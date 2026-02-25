Wiza turystyczna do Egiptu będzie droższa. Podwyżka wchodzi w życie 1 marca

Już za kilka dni za wjazd do Egiptu trzeba będzie zapłać 30 dolarów zamiast dotychczasowych 25 dolarów
Od 1 marca trzeba będzie więcej zapłacić za 30-dniową wizę turystyczną do Egiptu – podają egipskie media, powołując się na komunikat Egipskiej Izby Firm Turystycznych (Egyptian Chamber of Travel and Tourism Companies – ETAA).
„Informujemy, że podjęto decyzję o podwyższeniu opłaty za wizy wydawane po przybyciu do egipskich punktów wjazdowych z 25 dolarów do 30 dolarów od 1 marca 2026 roku” – czytamy w dokumencie.
Izba apeluje do adresatów pisma o „zapoznanie się z sytuacją i wdrożenie niezbędnych środków”.
Zgodnie z komunikatem podwyżka obejmie wyłącznie wizy on arrival, a więc wydawane na egipskich lotniskach. Nie ma wzmianki o wizach elektronicznych (e-visa) wydawanych za pośrednictwem oficjalnej platformy visa2egypt.gov.eg ani o wizach uzyskiwanych w egipskich ambasadach i konsulatach.
Portal visasnews.com podkreśla, że komunikat ETAA jest dokumentem wewnętrznym, rozesłanym do członków izby – informacja o zbliżającej się podwyżce nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez „żadne ministerstwo, wpis w Dzienniku Urzędowym czy pismo z ambasad Egiptu”.
Pod koniec ubiegłego roku media obiegła informacja o podwyżce opłat za usługi konsularne w Egipcie. Spodziewano się wówczas, że ich konsekwencją może być wzrost cen wiz, nawet do 45 dolarów.
Przeciwko podwyżce oponowała egipska branża turystyczna, obawiając się jej negatywnego wpływu na turystykę przyjazdową.
Ostatni raz Egipt podniósł ceny wiz turystycznych w maju 2014 roku – z 15 do 25 dolarów.
Z obowiązku wizowego zwolnieni są turyści przylatujący na Synaj.
