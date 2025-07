Wjazd do Europy będzie droższy. Branża turystyczna protestuje

Branża wskazuje, że prawie trzykrotny wzrost wysokości opłaty może godzić w konkurencyjność Unii Europejskiej jako kierunku podróży i to w czasach, kiedy sektor turystyczny na Starym Kontynencie zmaga się z niestabilnością geopolityczną, rosnącymi kosztami (w tym podnoszonymi w wybranych kierunkach stawkami podatków turystycznych) i wysoką inflacją.

Eksperci uznają podwyżkę za nieproporcjonalną i sprzeczną z intencjami pomysłodawców: Parlamentu Europejskiego i Rady, którzy podczas prac nad systemem w 2018 roku uzgodnili jej „skromną i rozsądną stawkę”.

Zastrzeżenia budzą przede wszystkim niejasne powody, dla których podwyżka miałaby być wprowadzona, nie przedstawiono bowiem wystarczająco przekonujących dowodów uzasadniających konieczność utrzymywania takiego poziomu opłaty dla funkcjonowania i utrzymania systemu ETIAS.

KE: Wjazd do USA i Wielkiej Brytanii kosztuje więcej

Branży nie przekonuje również odwoływanie się Komisji do innych systemów zezwoleń na podróż jako punktu odniesienia do ustalania wysokości stawki. Zdaniem organizacji turystycznych takie posunięcie stanowi „niepokojący precedens”. Decyzje dotyczące opłat powinny odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby operacyjne systemu Unii Europejskiej, zatem nie ma powodów, by dostosowywać je do systemów niezwiązanych z rozwiązaniem wprowadzanym przez Wspólnotę bez jasnego uzasadnienia i podstawy prawnej.

Eksperci europejscy domagają się informacji od Komisji Europejskiej, czy rozważano niższą wysokość opłaty, także ujawnienia oceny skutków wprowadzenia podwyżki.