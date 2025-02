Koloseum, Krzywa Wieża, most Rialto? Co najchętniej odwiedzają turyści we Włoszech?

Koloseum, Fontanna di Trevi i Panteon – to trzy najchętniej odwiedzane i wspominane w internecie zabytki Włoch. Rzym w zeszłym roku odwiedziła rekordowa liczba 51 milionów turystów.



Aktualizacja: 27.02.2025 01:40 Publikacja: 27.02.2025 01:36