Paryż pęka w szwach od turystów. Władze mają plan, jak sobie poradzić z nowym rekordem

Jednym z celów wizyt turystów jest dawna dzielnica artystów - Montmartre
Władze turystyczne Paryża podejmują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Celem programu „Nouvelle Renaissance du Louvre” (fr. Nowy renesans Luwru), jest znalezienie równowagi między dochodami z turystyki a zachowaniem jakości życia mieszkańców – pisze portal Tourism Review. Choć część paryżan, zwłaszcza w dzielnicach takich jak Montmartre, z rezerwą podchodzi do masowych wizyt, odnowiona katedra Notre-Dame i odświeżona, złocisto-brązowa elewacja Wieży Eiffla potwierdzają, że urok stolicy Francji pozostaje niezmienny.
Rok 2025 zapowiada się jako rekordowy pod względem liczby odwiedzających – po 48,7 miliona turystów w 2024 roku (w tym 21,8 miliona zagranicznych) prognozuje się przekroczenie progu 50 milionów w tym roku. Według Izby Handlowo-Przemysłowej Paryża i regionu Île-de-France, w 2024 roku zanotowano około 175 milionów noclegów, z czego ponad połowa przypadła na turystów zagranicznych.
Wpływy gospodarcze są znaczące – w 2024 r. turystyka przyjazdowa przyniosła miastu 71 miliardów euro, co oznacza wzrost o 12 procent, porównując rok do roku. Turystyka zapewniła 291 tysięcy miejsc pracy w sektorach hotelarskim i gastronomicznym.
Miasto rozwija turystykę, między innymi poprzez modernizację i renowację najważniejszych atrakcji turystycznych, ale wprowadza też ograniczenia. I tak Wieża Eiffla, którą w zeszłym roku odwiedziło 6,3 miliona ludzi, do końca 2025 roku odzyska oryginalny, złocisto-brązowy odcień. Luwr z 8,9 miliona gości, przechodzi modernizację „Nouvelle Renaissance”, który ma usprawnić obsługę tłumów, a Sacré-Cœur, przez którą przewija się ponad 11 milionów turystów rocznie, w czerwcu tego roku wprowadziła opłatę za wejście na kopułę, podobnie jak pobliski Place du Tertre.
Katedra Notre-Dame otwarta ponownie po remoncie wymuszonym przez pożar w grudniu 2024 roku, do połowy 2025 roku przyciągnęła już 6 milionów osób, słynne muzeum impresjonistów, Musée d’Orsay (prawie 5 milionów, dane z 2024 roku), zaprasza na nowe wystawy i wirtualne zwiedzanie.
Do miasta przyciągają też pobliskie atrakcje, jak pałac w Wersalu (8 milionów gości) i Disneyland Paris (rocznie notuje 14,8 miliona odwiedzających).
Paryż mierzy się z jedną z największych w Europie gęstości turystycznych – ma 418 280 łóżek na kilometr kwadratowy. Na Montmartrze przepełnione ulice i presja na lokalny rynek nieruchomości prowadzą do napięć między mieszkańcami a władzami. Krytyka dotyczy także Luwru, gdzie w czerwcu 2025 roku protesty pracowników zwróciły uwagę na przepełnienie i trudne warunki pracy.
Komisarz ds. turystyki Frédéric Hocquart ostrzega, że bez poważnych działań modernizacyjnych zagrożona może być stabilność całego systemu.
W 2025 roku wprowadzono szereg reform: ograniczenie wynajmu krótkoterminowego do 120 dni w roku w wypadku mieszkań głównych, uproszczony system taryf transportu publicznego, ponowne udostępnienie Sekwany do kąpieli w wyznaczonych miejscach, ograniczenie ruchu samochodowego w centralnych dzielnicach (ZTL), rozszerzenie zakazu palenia na parki, plaże i przystanki.
Środki te mają zmniejszyć presję turystów, promować alternatywne trasy zwiedzania miasta i poprawę jakości życia mieszkańców.
