Francja najlepsza w turystyce – rekordowe 102 miliony gości

Ponad 100 milionów zagranicznych gości odwiedziło Francję w 2026 roku, o 2 miliony więcej niż rok wcześniej. Jak podała agencja rozwoju turystyki Atout France, wpływy z turystyki międzynarodowej sięgnęły 77,5 miliarda euro. Tym samym kraj utrzymał pozycję najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie.
Najliczniejszą grupę stanowili Europejczycy. Prawie 15 milionów turystów przyjechało z Niemiec i Belgii, ponad 13 milionów z Wielkiej Brytanii, a 9 milionów ze Szwajcarii. Wśród gości spoza Europy dominowali podróżni ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.
Do najczęściej odwiedzanych miejsc należały paryska katedra Notre-Dame, Luwr i katedra w Chartres, oddalona o około 80 kilometrów od stolicy. W Chartres turyści mogą korzystać z aplikacji mobilnej objaśniającej symbolikę witraży, co wpisuje się w trend cyfryzacji doświadczenia zwiedzania – wskazuje BBC.
– Turystyka to pewna inwestycja. To sektor, który radzi sobie dobrze i nadal wnosi znaczący wkład w bogactwo narodowe – podkreśla minister do spraw małych i średnich przedsiębiorstw, rzemiosła i turystyki Serge Papin. Dodaje, że Francja powinna być dumna z pozycji lidera, ale jednocześnie musi walczyć z konkurentami o palmę pierwszeństwa, jak w każdej innej gałęzi gospodarki.
Rząd wyznaczył ambitny cel: do 2030 roku wpływy od turystów zagranicznych mają wzrosnąć do 100 miliardów euro. Aby go osiągnąć, branża ma dywersyfikować ofertę, rozwijając między innymi turystykę pamięci, enoturystykę i agroturystykę oraz wzmacniając lokalne, regionalne produkty oparte na współpracy z producentami i rzemieślnikami.
Choć Francja pozostaje najczęściej odwiedzanym krajem, wyzwaniem jest dla niej zatrzymanie przyjezdnych jak najdłużej. W Hiszpanii średni pobyt turysty wynosi siedem dni, podczas gdy we Francji – pięć. Zdaniem Richarda Vainopoulosa z sieci agencyjnej Tourcom, Hiszpania oferuje lepszą bazę hotelową i więcej obiektów wypoczynkowych poza głównymi kurortami. We Francji problem niedoboru hoteli wyższej kategorii widoczny jest zwłaszcza poza Paryżem i Lazurowym Wybrzeżem.
Mimo tych wyzwań rekordowe wyniki za 2025 rok potwierdzają, że francuska turystyka pozostaje filarem gospodarki i globalnym punktem odniesienia dla innych krajów.
