Turyści wracają do Izraela. Chętnie polecą ten kraj znajomym

Ministerstwo Turystyki Izraela podało statystyki dotyczące liczby turystów w 2025 roku. Było ich w sumie 1,3 miliona, co resort uważa za sukces i dowód na ożywienie w turystyce, która znacząco ucierpiała w związku z trwającą przez ostatnie dwa lata eskalacją konfliktu z Hamasem.

Publikacja: 09.01.2026 15:20

Foto: Newscom, Rafael Ben-Ari

Pela Krzyżewska

1,3 miliona przyjazdów oznacza wzrost o 38 procent w porównaniu z 2024 rokiem (wówczas odnotowano 974 tysięcy przyjazdów), zarazem spadek o niemal 60 procent w porównaniu z ostatnim rokiem przed wojną, 2023, kiedy to przyjazdów było 3,2 miliona. To również dużo mniej niż w roku 2019 uznawanym za rekordowy dla izraelskiej turystyki (4,5 miliona przyjazdów).

Jak podaje portal Haipo, w 2025 roku tylko około 25 tysięcy odwiedzających przybyło do Izraela na kilka godzin. Pobyty pozostałych gości trwały przynajmniej jeden dzień. Średni czas pobytu wynosił 9,3 nocy, zatem nieznacznie skrócił się w porównaniu z wcześniejszym rokiem (11,4 nocy).

W ubiegłym roku turyści wydawali na miejscu jednak więcej – średnio 1622 dolarów (równowartość około 6 tysięcy złotych) – więcej niż rok wcześniej (1427 dolarów, równowartość 5150 złotych).

Jak zauważa Ministerstwo Turystyki, w 2025 roku zmieniła się też struktura przyjazdów. Około połowa odwiedzających przyjechała odwiedzić rodzinę lub przyjaciół, 14 procent w celach wypoczynkowych, a 12 procent w celach biznesowych.

Zdecydowana większość (88 procent) turystów była bardzo zadowolona z wizyty, a 83 procent zadeklarowało, że poleciłoby innym podróż do Izraela.

Stany Zjednoczone najważniejszym rynkiem źródłowym Izraela

Jeśli chodzi o rynki źródłowe, nie nastąpiły znaczące zmiany. Jedną trzecią odwiedzających stanowili obywatele Stanów Zjednoczonych, 13 procent gości pochodziło z Francji, 7,8 procent z Wielkiej Brytanii, a 5,5 procent z Rosji.

Większe ożywienie odnotowano w turystyce wyjazdowej. Statystyki mówią o 9,4 miliona wyjazdów Izraelczyków. To o około jedną trzecią więcej niż w roku wcześniejszym (7,1 miliona). Większość wyjazdów, około 88 procent, odbyła się drogą lotniczą (8,3 miliona), milion wyjazdów zrealizowano drogą lądową, a pozostałą część drogą morską.

Pozytywne statystyki z 2025 roku zachęcają izraelskie władze do snucia ambitnych planów na ten rok. Minister turystyki Izraela Haim Katz wprost mówi o 2026 jako roku ożywienia, co jest nawiązaniem między innymi do systematycznej odbudowy siatki połączeń lotniczych między tym krajem a resztą świata, również do tego, że poszczególne rynki źródłowe łagodzą ostrzeżenia dotyczące podróży do Izraela (Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wciąż odradza wszelkie podróże do tego kraju.)

Aby wesprzeć ożywienie, Katz zapowiedział intensyfikację działań marketingowych na wybranych rynkach i kontynuację rozbudowy zaplecza turystycznego.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Izrael
