Paryż pęka w szwach od turystów. Władze mają plan, jak sobie poradzić z nowym rekordem

Władze turystyczne Paryża podejmują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Celem programu „Nouvelle Renaissance du Louvre” (fr. Nowy renesans Luwru), jest znalezienie równowagi między dochodami z turystyki a zachowaniem jakości życia mieszkańców – pisze portal Tourism Review. Choć część paryżan, zwłaszcza w dzielnicach takich jak Montmartre, z rezerwą podchodzi do masowych wizyt, odnowiona katedra Notre-Dame i odświeżona, złocisto-brązowa elewacja Wieży Eiffla potwierdzają, że urok stolicy Francji pozostaje niezmienny.

W Paryżu w tym roku padnie rekord – 50 milionów turystów

Rok 2025 zapowiada się jako rekordowy pod względem liczby odwiedzających – po 48,7 miliona turystów w 2024 roku (w tym 21,8 miliona zagranicznych) prognozuje się przekroczenie progu 50 milionów w tym roku. Według Izby Handlowo-Przemysłowej Paryża i regionu Île-de-France, w 2024 roku zanotowano około 175 milionów noclegów, z czego ponad połowa przypadła na turystów zagranicznych.

Wpływy gospodarcze są znaczące – w 2024 r. turystyka przyjazdowa przyniosła miastu 71 miliardów euro, co oznacza wzrost o 12 procent, porównując rok do roku. Turystyka zapewniła 291 tysięcy miejsc pracy w sektorach hotelarskim i gastronomicznym.

Miasto rozwija turystykę, między innymi poprzez modernizację i renowację najważniejszych atrakcji turystycznych, ale wprowadza też ograniczenia. I tak Wieża Eiffla, którą w zeszłym roku odwiedziło 6,3 miliona ludzi, do końca 2025 roku odzyska oryginalny, złocisto-brązowy odcień. Luwr z 8,9 miliona gości, przechodzi modernizację „Nouvelle Renaissance”, który ma usprawnić obsługę tłumów, a Sacré-Cœur, przez którą przewija się ponad 11 milionów turystów rocznie, w czerwcu tego roku wprowadziła opłatę za wejście na kopułę, podobnie jak pobliski Place du Tertre.