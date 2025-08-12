Słone kary za nadużywanie gościnności Włochów. Za co konkretnie? Można się zdziwić

W obliczu problemów związanych z masową turystyką, rosnącą presją na środowisko naturalne i brakiem szacunku dla miejscowych zwyczajów, we Włoszech co jakiś czas wprowadzane są nowe zakazy i ograniczenia. Od Kalabrii po Ligurię, od Sardynii po Rzym – włoskie miejscowości turystyczne mówią: baw się, ale z umiarem.

Reklama Reklama

250 euro mandatu za jazdę nocą na hulajnodze, 3000 euro – za kopanie na plaży

W Praia a Mare, popularnym kurorcie w Kalabrii, władze wprowadziły godzinę policyjną dla dzieci i młodzieży poniżej 14. roku życia. Do końca września najmłodsi turyści muszą wrócić do domu najpóźniej 30 minut po północy – pisze austriacki portal branży turystycznej Tip Online.

Zakaz ma zapobiegać niebezpiecznym nocnym przejażdżkom na hulajnogach elektrycznych i innych pojazdach. Rodzicom lub opiekunom dzieci, które złamią przepisy, grozi mandat w wysokości 250 euro.

Sardynia również zaostrza przepisy – tym razem w trosce o przyrodę. Na słynnych plażach, takich jak La Pelosa czy Cala Mariolu, obowiązuje całkowity zakaz zabierania piasku, kamieni i muszelek. Za złamanie przepisów grożą kary nawet do 3000 euro. Co więcej, nie wolno leżeć bez maty na piasku ani kopać dołów na plaży.