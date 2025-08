100 euro za wjazd do Wenecji? Weneccy kupcy mają dość niskobudżetowych turystów

Liczba odwiedzających Wenecję wcale się nie zmniejsza, co teoretycznie powinno mieć pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę. Okazuje się, że niewielu zostawia tu jednak pieniądze. – To turyści o małej sile nabywczej. Przechodzą ulicami, robią zdjęcia, pływają gondolami, ale nie wchodzą do sklepów i nie kupują – mówi z rozgoryczeniem prezes Stowarzyszenia Kupców Placu św. Marka, Setrak Tokatzian, cytowany przez hiszpański portal branży turystycznej Tourinews.

Reklama Reklama

Wenecja straciła powab luksusowego miejsca

Tokatzian, prowadzący rodzinny zakład jubilerski w samym sercu Wenecji, twierdzi, że w tym roku sytuacja osiągnęła punkt krytyczny. Jego zdaniem miasto stało się celem masowych wycieczek niskobudżetowych. – Na ulicach tłumy, ale już nikt nie wychodzi z butików z torbami zakupów. Widzimy rodziny, które dzielą się jednym talerzem makaronu – dodaje, podkreślając drastyczny spadek liczby klientów w sektorze dóbr luksusowych, który niegdyś był znakiem rozpoznawczym Wenecji.

Co więcej, podobna sytuacja – według relacji jego dostawców – występuje w innych włoskich miastach, w tym w Mediolanie. Zanik „turystyki jakościowej”, jak to określa Tokatzian, prowadzi do zapaści lokalnego handlu i osłabienia ekonomicznego fundamentu miast.

Dodatkowym problemem, na który zwraca uwagę kupiec, jest rozkwit nielegalnego handlu ulicznego. – Podczas gdy przedsiębiorcy działający legalnie zmagają się z pustkami w sklepach, na masowej turystyce zarabiają sprzedający na czarno – przekonuje.