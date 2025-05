Bułgaria znowu modna wśród turystów z Niemiec. Przekonują ich lepsza jakość i ceny

Po trzech latach przerwy biura podróży Coral Travel i Ferien Touristik ponownie wprowadzają Bułgarię do swojej oferty, oferując obecnie wypoczynek w 137 hotelach. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie, rozrosła się także siatka połączeń lotniczych. Linia Electra Airways, we współpracy z Sun Express, uruchamia 32 cotygodniowe rejsy z siedmiu niemieckich miast do Burgas i Warny.

Z kolei Wizz Air dodaje do bazy w Warnie drugi samolot, który będzie latać do siedmi niemieckich miast, Discover Airlines rozszerza połączenia do Burgas z Monachium, a Eurowings zwiększa częstotliwość lotów do Burgas – m.in. z Hamburga i Kolonii/Bonn – oraz rozbudowuje ofertę lotów do Warny.