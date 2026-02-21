Rekordowy karnawał w Brazylii. W samym Rio de Janeiro bawiło się 8 milionów ludzi

Sama zabawa w Rio de Janeiro przyciągnęła prawdopodobnie 8 milionów turystów i zapewniła ponad miliard dolarów przychodu.

Rok 2026 ma być przełomowy dla brazylijskiej turystyki. Szacunki wskazują, że w głównych metropoliach, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador i Belo Horizonte, podczas karnawału bawiło się ponad 40 milionów ludzi – donosi portal branży turystycznej Hosteltur. Najhuczniejsze imprezy odbyły się w Rio de Janeiro, gdzie 462 uliczne „blocos” i parady na Sambodromie przełożyły się na niemal pełne (98 procent) obłożenie hoteli.

Chylijczycy i Amerykanie liderami wzrostu przyjazdów na karnawał

Zainteresowanie wydarzeniem gości zagranicznych wzrosło – na terminy od 13 do 18 lutego sprzedaż biletów lotniczych do Rio de Janeiro wzrosła o 9 procent, porównując z rokiem poprzednim. Najdynamiczniej rósł popyt w Chile (+41 procent), USA (+11 procent) i Argentynie (+8 procent).

W skali kraju wyszukiwania międzynarodowych lotów do Brazylii zwiększyły się o 21 procent.

Rząd federalny wsparł 12 szkół samby z Grupy Specjalnej w Rio sumą 2,3 miliona dolarów. Finansowanie karnawału w całym kraju opiera się na współpracy sektora publicznego i prywatnego.