Sun&Fun, TUI, Itaka, Exim Tours, Rainbow.

Reklama
Reklama

Ale do Tunezji można latać przez cały rok – nie tylko w szczycie sezonu letniego. Zimą są tam przyjemne temperatury nawet 20-25 stopni. Rosnące zainteresowanie Tunezją potwierdza wprowadzenie niedawno do siatki połączeń bezpośredniego lotu czarterowego z Warszawy do Monastyru, obok istniejących już połączeń na Dżerbę. Daje to w sumie cztery loty tygodniowo.

"Wyniki za 2025 rok potwierdzają, że Tunezja pozostaje jednym z najważniejszych kierunków turystycznych w regionie Morza Śródziemnego. Stabilny wzrost na rynkach europejskich, w tym utrzymanie dużego zainteresowania w Polsce, stanowi solidną podstawę do dalszego rozwoju oferty oraz współpracy z partnerami branżowymi" - czytamy komentarz Tunezyjskiego Urzędu ds. Turystyki w Warszawie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Afryka Tunezja Turystyka Analizy rynkowe Statystyka
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Plaża w Burgas jest jednym z ulubionych celów podróży turystów
Popularne Trendy
Bułgarska turystyka przyspieszyła, a sezon letni się wydłużył
Malta, panorama Valletty
Popularne Trendy
Malta przyjęła rekordową liczbę 4 milionów turystów. Awans Polski na podium
Magdalena Krucz, minister sportu i turystyki, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
Popularne Trendy
Krucz: Marzy mi się ogromna kampania promująca polską turystykę
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Materiał Promocyjny
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama