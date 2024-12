Bułgaria miała najlepszy sezon turystyczny w historii. Rekord z 2019 roku przebity

Jak mówił niedawno radca ambasady Bułgarii w Warszawie i dyrektor Narodowego Przedstawicielstwa Turystycznego tego kraju Nikolai Kostov, do końca września Bułgarię odwiedziło 400 tysięcy Polaków. Liczba ta nie obejmuje jednak wizyt w celach innych niż turystyczne (np. biznesowych czy w sprawach rodzinnych). W rzeczywistości więc liczba Polaków, którzy przekraczają granice Bułgarii jest dużo większa. Do końca roku przyjedzie więc do Bułgarii 450-480 tysięcy Polaków, czyli tyle, ile w poprzednim roku.

...i na stokach

Jest to możliwe, ponieważ aż 60 procent kraju zajmują góry. 140 szczytów ma więcej niż 2 tysiące metrów wysokości. Działa tam wiele ośrodków narciarskich. A najważniejsze to Bansko, Borowec, Pamporowo, Czepelare i Witosza, które nie są w Polsce szerzej znane.

Kostov ma jednak nadzieję, że to się wkrótce zmieni. W przyszłym roku Bułgaria chce zorganizować pierwszą podróż studyjną do zimowych kurortów dla grupy dziennikarzy z Polski specjalizujących się w tematyce narciarskiej.