Francja najlepsza w turystyce – rekordowe 102 miliony gości

Ponad 100 milionów zagranicznych gości odwiedziło Francję w 2026 roku, o 2 miliony więcej niż rok wcześniej. Jak podała agencja rozwoju turystyki Atout France, wpływy z turystyki międzynarodowej sięgnęły 77,5 miliarda euro. Tym samym kraj utrzymał pozycję najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie.

Najliczniejszą grupę stanowili Europejczycy. Prawie 15 milionów turystów przyjechało z Niemiec i Belgii, ponad 13 milionów z Wielkiej Brytanii, a 9 milionów ze Szwajcarii. Wśród gości spoza Europy dominowali podróżni ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Notre-Dame i Luwr na obowiązkowej liście turystów we Francji

Do najczęściej odwiedzanych miejsc należały paryska katedra Notre-Dame, Luwr i katedra w Chartres, oddalona o około 80 kilometrów od stolicy. W Chartres turyści mogą korzystać z aplikacji mobilnej objaśniającej symbolikę witraży, co wpisuje się w trend cyfryzacji doświadczenia zwiedzania – wskazuje BBC.

– Turystyka to pewna inwestycja. To sektor, który radzi sobie dobrze i nadal wnosi znaczący wkład w bogactwo narodowe – podkreśla minister do spraw małych i średnich przedsiębiorstw, rzemiosła i turystyki Serge Papin. Dodaje, że Francja powinna być dumna z pozycji lidera, ale jednocześnie musi walczyć z konkurentami o palmę pierwszeństwa, jak w każdej innej gałęzi gospodarki.