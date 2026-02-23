Reklama

Francja najlepsza w turystyce – rekordowe 102 miliony gości

Francja pozostaje najczęściej odwiedzanym krajem świata. W 2025 roku przyjęła rekordowe 102 miliony turystów zagranicznych, którzy zostawili 77,5 miliarda euro – wynika z danych cytowanych przez Radio France Internationale (RFI).

Publikacja: 23.02.2026 08:24

Jedną z atrakcji Paryża są rejsy po Sekwanie

Foto: Filip Frydrykiewicz

Marzena Buczkowska-German

Ponad 100 milionów zagranicznych gości odwiedziło Francję w 2026 roku, o 2 miliony więcej niż rok wcześniej. Jak podała agencja rozwoju turystyki Atout France, wpływy z turystyki międzynarodowej sięgnęły 77,5 miliarda euro. Tym samym kraj utrzymał pozycję najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie.

Najliczniejszą grupę stanowili Europejczycy. Prawie 15 milionów turystów przyjechało z Niemiec i Belgii, ponad 13 milionów z Wielkiej Brytanii, a 9 milionów ze Szwajcarii. Wśród gości spoza Europy dominowali podróżni ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Notre-Dame i Luwr na obowiązkowej liście turystów we Francji

Do najczęściej odwiedzanych miejsc należały paryska katedra Notre-Dame, Luwr i katedra w Chartres, oddalona o około 80 kilometrów od stolicy. W Chartres turyści mogą korzystać z aplikacji mobilnej objaśniającej symbolikę witraży, co wpisuje się w trend cyfryzacji doświadczenia zwiedzania – wskazuje BBC.

– Turystyka to pewna inwestycja. To sektor, który radzi sobie dobrze i nadal wnosi znaczący wkład w bogactwo narodowe – podkreśla minister do spraw małych i średnich przedsiębiorstw, rzemiosła i turystyki Serge Papin. Dodaje, że Francja powinna być dumna z pozycji lidera, ale jednocześnie musi walczyć z konkurentami o palmę pierwszeństwa, jak w każdej innej gałęzi gospodarki.

Cel francuskiej turystyki to 100 miliardów euro przychodów

Rząd wyznaczył ambitny cel: do 2030 roku wpływy od turystów zagranicznych mają wzrosnąć do 100 miliardów euro. Aby go osiągnąć, branża ma dywersyfikować ofertę, rozwijając między innymi turystykę pamięci, enoturystykę i agroturystykę oraz wzmacniając lokalne, regionalne produkty oparte na współpracy z producentami i rzemieślnikami.

Choć Francja pozostaje najczęściej odwiedzanym krajem, wyzwaniem jest dla niej zatrzymanie przyjezdnych jak najdłużej. W Hiszpanii średni pobyt turysty wynosi siedem dni, podczas gdy we Francji – pięć. Zdaniem Richarda Vainopoulosa z sieci agencyjnej Tourcom, Hiszpania oferuje lepszą bazę hotelową i więcej obiektów wypoczynkowych poza głównymi kurortami. We Francji problem niedoboru hoteli wyższej kategorii widoczny jest zwłaszcza poza Paryżem i Lazurowym Wybrzeżem.

Mimo tych wyzwań rekordowe wyniki za 2025 rok potwierdzają, że francuska turystyka pozostaje filarem gospodarki i globalnym punktem odniesienia dla innych krajów.

Źródło: rp.pl

