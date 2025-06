Rekordowy rok w turystyce - Polska zarobi ponad 165 miliardów złotych

Polska turystyka będzie rosła

WTTC prognozuje, że za dziesięć lat, w 2035 roku, wkład turystyki do polskiej gospodarki może wynieść 221,8 miliarda złotych, co stanowi 4,8 procent PKB.

Zatrudnienie w turystyce przekroczy 987,3 tysiąca miejsc pracy, co oznacza, że w ciągu następnej dekady powstanie 86 tysięcy nowych stanowisk.

Wedle przewidywań wydatki Polaków na podróże w kraju wzrosną do 57,7 miliarda złotych, podczas gdy wydatki turystów zagranicznych w Polsce - do 107,9 miliarda złotych, „odblokowując nową wartość ekonomiczną”.

Turystyka w Unii Europejskiej

W 2024 roku turystyka przyniosła całej Unii Europejskiej prawie 1,8 biliona euro (o 6 procent więcej niż w 2019 roku), co stanowi ponad 10 procent PKB.

Zatrudnienie w sektorze wzrosło o 4,7 procent względem poprzedniego roku do 24,6 miliona miejsc pracy - oznacza to, że w turystyce pracuje jeden na dziewięciu zatrudnionych w UE.

Według prognoz WTTC do końca 2025 roku do Unii Europejskiej wpłynie prawie 1,9 biliona euro z turystyki, co będzie stanowić 10,5 procent gospodarki. W turystyce ma pracować 25,7 miliona osób - to 12 procent całkowitej liczby zatrudnionych.