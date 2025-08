Góry, parki rozrywki, baseny termalne i muzea - Małopolska reklamuje się w Holandii

Kultura i natura w spotach reklamowych Małopolski

W kampanii wykorzystano spot przygotowany przez Małopolską Organizację Turystyczną, prezentujący bogactwo kulturowe Krakowa i różnorodne atrakcje regionu. Dynamiczny montaż, połączenie ujęć zabytków wpisanych na listę UNESCO z kadrami ukazującymi góry, parki narodowe i nowoczesną infrastrukturę turystyczną, a także inspirująca muzyka sprawiły, że przekaz był wyjątkowo angażujący – głosi komunikat. Spot można obejrzeć tutaj.

- Małopolska i Kraków w ostatnich latach notują systematyczny wzrost odwiedzających z Holandii - podkreśla prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń, cytowany w komunikacie.

Jak dodaje, Holendrzy poza samym Krakowem chętnie odwiedzają góry, parki narodowe, obiekty z listy UNESCO, parki rozrywki czy baseny termalne.

– Realizowana z dużym powodzeniem przez ZOPOT w Amsterdamie kampania promująca Kraków i Małopolskę na pewno przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania przyjazdami do Polski, szczególnie do naszego regionu – dodaje Biedroń.