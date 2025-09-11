Reklama

Paryż pęka w szwach od turystów. Władze mają plan, jak sobie poradzić z nowym rekordem

Wieża Eiffla, Luwr, bazylika Sacré-Cœur – te miejsca przyciągają co roku do Paryża miliony podróżnych. W tym roku miasto ustanowi nowy rekord. Ogromna liczba turystów rodzi również problemy – rosnące czynsze, tłok na ulicach i przeciążenie infrastruktury miejskiej. Jak władze próbują temu zaradzić?

Publikacja: 11.09.2025 06:30

Jednym z celów wizyt turystów jest dawna dzielnica artystów - Montmartre

Jednym z celów wizyt turystów jest dawna dzielnica artystów - Montmartre

Foto: Filip Frydrykiewicz

Marzena Buczkowska-German

Władze turystyczne Paryża podejmują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Celem programu „Nouvelle Renaissance du Louvre” (fr. Nowy renesans Luwru), jest znalezienie równowagi między dochodami z turystyki a zachowaniem jakości życia mieszkańców – pisze portal Tourism Review. Choć część paryżan, zwłaszcza w dzielnicach takich jak Montmartre, z rezerwą podchodzi do masowych wizyt, odnowiona katedra Notre-Dame i odświeżona, złocisto-brązowa elewacja Wieży Eiffla potwierdzają, że urok stolicy Francji pozostaje niezmienny.

Czytaj więcej

Francja - przyciąga miliony, ale traci miliardy
Popularne Trendy
Francja - przyciąga miliony, ale traci miliardy

W Paryżu w tym roku padnie rekord – 50 milionów turystów

Rok 2025 zapowiada się jako rekordowy pod względem liczby odwiedzających – po 48,7 miliona turystów w 2024 roku (w tym 21,8 miliona zagranicznych) prognozuje się przekroczenie progu 50 milionów w tym roku. Według Izby Handlowo-Przemysłowej Paryża i regionu Île-de-France, w 2024 roku zanotowano około 175 milionów noclegów, z czego ponad połowa przypadła na turystów zagranicznych.

Wpływy gospodarcze są znaczące – w 2024 r. turystyka przyjazdowa przyniosła miastu 71 miliardów euro, co oznacza wzrost o 12 procent, porównując rok do roku. Turystyka zapewniła 291 tysięcy miejsc pracy w sektorach hotelarskim i gastronomicznym.

Miasto rozwija turystykę, między innymi poprzez modernizację i renowację najważniejszych atrakcji turystycznych, ale wprowadza też ograniczenia. I tak Wieża Eiffla, którą w zeszłym roku odwiedziło 6,3 miliona ludzi, do końca 2025 roku odzyska oryginalny, złocisto-brązowy odcień. Luwr z 8,9 miliona gości, przechodzi modernizację „Nouvelle Renaissance”, który ma usprawnić obsługę tłumów, a Sacré-Cœur, przez którą przewija się ponad 11 milionów turystów rocznie, w czerwcu tego roku wprowadziła opłatę za wejście na kopułę, podobnie jak pobliski  Place du Tertre. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Drugi raz z rzędu pierwsze miejsce w rankingu zajął Paryż
Apartamenty
Paryż nie chce więcej turystów na Montmartrze, w Marais i pod wieżą Eiffla

Katedra Notre-Dame otwarta ponownie po remoncie wymuszonym przez pożar w grudniu 2024 roku, do połowy 2025 roku przyciągnęła już 6 milionów osób, słynne muzeum impresjonistów, Musée d’Orsay (prawie 5 milionów, dane z 2024 roku), zaprasza na nowe wystawy i wirtualne zwiedzanie. 

Do miasta przyciągają też pobliskie atrakcje, jak pałac w Wersalu (8 milionów gości) i Disneyland Paris (rocznie notuje 14,8 miliona odwiedzających).

Czy Paryż upora się z natłokiem turystów?

Paryż mierzy się z jedną z największych w Europie gęstości turystycznych – ma 418 280 łóżek na kilometr kwadratowy. Na Montmartrze przepełnione ulice i presja na lokalny rynek nieruchomości prowadzą do napięć między mieszkańcami a władzami. Krytyka dotyczy także Luwru, gdzie w czerwcu 2025 roku protesty pracowników zwróciły uwagę na przepełnienie i trudne warunki pracy.

Komisarz ds. turystyki Frédéric Hocquart ostrzega, że bez poważnych działań modernizacyjnych zagrożona może być stabilność całego systemu.

Czytaj więcej

Paryż chce mniej turystów. "Tego wymaga interes mieszkańców"
Popularne Trendy
Paryż chce mniej turystów. "Tego wymaga interes mieszkańców"
Reklama
Reklama

W 2025 roku wprowadzono szereg reform: ograniczenie wynajmu krótkoterminowego do 120 dni w roku w wypadku mieszkań głównych, uproszczony system taryf transportu publicznego, ponowne udostępnienie Sekwany do kąpieli w wyznaczonych miejscach, ograniczenie ruchu samochodowego w centralnych dzielnicach (ZTL), rozszerzenie zakazu palenia na parki, plaże i przystanki.

Środki te mają zmniejszyć presję turystów, promować alternatywne trasy zwiedzania miasta i poprawę jakości życia mieszkańców.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Francja Paryż Turystyka gospodarka zrównoważona

Władze turystyczne Paryża podejmują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Celem programu „Nouvelle Renaissance du Louvre” (fr. Nowy renesans Luwru), jest znalezienie równowagi między dochodami z turystyki a zachowaniem jakości życia mieszkańców – pisze portal Tourism Review. Choć część paryżan, zwłaszcza w dzielnicach takich jak Montmartre, z rezerwą podchodzi do masowych wizyt, odnowiona katedra Notre-Dame i odświeżona, złocisto-brązowa elewacja Wieży Eiffla potwierdzają, że urok stolicy Francji pozostaje niezmienny.

Pozostało jeszcze 87% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Polacy na podium turystycznym Malty. Pokonali kolejną nację
Popularne Trendy
Polacy na podium turystycznym Malty. Pokonali kolejną nację
Mimo ograniczenia w porcie, turystów, którzy korzystają z transportu statkami wycieczkowymi przybywa
Popularne Trendy
Barcelona bije kolejne rekordy. Ograniczenia nie działają, turystów coraz więcej
Marta Crespo Calzada przyjechała do Polski prosto z Ministerstwa Przemysłu i Turystyki
Popularne Trendy
Promocja hiszpańskiej turystyki w Polsce w nowych rękach
Raport o przemyśle spotkań i wydarzeń w Polsce. „Znowu mamy lepszy rok”
Popularne Trendy
Raport o przemyśle spotkań i wydarzeń w Polsce. „Znowu mamy lepszy rok”
Reklama
Reklama
e-Wydanie