Bułgarska turystyka przyspieszyła, a sezon letni się wydłużył

W 2025 roku w obiektach noclegowych zarejestrowano ponad 9,5 miliona turystów, co oznaczało wzrost o 5,8 procent w porównaniu z poprzednim rokiem - podał minister turystyki Bułgarii Mirosław Borszosz, powołując się na dane Narodowego Instytutu Statystycznego (NSI).

Publikacja: 18.02.2026 12:28

Plaża w Burgas jest jednym z ulubionych celów podróży turystów

Foto: Filip Frydrykiewicz

Filip Frydrykiewicz

Bułgaria notuje zarówno wzrost liczby turystów krajowych, jak i zagranicznych, co potwierdza trwałe ożywienie rynku - czytamy w rządowym komunikacie. Liczba zarejestrowanych turystów krajowych w 2025 roku wzrosła o 2,9 procent, a liczba turystów zagranicznych – o 9,8 procent, rok do roku.

Łączna liczba noclegów osiągnęła ponad 28,8 miliona, co oznaczało wzrost o 4,2 procent. Przychody z turystyki przyjazdowej w okresie styczeń–listopad 2025 roku wyniosły prawie 3,9 miliarda euro, czyli o 6,4 procent więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej.

Dłuższy sezon turystyczny w Bułgarii

Dane statystyczne wskazują również na rosnące zainteresowanie podróżami poza szczytem okresu letniego. Wzrost liczby turystów odnotowano w kwietniu, maju, październiku i listopadzie, co jest sygnałem stopniowego wydłużania sezonu turystycznego.

NSI podaje, że w 2025 roku odnotowano szczególnie wzrost liczby turystów w porównaniu z 2024 rokiem z takich rynków jak Turcja, Izrael, Niemcy, Włochy, Francja, Rumunia, Grecja, Hiszpania i Serbia.

Według wstępnych danych Eurostatu Bułgaria jest wśród dziesięciu wiodących państw Unii Europejskiej pod względem wzrostu liczby noclegów w 2025 roku, przy czym tempo wzrostu jest około dwukrotnie większe niż średnia dla Unii Europejskiej.

Minister zadowolony z wyników bułgarskiej turystyki

- Wyniki zeszłoroczne wskazują na stabilny trend nie tylko odbudowy, ale również wzrostu rynku turystycznego i umacniania pozycji Bułgarii jako całorocznej destynacji - skomentował Borszosz, cytowany w rządowym komunikacie.

Jak zaznaczył, równoczesny wzrost turystyki krajowej i międzynarodowej jest ważnym wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju sektora, a zwiększenie liczby podróży poza szczytowymi miesiącami letnimi pokazuje, że działania ministerstwa na rzecz dywersyfikowania oferty turystycznej i wydłużania sezonu przynoszą efekty. Zdaniem ministra trwały wzrost przychodów i wyższe tempo zwiększania liczby noclegów w porównaniu ze średnią unijną potwierdzają również rosnącą konkurencyjność Bułgarii na europejskim rynku turystycznym.

"Podane wskaźniki, przedstawione przez Mirosława Borszosza po roku intensywnej współpracy z samorządami i branżą, sugerują, że sektor turystyczny przeszedł już etap odbudowy i wszedł w nową fazę rozwoju, w której głównym wyzwaniem nie będzie już tylko stabilizacja, ale dalsze budowanie i rozwijanie osiągniętych rezultatów" - ocenia rząd.

Źródło: rp.pl

