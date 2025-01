Podróże odmładzają – średnio o cztery lata

Niemieckie biuro podróży TUI sprawdziło, jaki wpływ na ludzi mają wyjazdy wypoczynkowe. Zleciło badanie na reprezentatywnej grupie Niemców. Okazuje się, że 37 procent badanych po urlopie nie tylko czuje się bardziej wypoczętych, ale też młodszych. Widać to po ich w wyglądzie. 31 procent pytanych zgadza się z tym stwierdzeniem częściowo.

Reklama

Wypoczywanie sprawia, że ludzie czują się młodsi

Dokładniejsze spojrzenie na wyniki analizy ujawnia, że 22 procent urlopowiczów czuje się o pięć lat młodszych, a kolejnych 15 procent, nawet więcej. 38 procent szacuje efekt odmłodzenia na rok do trzech lat. Średnia wynosi więc 4,2 lata.

To uczucie utrzymuje się od kilku dni do dwóch tygodni (59 procent odpowiedzi), u 10 procent trwa to trzy tygodnie, a u 14 procent nawet miesiąc.

Badanie ujawniło też, że 60 procent respondentów planuje w tym roku przynajmniej jeden wyjazd wakacyjny, a jedna trzecia z nich już go zarezerwowała. Co piąty Niemiec zamierza wyjeżdżać więcej niż przed rokiem, a 37 procent mówi, że będą to co najmniej dwie podróże. – Trend jest wyraźny: mimo niepewności gospodarczej, dla wielu wakacje pozostają priorytetem – komentuje wyniki badania prezes Grupy TUI Sebastian Ebel.