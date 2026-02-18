Bułgarska turystyka przyspieszyła, a sezon letni się wydłużył

Bułgaria notuje zarówno wzrost liczby turystów krajowych, jak i zagranicznych, co potwierdza trwałe ożywienie rynku - czytamy w rządowym komunikacie. Liczba zarejestrowanych turystów krajowych w 2025 roku wzrosła o 2,9 procent, a liczba turystów zagranicznych – o 9,8 procent, rok do roku.

Reklama Reklama

Łączna liczba noclegów osiągnęła ponad 28,8 miliona, co oznaczało wzrost o 4,2 procent. Przychody z turystyki przyjazdowej w okresie styczeń–listopad 2025 roku wyniosły prawie 3,9 miliarda euro, czyli o 6,4 procent więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej.

Dłuższy sezon turystyczny w Bułgarii

Dane statystyczne wskazują również na rosnące zainteresowanie podróżami poza szczytem okresu letniego. Wzrost liczby turystów odnotowano w kwietniu, maju, październiku i listopadzie, co jest sygnałem stopniowego wydłużania sezonu turystycznego.

NSI podaje, że w 2025 roku odnotowano szczególnie wzrost liczby turystów w porównaniu z 2024 rokiem z takich rynków jak Turcja, Izrael, Niemcy, Włochy, Francja, Rumunia, Grecja, Hiszpania i Serbia.